LBS West: Frank Demmer übernimmt Vorstandsposten

Münster (ots)

(LBS). Der Verwaltungsrat der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse hat Frank Demmer in den Vorstand der LBS West berufen. Ab 1. Mai 2020 soll der 45-Jährige in die Führungsriege des Traditionsunternehmens aufrücken. Das bisherige Vorstandsmitglied Dr. Franz Schlarmann verabschiedet sich zeitgleich in den altersbedingten Ruhestand.

Frank Demmer ist gelernter Bankkaufmann und Diplom-Wirtschaftsinformatiker. Nach seiner Ausbildung bei der WestLB absolvierte er sein Studium in Münster und kam anschließend - nach einer Zwischenstation beim Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband - zur Bausparkasse LBS West.

Bei dem Immobilienfinanzierer durchlief Demmer verschiedene Stationen in IT, Organisation und Vertrieb, bevor er das Vorstandssekretariat übernahm. Von 2012 bis 2014 managte er von Bremen aus die Fusion der LBS West mit der LBS Bremen.

Seit 2014 leitet er die Stabsabteilung Vorstandsstab/Unternehmensstrategie und ist in dieser Funktion seit 2016 bereits Vertreter des Vorstands.

