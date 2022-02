Hörbuch-Tipp: "The Sandman: Akt II"- Teil 2 des Hörspiels nach der beliebten Graphic Novel Reihe von Neil Gaiman

Audible GmbH

Anmoderationsvorschlag: "The Sandman" ist zurück! Nachdem der erste Teil die Audio-Bestsellerliste der New York Times gestürmt hat, kommt nun endlich der langersehnte zweite Akt. Der preisgekrönte Meister der Hörspiele, Dirk Maggs, entführt uns wieder nach Dreaming - in das Traumland - und lädt uns dazu ein, in diese Welt einzutauchen und uns darin zu verlieren. Jessica Martin mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.

Sprecherin: Im Garten des Schicksals bekommt Destiny Besuch von drei mysteriösen Frauen.

O-Ton 1 (The Sandman: Akt II, 18 Sek.): "Sieh in dein Buch, alter Staubfänger." "Ein König wird sein Reich aufgeben." "Leben und Tod ringen miteinander." "Der uralte Kampf entbrennt aufs Neue." "Und all diese Dinge nehmen hier ihren Anfang - in deinem Garten."

Sprecherin: Destiny findet heraus, dass er dringend ein Familientreffen einberufen muss. Beim Aufeinandertreffen der Geschwister wird Morpheus - dem Herrscher der Träume - klar, dass er in der Vergangenheit einen riesen Fehler begangen hat.

O-Ton 2 (The Sandman: Akt II, 16 Sek): "Nun gut. Mein Ziel steht fest. Ich wollte nicht in die Hölle zurückkehren - nicht so bald. Luzifer Morgenstern gehört nicht zu denen, der eine Kränkung vergisst oder Missachtung verzeiht. Doch wenn ich ein Unrecht begangen habe, habe ich keine Wahl. Ich muss es wiedergutmachen."

Sprecherin: Doch Grund für seine Rückkehr in die Hölle ist nicht etwa der von ihm gekränkte Luzifer, sondern eine alte Liebe.

O-Ton 3 (The Sandman: Akt II, 20 Sek.): Ich... verbannte sie in die Hölle. Ich verdammte sie zu endloser Folter und Gefangenschaft. Es sei denn, ich käme eines Tages zu ihr, um ihr zu sagen, dass ich ihr vergebe, dass sie frei sei. Inzwischen ist sie zehntausend Jahre dort. Und ihr Name ist Nada.

Sprecherin: Um Nada aus der Hölle zu befreien, muss Morpheus allerdings zurück zu Luzifer, der nach der letzten Begegnung noch eine Rechnung mit ihm offen hat.

O-Ton 4 (The Sandman: Akt II, 31 Sek.): "Oh, Morpheus? Ich habe einst geschworen, dich zu vernichten, nicht wahr?" "Ja. Das hast du." "Nun, wir befinden uns jetzt außerhalb der Gefilde der Hölle. Dies ist für dich. Nimm ihn." "Der Schlüssel zur Hölle?" "Genau. Er gehört dir. Vielleicht wird er dich vernichten, vielleicht auch nicht. Aber ich bezweifle, dass er dein Leben leichter macht."

Abmoderationsvorschlag: "The Sandman: Akt II" nach der mehrfach ausgezeichneten und äußerst beliebten Graphic Novel Reihe von Neil Gaiman. Mit am Start natürlich eine Reihe von bekannten und neuen Charakteren, gesprochen von einem großartigen Ensemble, darunter Maximiliane Häcke erneut als Death, Andreas Fröhlich als Morpheus sowie der Hörerliebling David Nathan als Erzähler. "The Sandman: Akt II" gibt's ab sofort nur bei Audible als Download. Weitere Infos zu diesem Audible Original finden Sie unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.

