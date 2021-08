Hörbuch-Tipp: "Die Studentin" von Tess Gerritsen und Gary Braver - Spannender Thriller über das tödliche Ende einer verhängnisvollen Affäre

Audible GmbH

Anmoderationsvorschlag: "Rizzoli & Isles": Das ist eine sehr beliebte TV-Krimiserie. Im Mittelpunkt stehen da die taffe Bostoner Mordermittlerin Jane Rizzoli und ihre leicht exzentrische Freundin, die Gerichtsmedizinerin Maura Isles. Erfunden hat die beiden die amerikanische Bestsellerautorin und ehemalige Ärztin Tess Gerritsen. Sie schickt jetzt zusammen mit Gary Braver (hinter diesem Pseudonym steckt übrigens der Englischprofessor Gary Goshgarian) im Thriller "Die Studentin" eine weitere Bostoner Mordermittlerin ins Rennen. Oliver Heinze mit unserem aktuellen Hörbuch-Tipp.

Sprecher: Detective Frankie Loomis ist Mitte 50, Witwe und Mutter zweier Töchter im Teenageralter und ermittelt in Boston im Todesfall der 22-jährigen Studentin Taryn Moore. Anfangs geht sie noch von Selbstmord aus:

O-Ton 1 (Die Studentin, 23 Sek.): Frankie richtet sich aus der Hocke auf und späht durch den Regen zum Balkon der Wohnung hinauf. Ein Sturz aus dem vierten Stock in die Tiefe, das ist allemal ausreichend, um die Verletzungen zu erklären: die ausgeschlagenen Zähne, das eingedrückte Gesicht. Grausige Details, die der jungen Frau wohl nicht in den Sinn kamen, als sie über die Brüstung kletterte und zum tödlichen Sprung auf das Pflaster ansetzte.

Sprecherin: Doch als Frankie die Wohnung der Toten inspiziert und in der Mikrowelle eine ungeöffnete, lauwarme Portion Käsemakkaroni findet, kommen ihr erste Zweifel.

O-Ton 2 (Die Studentin, 32 Sek.): Frankie findet es seltsam, dass die junge Frau eine Mahlzeit aufgewärmt hat, die sie dann gar nicht gegessen hat. Was ist in der Zwischenzeit passiert, was sie veranlasste, ihr Essen stehen zu lassen, auf den Balkon hinauszutreten und in den Tod zu springen? Eine schlimme Nachricht? Ein erschütternder Telefonanruf? Auf der Arbeitsfläche liegt ein Fachbuch, dessen Einband das Gesicht einer Frau zeigt. Ihre Haare stehen in Flammen, ihr Mund ist zu einem wütenden Schrei aufgerissen. Medea: Die Frau hinter dem Mythos.

Sprecher: Schnell stellt sich heraus, dass Taryn Moore eine ziemlich dunkle Seite hat. Sie war eine obsessive Liebhaberin und nervige Stalkerin, wenn sie abserviert wurde. So wie zuletzt nach einer kurzen Affäre mit einem Uni-Professor. Dann entdecken Frankie und ihr Kollege Mac in den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera auch noch eine verdächtige Person, die am Todesabend in das Haus der Studentin geht und dabei ihr Gesicht unter einem schwarzen Regenschirm verbirgt.

O-Ton 3 (Die Studentin, 37 Sek.): "Sieh dir die Uhrzeit an, Mac. Es ist gerade mal sechzehn Minuten, bevor Taryn Moores Körper auf dem Gehsteig aufschlägt. Sehen wir uns an, was als Nächstes passiert." Einen Moment lang sind Frankie und Mac still, den Blick auf den Monitor geheftet, wo der Zeitstempel jetzt auf 1.26 Uhr steht. Zu diesem Zeitpunkt lag Taryn Moores zerschmetterte Leiche schon auf dem Gehsteig um die Ecke, ihr Schädel gebrochen, ihr Blut mit dem Regenwasser vermischt. "Vielleicht gibt es keine Verbindung", sagt Mac. "Und selbst wenn, dürfte es schwer sein, sie zu beweisen." "Dann sollten wir uns besser an die Arbeit machen."

Sprecher: Und als sie damit anfangen, geraten neben ehemaligen Liebhabern selbst Familienangehörige der Toten unter Mordverdacht.

