Hörbuch-Tipp: "Kamala Harris: Die Biografie" von Dan Morain - Porträt der selbstbewussten, starken und intelligenten Vizepräsidentin der USA

"Es mag sein, dass ich die erste Frau in diesem Amt bin, aber ich werde nicht die letzte sein, denn jedes kleine Mädchen, das heute Abend zusieht, sieht, dass in diesem Land alles möglich ist." So Kamala Harris in ihrer Siegesrede am 7. November. Was die frisch vereidigte neue Vizepräsidentin der USA prägte, welche Überzeugungen sie entschlossen vertritt und was ihre Ziele sind, kann man bei Audible ab sofort in ihrer Biografie hören. Die stammt vom Journalisten Dan Morain, der Kamala Harris schon seit Jahren begleitet und sie wie kaum ein Zweiter kennt.

Sprecher: Kamala Harris wird am 20. Oktober 1964 im kalifornischen Oakland als Tochter einer indischen Krebsforscherin und eines jamaikanischen Wirtschaftsprofessors geboren.

O-Ton 1 (Kamala Harris, 25 Sek.): Vor allem aber ist sie die Tochter ihrer Mutter. Menschen, die eng mit ihr zusammengearbeitet haben, sagen, es vergehe kaum eine Woche, in der sie sich nicht an die kleinen Weisheiten von Shyamala Gopalan Harris erinnere, die im Jahr 2009 verstarb. In der Öffentlichkeit wiederholt sie am häufigsten diese: "In vielen Dingen bist du viel-leicht die Erste, aber sorge dafür, dass du nie die Letzte bist."

Sprecher: Ihre Mutter lehrt sie außerdem, dass es wichtig ist, hart zu arbeiten und an die Kraft zu glauben, etwas, das falsch läuft, wieder geradebiegen zu können. Kamala studiert Jura, wird Staatsanwältin und arbeitet sich als erste Frau mit afroamerikanischen und indischen Wurzeln hoch bis zur Generalstaatsanwältin von Kalifornien.

O-Ton 2 (Kamala Harris, 24 Sek.): Garry South, einer der profiliertesten Strategen seiner Zeit, sagte voraus, dass Harris verlieren würde, und bei einer Veranstaltung an der University of California in Irvine zählte er die Gründe für seine Überlegung auf: "Sie ist eine Frau, die einer Minderheit angehört, sie ist gegen die Todesstrafe, und sie ist Bezirksstaatsanwältin im ver-rückten San Francisco."

Sprecher: Gewählt wird Kamala Harris trotz des heftigen Beschusses ihrer Feinde am Ende aber doch. 2017 zieht sie für die Demokraten in den US-Senat ein, wo sie sich im Justizausschuss schnell einen Namen wegen ihrer kompromisslosen Befragungen von Mitgliedern der Trump-Regierung macht.

O-Ton 3 (Kamala Harris, 28 Sek.): Harris' Fragen folgten Schlag auf Schlag. Sie fiel Kelly immer wieder ins Wort und zwang ihn, auf ihre Fragen zu antworten. Der normalerweise durch nichts aus der Ruhe zu bringende ehemalige General war sichtlich frustriert und fing an zu protestieren, dass er nicht zu Wort komme. Schließlich fragte Kelly aufgebracht: "Würden Sie mich bitte einmal ausreden lassen?" "Entschuldigung?", entgegnete Harris. "Ich stelle hier die Fragen!" Sprecher: Aber es gibt auch Rückschläge: Ihren Traum, die erste schwarze Präsidentin zu werden, muss Kamala Harris 2019 aus finanziellen Gründen aufgeben. Doch dann meldet sich plötzlich Joe Biden bei ihr, um sie in sein Team zu holen:

O-Ton 4 (Kamala Harris, 26 Sek.): Am 11. August, einem Dienstag, rief Biden Harris via Zoom an. "Bereit, an die Arbeit zu gehen?" Biden hatte seine Entscheidung bis zuletzt strikt geheim gehalten. Harris und ihre engsten Berater hatten bis zum Samstag, bevor er die Ent-scheidung bekannt gab, keinen Schimmer, dass die Wahl auf sie gefallen war. "Du lieber Himmel, und wie ich bereit bin", antwortete sie.

Mehr über Amerikas erste schwarze Vizepräsidentin erfahren Sie in "Kamala Harris: Die Biografie" von Dan Morain.

