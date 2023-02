Prometric

Prometric gibt Stuart Udell, einen führenden Vertreter der Bildungsbranche, als neuen CEO bekannt

Der seit 30 Jahren in der Bildungsbranche tätige Udell tritt seine Stelle am 6. Februar an.

Der weltweit führende Anbieter von technologiegestützten Test- und Bewertungslösungen Prometric hat Stuart Udell, einen seit 30 Jahren in der Bildungsbranche tätigen Experten, zum neuen Chief Executive Officer ernannt. Udell löst damit Roy Simrell ab, der das Unternehmen seit 2019 geleitet hat und dem Unternehmen und Udell weiterhin beratend zur Seite stehen wird.

Udell verfügt über umfangreiche Führungserfahrung in der Bildungsbranche und war zuletzt als Geschäftsführer von Achieve3000 tätig, einem führenden Software- und Dienstleistungsanbieter von Lösungen zur Lese- und Mathematikförderung und -beschleunigung. Seine Fachgebiete sind Beurteilungen, Berufsausbildung, Prüfungsvorbereitung, Lehrpläne und andere Bereiche der Bildungstechnologie und der Bereitstellung von Dienstleistungen.

„Die vergangenen Jahre waren für Prometric und unsere Branche aufgrund bedeutender technologischer Fortschritte, Verschiebungen in der Personalstruktur und neuer Trends, die durch die Pandemie beschleunigt wurden, von großer Bedeutung. Wir sind sehr dankbar für Roy Simrells strategische Führung in diesen außergewöhnlichen Zeiten", sagte Sandy Ogg, Vorsitzende des Verwaltungsrats. „Wir freuen uns auf die nächste Phase unseres Wachstums, in der wir uns weiterhin auf Bildungsanalysen und -technologien konzentrieren werden, und freuen uns, Stuart Udell als CEO begrüßen zu dürfen, der seine Karriere genau diesem Bereich gewidmet hat."

Zusätzlich zu Achieve3000 war Udell zuvor als CEO anderer namhafter EdTech-Organisationen tätig, darunter der Betreiber virtueller Schulen K12, Inc., der Anbieter von Interventions- und Spezialdiensten Catapult Learning und der Anbieter von Online-Berufsbildung Penn Foster.

„Ich fühle mich geehrt und erfreut, zum neuen Geschäftsführer von Prometric gewählt worden zu sein", sagte Stuart Udell. „Dies ist eine besondere Zeit in der Branche, in der die Technologie im Bildungswesen stetig weiter wachsen und sich entwickeln wird. Ich freue mich darauf, meinen Erfahrungsschatz und mein Fachwissen zu nutzen, um diesem Bedarf gerecht zu werden und Innovationen voranzutreiben, um die Kunden von Prometric und deren Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen."

Im Verlauf seiner Karriere hat Udell in führenden Gremien der Branche mitgewirkt, darunter eDynamic Learning, Progress Learning, Nerdy, Successful Practices Network, The Learning 2025 National Commission for Student-Centered and Equity-Focused Education und viele andere. Er war viele Jahre lang Vorsitzender des National Dropout Prevention Center und wurde von diesem Zentrum mit dem Lifetime Services Award ausgezeichnet.

Udell erwarb einen MBA an der Columbia University und einen BS in Business Administration an der Bucknell University.

Informationen zu Prometric Prometric ist ein weltweit tätiger Anbieter von technologiegestützten Test- und Bewertungslösungen. Unsere integrierten Komplettlösungen bieten Prüfungsentwicklung, -management und -vertrieb, die den Branchenstandard für Qualität, Sicherheit und hervorragenden Service setzen. Heute ebnen wir der Branche den Weg in die Zukunft mit neuen Lösungen und Innovationen, um jederzeit und überall einen zuverlässigen Zugang zu sicheren Bewertungen zu gewährleisten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Prometric.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @PrometricGlobal und LinkedIn unter www.linkedin.com/company/prometric/.

