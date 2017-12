Weihnachten und Silvester: Für Singles ein Grauen oder eine willkommene Auszeit?

Köln (ots) - Die Singlebörse bildkontakte.de hat ihre Mitglieder gefragt, ob sie sich auf die anstehenden Feiertage freuen. An der Befragung beteiligten sich 1458 Personen, davon 415 Frauen und 1043 Männer.

Auch wenn sich eine deutliche Mehrheit der befragten Singles auf Tannenbaum und Feuerwerk freut, so geht es doch knapp einem Viertel der Befragten anders. 38 Prozent der Frauen und 36 Prozent der Männer fühlen sich nämlich während der Feiertage einsam. Immerhin 25 Prozent der Frauen und 19 Prozent der Männer geben an, dass sie sich während der Feiertage großartig fühlen, da sie von Freunden und Familie umgeben sind und viel gemeinsam unternehmen.

Platz 1 der Feiertage: Weihnachten

Sowohl bei Frauen als auch Männern ist Weihnachten der beliebteste unter den anstehenden Feiertagen. Dabei verbringt über die Hälfte der Befragten Heiligabend im Kreise der Familie und feiert mit Eltern, Geschwistern oder Verwandten. 20 Prozent der weiblichen und 28 Prozent der männlichen Singles sind am 24. Dezember jedoch alleine.

Was darf an Silvester auf keinen Fall fehlen?

Auch an Silvester steht das Feiern mit den Liebsten im Vordergrund. Im Gegensatz zu Heiligabend wird die Nacht auf den 1. Januar jedoch eher mit Freunden als der Familie gemeinsam verbracht. Öffentliche Orte und Veranstaltungen sind unter den Befragten weniger beliebt. 30 Prozent der Männer und 32 Prozent der Frauen geben an, die Silvesternacht alleine zu verbringen.

Das Feuerwerk bringt an Silvester die Augen zum Leuchten - für 35 Prozent der Männer und 30 Prozent der Frauen sind Silvesterknaller fester Bestandteil der Jahreswende. Auch Punsch, Sekt, andere alkoholische Getränke und die Kult-Fernsehsendung "Dinner for One"/ "Der 90. Geburtstag" dürfen dabei nicht fehlen.

Über bildkontakte.de

Bildkontakte.de gehört zu den Top 5 der deutschen Singlebörsen und trägt die Auszeichnungen "Beste Dating-Website" 2012, 2013, 2014 und 2016 sowie "Beste Website" 2013, 2014 und 2016. Sie belegt 2013 und 2016 in der Partnerbörsenstudie des Deutschen Instituts für Service-Qualität den ersten Platz bei Datenschutz und Sicherheit und konnte sich im Deutschland-Test als Kundenliebling 2017 beweisen. Über 4 Millionen Singles haben sich bereits für Bildkontakte entschieden, bis zu 10.000 sind gleichzeitig online und auf Partnersuche. Alle wichtigen Kontaktfunktionen sind für Frauen und Männer dauerhaft gratis.

