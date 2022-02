Hörbuch-Tipp: "Minik - Aufbruch ins weite Meer" von Antonia Michaelis - Band 1 aus der Reihe "Das geheime Leben der Tiere: Ozean"

Audible GmbH

Anmoderationsvorschlag: Die Meere und Ozeane rund um den Globus sind wunderschön, faszinierend und voller Geheimnisse. Doch das Leben der Tiere dort ist auch gefährlich. Autorin Antonia Michaelis nimmt uns in Band 1 ihrer neuen Kinderbuch-Reihe "Das geheime Leben der Tiere" mit auf eine Reise in die Tiefen des Ozeans. In "Minik - Aufbruch ins weite Meer" folgen wir einem kleinen Seehund auf seinen Abenteuern und die sind nicht nur richtig spannend, sondern auch lehrreich. Helke Michael mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.

Sprecherin: Unter der Wasseroberfläche der Ostsee gleitet schnell und elegant ein neugieriger, kleiner Seehund entlang und begibt sich auf eine Reise. Dabei lernt er einen riesigen Buckelwal kennen.

O-Ton 1 (Minik, 30 Sek.): "MEIN NAME IST SCHÖN UND KLANGVOLL. ER LAUTET LOTTAZWEI. WENN DU WILLST, KANN ICH DIR EINEN NAMEN GEBEN, DEN ICH NOCH HABE. ER GEHÖRTE JEMANDEM, DEN ICH KANNTE. MINIK. "Minik", wiederholte der Seehund. "Wenn du mich Minik nennst, heißt das, wir werden Freunde sein."

Sprecherin: Getrieben von seiner Neugier, beginnt Minik die Welt um sich herum zu entdecken.

O-Ton 2 (Minik, 25 Sek): Eine Woche später wurde das Meer oben fest. Es bekam eine Haut, die zerbrach, wenn man hindurchtauchte. Aber die Haut wuchs, vor allem am Ufer, sie wurde dicker und stärker und irgendwann konnte Minik sie beim Strand nicht mehr zerbrechen. Er schwamm weiter hinaus, denn dort draußen gab es diese Haut noch nicht. Er musste jetzt tiefer tauchen, um Fische zu finden.

Sprecherin: Doch in der Ostsee lauern auch viele Gefahren: Zum Beispiel glänzende Linien, die sich als Fischernetze entpuppen, enormer Lärm unter Wasser und die komischen Lebewesen auf zwei Beinen, die er noch nie zuvor gesehen hat. Als Buckelwal Lottazwei die Ostsee verlassen will, schließt sich Minik an.

O-Ton 3 (Minik, 15 Sek.): Wenige Tage später schmeckte Minik das andere Meer deutlich. Sein Salz. Seine Weite. Das Meer war noch ein Stück entfernt, aber es rief sie. Lottazwei sagte, es habe einen Namen. Nordsee.

Sprecherin: Unterwegs erleben die beiden viele aufregende Abenteuer und geraten dabei auch in so manche brenzlige Situation.

O-Ton 4 (Minik, 46 Sek.): "Warum bist du ins Flache geschwommen, wenn du an Land nicht atmen kannst?" ES WAR EIN VERSEHEN. DA WAR ZU VIEL LÄRM, SCHON GESTERN ABEND. ALL DIESE MOTOREN BRINGEN MICH DURCHEINANDER. "Motoren?", wollte Minik wissen. DAMIT TREIBEN DIE MENSCHEN IHRE BOOTE AN. SIE HABEN KÜNSTLICHE FLOSSEN IN DEN BOOTEN, DIE LÄRM MACHEN. Minik war bei der Schwanzflosse des Wales angekommen und er schwamm dagegen, drückte seine Stirn gegen den Wal und versuchte, ihn zu schieben. Aber natürlich war es sinnlos. Der Wal war zu schwer.

