ManpowerGroup Deutschland GmbH

Right Management ernennt Andreas Chittreck zum Managing Director in Deutschland

Frankfurt am Main (ots)

Right Management, der Experte für Karriere und Talententwicklung innerhalb der ManpowerGroup, gibt heute die Ernennung von Andreas Chittreck zum Managing Director von Right Management Deutschland bekannt. Die Berufung wurde zum 1. Januar 2019 wirksam. Das Unternehmen ist ein international führender Anbieter von innovativen Beratungsdienstleistungen für Talent- und Karrieremanagement.

Chittreck verfügt über langjährige Erfahrung bei marktführenden Personaldienstleistungsfirmen und ist für das Experten-Coaching und die persönliche Personalentwicklungsberatung von Right Management verantwortlich. Sein Aufgabengebiet umfasst zudem das Schaffen von Mehrwert für Kunden und Führungskräfte durch technologiebasierte Angebote wie das Karriereportal RightEverywhere, eine anpassbare Plattform für Interimsführungskräfte, und das Portal Digital Room der ManpowerGroup, das digitale Kompetenz bewertet.

Nach seinem Abschluss in Psychologie an der Universität Trier sammelte Andreas Chittreck umfangreiche Erfahrungen im Bereich HR in nationalen und internationalen Organisationen in verschiedenen Branchen. Er war Mitglied der Geschäftsleitung eines der führenden Bildungsunternehmen in Deutschland und übte verschiedene Funktionen in Beratung und Führung aus. Dort trug er maßgeblich zum Wachstum des Unternehmens bei. In den vergangenen zehn Jahren arbeitete er für den Personaldienstleister EL-Net sowie als Key Account Manager und Regional Manager bei Lee Hecht Harrison, wo er maßgeblich zur Expansion der Firma auf dem deutschen Markt beitrug.

"Andreas Chittreck ist mit seiner Führungs- und Businesserfahrung eine hervorragende Verstärkung für unser Team", sagt Frits Scholte, Vorsitzender der Geschäftsführung der ManpowerGroup Deutschland, zu der auch Right Management gehört. "Er hat proaktiv mehrere interne und externe Initiativen gestartet, um unsere Leistung und Attraktivität für unsere Kunden und Interessenten zu steigern. Chittreck unterstützt sein talentiertes Team sowie die ManpowerGroup, um als führendes globales Unternehmen für Personallösungen die besten Ergebnisse zu erzielen."

+++ Ein Pressefoto in druckfähiger Auflösung finden Sie hier: https://www.manpowergroup.de/neuigkeiten/presse/pressefotos/ +++

Über Right Management

Right Management ist der globale Karriere-Experte und kompetente Berater bei beruflichen Veränderungen und Entwicklungen. Right Management entwickelt maßgeschneiderte HR-Lösungen für Unternehmen, um die Führungsqualitäten von Mitarbeitern auszubauen, wertvolle Talente zu binden, das Potenzial des Talent-Pools kontinuierlich zu erweitern und die Produktivität zu steigern.

Mehr Informationen über Right Management erhalten Sie unter www.right.com oder www.rightmanagement.de.

Über die ManpowerGroup Deutschland

Die ManpowerGroup ist weltweit führend in der Bereitstellung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, mit denen Unternehmen in der sich verändernden Welt der Arbeit erfolgreich sein können. Mit mehr als 40.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 1 Milliarde Euro zählt die ManpowerGroup zu den drei größten Personaldienstleistern in Deutschland. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe agieren an bundesweit 153 Standorten die Gesellschaften Manpower, Stegmann, Experis, ManpowerGroup Solutions, Proservia, Right Management sowie spezialisierte Einzelmarken.

Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.manpowergroup.de oder https://www.rightmanagement.de.

Pressekontakt:

Faktenkontor GmbH

Clemens Hoh / Christine Probost

Wiesenhüttenplatz 26

60329 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 2474980-20

E-Mail: manpower@faktenkontor.de

Original-Content von: ManpowerGroup Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell