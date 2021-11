Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Die Begegnung" von Jochen Schweizer - Eine Geschichte über den Weg zum selbstbestimmten Leben

Bild-Infos

Download

Ein Audio

211103_BmE_DieBegegnung.mp3

MP3 - 2,2 MB - 02:23 Download

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: "Jeder kann nicht alles erreichen, aber ein jeder kann höher hinaus. Es ist für jeden Menschen möglich, ein Stück freier und selbstbestimmter zu leben, als er es gerade tut. Man kann aus jeder Situation lernen und an Herausforderungen wachsen, wenn man sich die dafür erforderliche Geisteshaltung aneignet." Sagt der erfolgreiche Unternehmer und Extremsportler Jochen Schweizer. Wie er seinen Weg gefunden hat und worauf es dabei besonders ankommt, beschreibt er jetzt in seinem neuen Buch "Die Begegnung". Helke Michael verrät Ihnen mehr über diesen Lebenshilfe-Ratgeber in Romanform.

Sprecherin: Tief in den Wäldern Norwegens, weit weg von jeglicher Zivilisation, steht die Holzhütte des 94-jährigen Hakon. Und dort läuft ihm in einer stürmischen Dezembernacht plötzlich ein unbekannter Junge über den Weg.

O-Ton 1 (Die Begegnung, 30 Sek.): "Wer bist du?", fragte er den Fremden. "Ich bin niemand." "Und wieso bist du hier draußen, Niemand?" "Weil ich nicht weiß, wo ich sonst sein soll." Der Alte schwieg ein paar Sekunden. Die Stimme des Fremden klang merkwürdig vertraut, nur konnte er sie nicht zuordnen. "Wo kommst du her, Niemand?" "Von nirgendwo." "Kenne ich. Da komme ich auch her."

Sprecherin: Hakon bietet dem Fremden Unterschlupf an, fragt ihn weiter aus und der Junge erzählt ihm, dass er sich bisher immer und überall fehl am Platz gefühlt hat.

O-Ton 2 (Die Begegnung, 24 Sek.): Er saß zwischen allen Stühlen, hatte das Gefühl, dass er es niemandem recht machen konnte, egal wie sehr er es versuchte. Er war nicht so, wie seine Brüder waren, und er war nicht so, wie seine Mutter ihn gern gehabt hätte. Er hatte versucht, sich anzupassen, sich einzufügen, so zu sein wie die anderen. Aber der Versuch, etwas zu sein, das er nicht war, blieb zum Scheitern verurteilt.

Sprecherin: Deshalb flüchtete er aus seinem alten Leben, irrte aber nur ziellos umher und ist nun völlig verzweifelt. Zum Glück weiß der erfahrene Gastgeber Rat:

O-Ton 3 (Die Begegnung, 21 Sek.): "Du bist ja kein fremdbestimmtes Wesen, das hier auf der Erde abgeworfen wurde, um einem vorherbestimmten Weg zu folgen. Deinen eigenen Weg erschließt du dir selbst mit jedem Schritt, den du gehst. Wenn du eine Vorstellung davon hast, wer du sein willst und wer nicht, dann wirst du deinen Weg finden."

Sprecherin: Denn genau so ist es Hakon ergangen. Daher weiß er auch ganz genau, dass irgendwann der Tag kommen wird, ...

O-Ton 4 (Die Begegnung, 27 Sek.): "...an dem du feststellst, dass du niemals ein glückliches, selbstbestimmtes Leben führen kannst, wenn du dich nur an Besitztümer klammerst. Die wenigsten Dinge, die wir besitzen, bewahren sich den Zauber, den sie hatten, als wir nach ihnen gestrebt haben. Geld und Besitz werden immer nur kurzfristig ein Bedürfnis stillen können. Sie werden dich nicht erfüllen."

Abmoderationsvorschlag: Wenn auch Sie einen Weg in ein glückliches, selbstbestimmtes Leben suchen: In "Die Begegnung" von Jochen Schweizer finden Sie jede Menge Inspiration und praktische Tipps. Die ungekürzte Hörbuchfassung gibt's nur bei Audible - und weitere Infos dazu unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp

Original-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell