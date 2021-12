Hörbuch-Tipp: "Sommersprossen" von Cecelia Ahern - Nur zusammen ergeben wir Sinn

Audible GmbH

Anmoderationsvorschlag: Cecelia Ahern ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt. Mit Bestsellern wie "P.S. Ich liebe dich." und "Für immer vielleicht" begeisterte sie Millionen. Kein Wunder, dass einige ihrer Geschichten sogar fürs Kino und Fernsehen verfilmt wurden. Ihr neuestes Werk "Sommersprossen - Nur zusammen ergeben wir Sinn" ist diesmal aber kein klassischer Liebesroman. Mario Hattwig mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.

Sprecher: Allegra Bird ist eigenbrötlerisch, etwas unbeholfen- aber sehr liebenswert. Als ihr Traum platzt, Polizistin zu werden, entscheidet sie sich für die zweitbeste Lösung:

O-Ton 1 (Sommersprossen, 29 Sek.): Jetzt bin ich bei der Kreisverwaltung von Fingal County angestellt und für die Überwachung des ruhenden Verkehrs zuständig. Ich trage eine Uniform, graue Hose, weißes Hemd und Warnweste, und mache meine Runden, einer Polizistin nicht unähnlich. Also ganz nah bei dem, was ich ursprünglich wollte, eine Art Hilfspolizistin. Ich arbeite auf der Seite des Gesetzes, ich mag meinen Job, meine Routine, meine Route, mein Revier. Sprecher:

In ihrem Revier stößt sie eines Tages beim Knöllchenschreiben, gemeinsam mit ihrem Freund und Kollegen Paddy, auf einen ziemlich arroganten jungen Mann.

O-Ton 2 (Sommersprossen, 26 Sek.): "Es heißt, jeder Mensch ist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen er oder sie die meiste Zeit verbringt", sagt er und funkelt mich weiter an, seine Nasenflügel beben wie bei einem Wolf. "Spricht nicht grade für Ihren Umgang, oder? Der hier ist wohl einer davon", fährt er fort und deutet in Paddys Richtung. "Ich frage mich, wer die anderen vier Versager in Ihrem Leben sind."

Sprecher: Diese Behauptung löst einiges in Allegra aus...

O-Ton 3 (Sommersprossen, 14 Sek.): Nachdem ich lange über die Menschen nachgedacht habe, die ich kenne und im Verlauf meines Lebens gekannt habe, denke ich, sie ist richtig - , möchte ich, dass meine fünf Leute eine Mischung der großartigsten und inspirierendsten Menschen sind, die ich mir vorstellen kann.

Sprecher: Also macht sie sich auf die Suche nach den fünf großartigsten Menschen der Welt - und bemerkt mit der Zeit, dass diese schon die ganze Zeit in ihrer Nähe sind...

