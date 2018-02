Stiftung Warentest prüft Dating-Apps: bildkontakte.de besteht als einziger Anbieter unkritisch

Köln (ots) - In der aktuellen Ausgabe 3/2018 präsentiert Stiftung Warentest die Ergebnisse einer Prüfung des Datensendeverhaltens und der Datenschutzerklärungen von 44 bekannten Dating-Apps. Das Ergebnis fiel für die Onlinedating-Branche ernüchternd aus: Von den namhaften Anbietern wie ElitePartner, Parship, Lovoo und Tinder konnte nur bildkontakte.de sowohl in der Android- als auch iOS-Variante als unkritisch bewertet werden. Die App sendet keine unnötigen Daten und setzt somit Maßstäbe für die gesamte Branche.

Untersucht wurden die Datenschutzerklärungen auf Genauigkeit, präzise Formulierungen sowie Mängel und das Senden von Daten, die für den Betrieb der jeweiligen App nicht notwendig sind.

Wie reagiert bildkontakte.de auf das Testergebnis der Branche?

"Dass Datenschutz im Onlinedating ein besonderes Thema ist, versteht sich von selbst", so Christian Kirschey, Geschäftsführer von bildkontakte.de. "Unsere Mitglieder teilen sensible Daten mit uns, und wir stehen in der Verantwortung, diese Daten zu schützen. Deswegen ist uns Sicherheit von jeher ein zentrales Anliegen." Nicht nur wegen der Untersuchung von Stiftung Warentest, sondern auch im Hinblick auf die im Mai 2018 in Kraft tretende DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) geht Kirschey davon aus, dass auch der Rest der Branche sich dem Thema "Datenschutz" nun stärker widmen wird.

Über bildkontakte.de

Bildkontakte.de gehört zu den Top 5 der deutschen Singlebörsen und trägt die Auszeichnungen "Beste Dating-Website" 2012, 2013, 2014 und 2016 sowie "Beste Website" 2013, 2014 und 2016. Sie belegt 2013 und 2016 in der Partnerbörsenstudie des Deutschen Instituts für Service-Qualität den ersten Platz bei Datenschutz und Sicherheit und konnte sich im Deutschland-Test als Kundenliebling 2017 beweisen. Auch von der Initiative "Safer Dating" hat bildkontakte.de ein vertrauenerweckendes "Sehr gut" in puncto Sicherheit erhalten. Über 4 Millionen Singles haben sich bereits für bildkontakte.de entschieden, bis zu 10.000 sind gleichzeitig online und auf Partnersuche. Alle wichtigen Kontaktfunktionen sind für Frauen und Männer dauerhaft gratis.

Pressekontakt:

