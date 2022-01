Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Stadt aus der Tiefe" von Alma Delia Murillo - Fesselndes Mystery-Hörspiel über rätselhafte Ereignisse und vermisste Kinder in Mexiko-Stadt

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: Mexiko-Stadt ist mit über 21 Millionen Einwohnern eine der faszinierendsten und geschichtsträchtigsten Metropolen der Welt. Die Azteken haben sie unter dem Namen Tenochtitlán als ihre Hauptstadt 1345 auf einer Insel im riesigen Texcoco-See gegründet. Später wurde sie von den Spaniern erobert und in den Jahrhunderten danach von Erdbeben, Vulkanausausbrüchen und anderen Plagen heimgesucht. Im spannenden Mystery-Hörspiel "Stadt aus der Tiefe" von Alma Delia Murillo beispielsweise von schwarzen Grillenschwärmen, Blutregen und einer rätselhaften Kraft, die Kathedralen niederbrennt und sogar Kinder spurlos verschwinden lässt. Jessica Martin verrät Ihnen mehr dazu.

Sprecherin: In Mexiko-Stadt verschwinden immer wieder Kinder spurlos von der Bildfläche. Einer Mutter wird sogar am helllichten Tag in einer überfüllten U-Bahn-Station der Sohn aus der Hand gerissen:

O-Ton 1 (Stadt aus der Tiefe, 16 Sek.): "Abraham, wo bist du? Entschuldigung, darf ich mal durch? Abraham! Abraham! Haben Sie meinen Sohn gesehen, ein kleiner Junge? Abraham? Hilfe, mein Sohn... mein Sohn ist weg! Abraham! Abraham!"

Sprecherin: Genau so hilflos ist der nach alten Aztekenschätzen suchende Archäologe Fernando Navarro. Seine Tochter Luisa wird bereits seit vier Jahren vermisst, weswegen er ihr zum Geburtstag nur per Brief gratulieren kann:

O-Ton 2 (Stadt aus der Tiefe, 30 Sek): "Heute fällt dein Geburtstag auf den fünfhundertsten Jahrestag des Untergangs von Tenochtitlán... und außerdem fällt er auf ein unglaubliches Ereignis, Liebes. Ich habe einen Zugang zu Tunneln unter dem Haupttempel gefunden. Verrückt! Ich hatte es nicht erwartet, und sonst auch niemand... Das Leben ist eine schlechte Komödie. Ich hab etwas gefunden, das ich gar nicht gesucht habe, aber wo du bist, weiß ich immer noch nicht, meine Aztekenprinzessin."

Sprecherin: Doch als Fernando Navarro eines Tages neue Hinweise auf Luisas Aufenthaltsort zugespielt werden, nimmt er mit dem kaltgestellten Ex-Kommissar Gaston die Suche sofort wieder auf.

O-Ton 3 (Stadt aus der Tiefe, 18 Sek.): "Seit man mir den Fall gegeben hat, ist nicht ein Tag vergangen, an dem ich nicht an Luisas Verschwinden gedacht habe. Diese neuen Hinweise verschaffen uns die Chance, weiterzukämpfen." "Wir müssen sie finden!" "Aber du musst mich deinen Ausgrabungsbereich untersuchen lassen. Vielleicht hat auch das Verschwinden der Kinder in den letzten Tagen damit zu tun."

Sprecherin: Und Eile ist tatsächlich geboten, denn schon bald gerät mit Pedro Casas auch der Sohn des Präsidenten in allergrößte Gefahr:

O-Ton 4 (Stadt aus der Tiefe, 20 Sek.): "Ich opfere dir dieses Armband, das Pedro Casas gehört ... in otiyaque ye Mictlan ..." SFX "Pedro, was ist denn mit dir los ...?! Wir warten ..." SFX "Pedro ... Pedro! Lupita! Hilf mir!"

Abmoderationsvorschlag: Welche mysteriöse dunkle Macht für das Unheil und die chaotischen Zustände in Mexiko-Stadt verantwortlich ist, erfahren Sie in dem über siebenstündigen Hörspiel "Stadt aus der Tiefe" von Alma Delia Murillo. Das wurde mit vielen bekannten Stimmen, zum Beispiel mit der des Schauspielers Benno Führmann, produziert und gibt es ab sofort exklusiv bei Audible zum Download. Mehr Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.

