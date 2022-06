LG Electronics

LG SIGNATURE und Rheingau Musik Festival laden gemeinsam mit Jan Lisiecki zum Benefizkonzert für junge Nachwuchskünstler ein

Eschborn (ots)

LG SIGNATURE, die Premium-Marke von LG Electronics, ist erneut Hauptsponsor des Rheingau Musik Festivals. Vom 25. Juni bis zum 3. September 2022 erwarten die Besucher hochkarätige Konzerte an malerischen Aufführungsorten im Rheingau. Am 30. August 2022 laden LG SIGNATURE und das Rheingau Musik Festival gemeinsam mit dem Pianisten und diesjährigen Fokuskünstler Jan Lisiecki zu einem Benefizkonzert im Kurhaus Wiesbaden zugunsten junger Nachwuchskünstler ein.

Alle durch Spendengelder erzielten Einnahmen gehen zu 100 Prozent an den gemeinnützigen Verein " Zukunft Klassik e.V.". Der Verein unterstützt Konzertveranstalter dabei, international aufstrebenden Künstlerinnen und Künstlern wie unter anderen dem Youth Symphony Orchestra of Ukraine wieder regelmäßige Auftritte zu ermöglichen. Denn besonders junge Talente hatten und haben aufgrund der aktuellen Weltlage mit großen Einbußen, abgesagten Konzerten und dem Wegfall finanzieller Mittel zu kämpfen.

Jan Lisiecki freut sich bereits auf den Festivalsommer: "Es ist ein Geschenk, Musik mit einem Live-Publikum zu teilen: meine Kunst zeigt dort ihre Stärke für uns alle. Die Welt ist heute unsicherer denn je, und deshalb ist es besonders wichtig, die nächste Generation von Musikern zu unterstützen, damit sie die Möglichkeit haben, die Magie der Musik zu teilen - egal woher sie kommen. Umso mehr freue ich mich, hier gemeinsam mit LG SIGNATURE einen wertvollen Beitrag leisten zu können."

Neben dem kanadischen Pianisten verkörpern zwei weitere Musiker besonders die Markenphilosophie von LG SIGNATURE: die herausragende Violinistin Julia Fischer und die Fagottistin Sophie Dervaux, für deren Konzerte die Marke Pate stehen wird.

Dass innovative Technologie Kultur und Musik zum Leben erwecken kann, können Musikbegeisterte und Weinliebhaber beim Rheingau Musik Festival aus erster Hand erleben. Denn auch in diesem Jahr wird LG SIGNATURE mit Top-Produkten an ausgewählten Spielstätten präsent sein. Im Fokus stehen dabei die musikalischen Momente und die berühmte Weinkultur des Rheingaus: Mit dem eleganten LG SIGNATURE Weinkühlschrank bleiben die einzigartigen Aromen der Weine aus dem Rheingau auch zuhause perfekt erhalten. Die vielseitigen Konzerte des Rheingau Musik Festivals werden durch die ausgezeichnete Bild- und Soundqualität des LG SIGNATURE 8K OLED TV 88Z2 in 8K-Auflösung auf einer Bildschirmdiagonale von 88 Zoll zu einem echten Erlebnis, das dem Live-Event in nichts nachsteht.

"Es ist fantastisch, dass wir die Musik und die wunderbaren Kulturstätten des Rheingaus wieder mit anderen Menschen erleben können", so Caroline Funk, Head of Communications bei LG Electronics Deutschland. "Mit unserem Engagement möchten wir die Kunst- und Kulturszene weiter unterstützen und dazu beitragen, dem Publikum und den Künstlern wieder Freude und Zuversicht zu geben."

Marsilius Graf von Ingelheim, Geschäftsführer des Rheingau Musik Festivals, bestätigt das: "Sowohl für die Musiker als auch für uns Veranstalter und - nicht zu vergessen - das Publikum war die vergangene Zeit sehr bitter. Der Kern der Musik, das gemeinsame Erleben, ging komplett verloren. Wir möchten besonders die jungen Musiker nicht allein lassen und werden ihnen mit 'Zukunft Klassik e.V.' so gut wie möglich unter die Arme greifen."

Eine weitere Besonderheit in diesem Jahr: Vom 01. Juli bis 31. August 2022 erhalten Weinliebhaber beim Kauf eines LG SIGNATURE Kühlgeräts ein Weinpaket des traditionsreichen Weinguts Schloss Johannisberg im Wert von 500 Euro gratis dazu.1

Weitere Informationen finden Sie unter www.lg.com/de/lg-signature/rheingau-musik-festival und www.rheingau-musik-festival.de.

1Für LG SIGNATURE Kühlgeräte bei von LG autorisierten Händlern im Aktionszeitraum. Es gelten die Teilnahmebedingungen der LG SIGNATURE Aktion. Teilnahmebedingungen, Aktionsmodelle und weitere Infos in Kürze auf www.LG.de/signature.

