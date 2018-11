Hier werden die Schuhkartons in große Versandkartons verpackt und auf den Weg in die Empfängerländer nach Osteuropa geschickt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/56797 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe:... mehr Bild-Infos Download

Birkenfeld (ots) - Gut eine Woche nach dem Start der Weihnachtswerkstatt in Birkenfeld bei Pforzheim ziehen die Initiatoren eine positive Zwischenbilanz: Seit der Eröffnungsfeier am 15. November sind die Anmeldezahlen nochmal um über 20 Prozent gestiegen. Bislang haben 396 Freiwillige für 21.512 Kinder die für "Weihnachten im Schuhkarton" gespendeten Geschenkpakete versandfertig gemacht. In der Weihnachtswerkstatt sehen Ehrenamtliche die Päckchen durch, um die Einhaltung der Zollvorschriften und Qualitätskriterien sicherzustellen. "Die Stimmung ist sehr gut - manche melden sich nach ihrer ersten Schicht gleich noch für einige weitere an und bringen dann Freunde mit", berichtet Weihnachtswerkstatt-Leiter Dominik Arnold. Doch nach wie vor benötige man noch weitere Freiwillige, um bis zum 8. Dezember die bis zu 80.000 Geschenkpakete auf die Reise zu bringen. Derzeit sind etwa vier von zehn Plätzen belegt. Einzelpersonen und Gruppen von Unternehmen, Kirchengemeinden, Vereinen oder Schulen können sich noch unter www.weihnachtswerkstatt.de oder der Hotline +49 (0)30-76 883 883 anmelden.

Besondere Veranstaltungen in der Weihnachtswerkstatt:

Donnerstag, 29. November, ab 17 Uhr: After-Work-Party mit Live-Musik Samstag, 1. Dezember, 17 Uhr: Worshipabend inkl. Bericht mit dem einstigen "Weihnachten im Schuhkarton"-Empfänger Japhet aus Ruanda Donnerstag, 6. Dezember, ganztägig: Nikolausparty mit Kostümwettbewerb - die kreativsten Verkleidungen werden prämiert Samstag, 8. Dezember, ganztägig: Abschlussparty

Über "Weihnachten im Schuhkarton"

"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan's Purse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche Werk Geschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 11 Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht.

