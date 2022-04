Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Schreib oder stirb" von Sebastian Fitzek und Micky Beisenherz - Erster gemeinsamer Thriller über ein durch ein ungeschriebenes Buch bedrohtes Leben

Anmoderationsvorschlag: "Wir wollten etwas schreiben, was es so noch nie gab: eine Geschichte, über die man auf der einen Seite herzhaft lachen kann - und beim Umblättern bleibt einem genau dieses Lachen vor Spannung im Halse stecken!", sagen der für seine knallharten Psychothriller bekannte Sebastian Fitzek und der aus dem Comedy-Bereich kommende Micky Beisenherz. "Schreib oder stirb" heißt der erste Thriller des neuen Autorenduos - und Jessica Martin verrät Ihnen mehr darüber in unserem aktuellen Hörbuch-Tipp.

Sprecherin: Carl Vorlau, Psychiatrie-Patient in einer Privatklinik in Berlin-Zehlendorf behauptet urplötzlich, er habe vor Monaten die siebenjährige Pia entführt und halte sie an einem geheimen Ort gefangen. Wo, will er in einem Buch verraten, für das der Literaturagent David Dolla ihm eine Million Euro Vorschuss zahlen soll.

O-Ton 1 (Schreib oder stirb, 22 Sek.): "Wenn Sie auf meine Forderungen eingehen, wird das Buch die kleine Pia retten. Und Sie sind ein Held." Carl lehnte sich wieder zurück und hob die Hände wie jemand, der anzeigt, dass er keine Waffen trägt. Was etwas zynisch schien, da der ganze Kerl eine entsicherte Handgranate war. "Sollten Sie mir für meinen True-Crime-Roman keinen Millionenvertrag verschaffen, wird das Mädchen sterben."

Sprecherin: Außerdem soll David das Buch auch noch für Vorlau schreiben.

O-Ton 2 (Schreib oder stirb, 22 Sek.): Ich starrte an die Decke, dann kniete ich mich hin und warf einen Blick unter den Besprechungstisch. "Was tun Sie da?" "Ich suche nach den Auf-zeichnungsgeräten. Wir sind doch hier bei Versteckte Klapsmühlen-Kamera, oder?" "Lassen Sie die Scherze, Dolla." Sie werden mir einen Buchdeal verschaffen. Sie werden dafür sorgen, dass ich ganz oben auf der Bestsellerliste stehe."

Sprecherin: Als David später seiner schwangeren Verlobten von dem diabolischen An-gebot erzählt, fällt die aus allen Wolken.

O-Ton 3 (Schreib oder stirb, 18 Sek.): "Himmel, du denkst doch nicht ernsthaft darüber nach, oder?" Ich schüttelte den Kopf. "Erstens: Er ist geistesgestört, aber kein Mörder. Und zweitens: Nein, tue ich nicht." Mal ganz abgesehen davon, dass ich selbst zum Schreiben so viel Talent besaß wie eine Qualle zum Bügeln, machte ich grundsätzlich keine Geschäfte mit Verbrechern."

Sprecherin: Doch Vorlau lässt einfach nicht locker und geht David sogar übers Handy weiter auf den Keks.

O-Ton 4 (Schreib oder stirb, 29 Sek.): "Bitte beantworten Sie mir die Frage, Herr Dolla. Werden Sie dafür sorgen, dass mein Buch zu meinen Bedingungen veröffentlicht wird?" "Ge-genfrage: Kann das sein, dass Sie Ihre Ohren nur haben, damit die Runkelrübe auf Ihren Schultern entfernt an einen Kopf erinnert? Wie ich Ihnen bereits gesagt hatte: Nein! Mit einem N, dicker als Ihr Hintern!" "Das ist schade", sagte Carl. "Sehr schade." Dann, etwa in dem Moment, in dem ich den Hammer bemerkte, legte er auf, doch es war zu spät.

Sprecherin: Denn damit nimmt Davids Leben eine katastrophale Wende und läuft komplett aus dem Ruder.

Abmoderationsvorschlag: Ich sag nur eins: Fitzek-Thrill meets Beisenherz-Humor! Wie diese Geschichte endet, hören Sie ab sofort in "Schreib oder stirb". Die ungekürzte und von Simon Jäger, der allseits bekannten "Fitzek-Stimme", eingesprochene Hörbuchfassung gibt's exklusiv nur bei Audible - und weitere Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.

Original-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell