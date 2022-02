Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE)

SCCE bietet virtuelle Bildungs- und Vernetzungsmöglichkeiten für die europäische Compliance-Community

Minneapolis (ots/PRNewswire)

Die Society of Corporate Compliance and Ethics® (SCCE) freut sich, das zehnjährige Bestehen des European Compliance & Ethics Institute (ECEI) zu feiern - einer jährlichen Bildungs- und Netzwerkveranstaltung, die Praktiker bei der Aufrechterhaltung eines globalen Compliance- und Ethikprogramms unterstützen soll.

Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen durch Covid-19 haben wir das European Compliance and Ethics Institute in eine 100 % virtuelle Konferenz umgewandelt, die am 22. und 23. März 2022 stattfinden wird. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich direkt von den führenden Vertretern der Compliance- und Ethikbranche über die neuesten Lösungen für ihre Compliance-Herausforderungen und Strategien zur Risikominderung in ihren Unternehmen informieren zu lassen.

Die Themen der Sitzung umfassen:

Korruptionsbekämpfung

Krisenmanagement

Datenschutz und Datensicherheit

Umsetzung der globalen Handelskonformität

Ermittlungen

Risikomanagement

Interessenkonflikte

Whistleblowing

ESG (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung)

Die Teilnehmer haben zwei Tage lang Zugang zu 30 Schulungssitzungen und können bis zu 12,0 Live-Compliance Certification Board (CCB)® Weiterbildungseinheiten (CEUs) erwerben! Unsere robuste virtuelle Plattform wird es den Teilnehmern ermöglichen, sich während der Live-Sitzungen per Chat einzubringen, Notizen zu machen, Fragen an die Redner zu stellen und sich mit Gleichgesinnten und Kollegen auszutauschen. Für diejenigen, die an einer Zertifizierungsprüfung interessiert sind, bietet das CCB die Möglichkeit einer Fernprüfung an, so dass Fachleute die Prüfung bequem von zu Hause oder vom Büro aus ablegen können.

Um mehr über die diesjährige ECEI zu erfahren, besuchen Sie www.corporatecompliance.org/2022ECEI

Informationen zu SCCE

Die Society of Corporate Compliance and Ethics® (SCCE) ist ein gemeinnütziger, mitgliederbasierter Verband für Compliance- und Ethik-Experten. Seit 2004 setzt sich die SCCE für ethische Praktiken und Compliance-Standards ein, um den dauerhaften Erfolg und die Integrität von Unternehmen weltweit und in allen Branchen zu fördern. Die SCCE hat ihren Hauptsitz in Minneapolis, MN, und betreut über 6.700 Mitglieder in mehr als 100 Ländern rund um den Globus.

SCCE bietet mehr als 45 Bildungskonferenzen pro Jahr, wöchentliche Webinare, Veröffentlichungen, Schulungsressourcen, CCB-Zertifizierungsmöglichkeiten und Networking für Karriereentwicklung und Programmentwicklung.

Besuchen Sie die SCCE-Website unter www.corporatecompliance.org oder rufen Sie 888.277.4977 an.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/587233/Society_of_Corporate_Compliance_Logo.jpg

Original-Content von: Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE), übermittelt durch news aktuell