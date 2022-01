Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Der Meister der Elixiere" von Sam Feuerbach - Auftakt zur brandneuen Alchemisten-Saga vom Altmeister der Fantasyromane

Anmoderationsvorschlag: Es ist nie zu spät, noch mal ganz von vorn anzufangen. Bestes Beispiel dafür ist Autor Sam Feuerbach: Als studierter Ökonom arbeitete er drei Jahrzehnte lang äußerst erfolgreich in der IT - bis er irgendwann anfing, Fantasy-Romane zu schreiben. Gleich sein Debüt, "Die Auftragsmöderin", wurde ein Bestseller, seitdem hat er sich mit seinen Sagen und Chroniken in der Welt der Fantasyliteratur einen echten Namen gemacht. Jetzt gibt es "Der Meister der Elixiere", den Auftakt zu seiner brandneuen Alchemisten-Saga, auch als Hörbuch, gelesen von Robert Frank. Jessica Martin mit dem Audible-Hörbuch-Tipp der Woche.

Sprecherin: Tiefstes Mittelalter, im Ort Dornmark. Hier lebt - neben allerhand skurriler und düsterer Gestalten - auch ein Wissenschaftler in einem furchteinflößenden Turm.

O-Ton 1 (Der Meister der Elixiere, 25 Sek.): Ein alter Mann mit weißem Bart, dessen hochgeschossene, schmale Gestalt bestens zum Turm passte. Einige seiner grauen Strähnen hingen ihm wirr ins Gesicht, die restlichen lagen kreuz und quer auf seinen Schultern. Sein Kopf schien viel zu groß für seinen Körper, die sandfarbene Leinenkutte fiel bis auf den Boden, darunter hervor lugten zwei dunkle Pantoffeln, die an kleine Ruderboote erinnerten.

Sprecherin: Als die zwölfjährige Mirianne ihn eines Tages besucht, um im Auftrag ihres Vaters eine Lieferung Salpeter zu überbringen, kommen die beiden ins Gespräch.

O-Ton 2 (Der Meister der Elixiere, 29 Sek): "Aus gewissen Substanzen werden neue Substanzen. Nur mittels der Alchemie entstehen Farben, Parfüme, Arzneien ...", seine Augen leuchteten, "... und Eli-xiere." Er kam nun richtig in Fahrt und rollte mit den Augen. "Ja, Elixiere. Hierbei trifft Wissenschaft auf Mystik und erschafft Zaubertränke, die Unglaubliches vermögen."

Sprecherin: Wie sehr das stimmt, erfährt sie am eigenen Leibe, als Jaldur, ein Soldat der Stadtwache, unschuldig in einem Kerker einsitzt und der Alchemist Mirianne vorschickt, um dem Gefangenen eine geheime Botschaft zu überbringen.

O-Ton 3 (Der Meister der Elixiere, 22 Sek.): Ohne Licht sterbe ich, lauteten ihre Worte. Was für einem Risiko hatte sich das Mädchen bloß ausgesetzt? Dahinter konnte nur dieser verschrobene Alchemist mit einem seiner unbegreiflichen Elixiere stecken. Zu gerne wüsste er, was er dem Mädchen eingeflößt hatte. Genie und Wahnsinn hausten im Kopf des Alchemisten ganz dicht beieinander.

Sprecherin: Und doch liegt Jaldurs Schicksal in den Händen dieses undurchsichtigen und genialen Alchemisten - erst recht, als er vor Gericht steht.

O-Ton 4 (Der Meister der Elixiere, 35 Sek.): "Du wirst des dreifachen Mordes angeklagt und erhältst nun die Möglichkeit, Buße zu tun und Ballast von deiner Seele zu nehmen, auf dass dir der Herr die Gnade erweise, die dir dieses Gericht nicht geben darf." "Bekennst du dich der vorgetragenen Taten schuldig?" Jaldur holte tief Luft. "Keineswegs. Ich bin unschuldig." Ein Raunen ging durch das Publikum. Einer rief: "Lügner."

Ob der verwegene Alchemist und seine kleine Gehilfin es schaffen, den unschuldig Angeklagten zu befreien? Das hören Sie in "Der Meister der Elixiere", dem Auftakt der Alchemisten-Saga von Bestseller-Autor Sam Feuerbach. Das Hörbuch dazu, gelesen von Robert Frank, gibt es ab sofort bei Audible zum Download.

Original-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell