Hör-Tipp: "Harper Green" von Carola M. Lowitz und Susanna Mewe - Düstere Superheld*innen-Hörspiel-Reihe von Audible

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: Anders zu sein als andere ist nicht immer leicht. Ganz besonders, wenn man an einem Ort lebt, wo man damit Leib und Leben riskiert. Harper Green aus der gleichnamigen Audible Original Hörspiel-Serie von Carola M. Lowitz und Susanna Mewe kennt sich damit aus. Sie ist eine Außenseiterin, die in einer populistischen Welt plötzlich entdeckt, dass sie übernatürliche Kräfte hat und dass sie niemandem mehr trauen kann. Oliver Heinze hat für uns schon mal reingehört.

Sprecher: Harper Green ist 20, lebt in Kill River, dem düsteren Hafenviertel von Eden City und hält sich mit einem langweiligen Callcenter-Job mehr schlecht als recht über Wasser. Denn Harper hört Stimmen, die sie nur mit teuren Psychopharmaka vom Schwarzmarkt im Zaum halten kann, bis sie eines Tages feststellt, dass sie sich die Stimmen gar nicht einbildet.

O-Ton 1 (Harper Green, 33 Sek.): "Ich brauch' mehr Tabletten. Am besten gleich zwei volle Streifen." "Hier. Teil's dir ein." "Ja, klar." "Ich darf die Babymilch nachher nicht vergessen." "Okay, wenn du meinst." "Wenn ich was meine?" "Die Babymilch. Ich wusste gar nicht, dass du ein Kind hast." "Was? Woher weißt du das?" "Du hast es mir gerade gesagt. Du hast gesagt: 'Ich darf die Babymilch nachher nicht vergessen.'" "Was? Nein, ich hab'... Das hab' ich nicht gesagt." "Doch!" Erst als ich über den Marktplatz am Hafen davonstolperte, wurde mir klar, was da eben passiert war: Ich hatte Martys Gedanken gelesen.

Sprecher: Geheimhalten muss sie es trotzdem. Superkräfte werden in Eden City nämlich genauso wenig geduldet wie psychische Erkrankungen. Wer entlarvt wird, wird weggesperrt. So wie Lucas, der auch paranormale Fähigkeiten hat und nun auf der Flucht nicht nur auf der Suche nach einem Unterschlupf ist.

O-Ton 2 (Harper Green, 35 Sek.): "Warum bist du hier und nicht zu Hause?" "Da war ich lange nicht mehr. 13 Jahre." "Ah, scheiße. Da warst du noch ein Kind. Sie haben dich auf die Insel geschickt, richtig?" "Hmm, da war ich zuerst. Aber später haben sie mich woanders hingebracht. An einen schlimmeren Ort." "Es tut mir so leid. Die Schweine haben dich eine Ewigkeit lang weggesperrt. Aber du bist ausgebrochen, stimmt's?" "Ja, und morgen muss ich weiter." "Zu deinen Eltern?" "Nein, ich muss jemanden finden!" "Wen denn?" "Jemanden, der so ist wie ich!"

Sprecher: Aber Lucas hat auch eine finstere Seite. Und nicht nur er: Auch in der gutbürgerlichen Siedlung Primrose Hill, in die Harper nach dem Tod ihres Vaters mit ihrer Mutter, ihrem kleinen Bruder und ihrem Stiefvater gezogen war, ist alles mehr Schein als Sein und voller düsterer Geheimnisse - zu viele für Harper.

O-Ton 3 (Harper Green, 26 Sek.): Die seltsame Reaktion von Gladys und dem Mann aus dem Militärkrankenhaus hatten mich stutzig gemacht. Irgendetwas stimmte da nicht. Und so kam ich auf die Idee, mich nach vielen Jahren mal wieder in der Staatsbibliothek von Eden City blicken zu lassen. (Tastaturklimpern) Tatsächlich. Da war ein kleiner Artikel. Eigentlich nur eine kurze Notiz. Ich konnte kaum glauben, was ich las...

Sprecher: Viele Fragen türmen sich vor Harper auf. Ihre Suche nach den Antworten wird zum Wettlauf gegen die Zeit.

Abmoderationsvorschlag: "Harper Green" von Carola M. Lowitz und Susanna Mewe ist eine düstere Coming-of-Age Story, die Familiendrama und Superheldengeschichte vermischt und unter die Haut geht. Das Hörspiel ist ein Audible Original und nur bei Audible erhältlich. Mehr Infos unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.

