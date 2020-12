Hörspiel-Tipp: "Die Juten Sitten - Kaiserwetter in der Gosse" von Anna Basener - Verrucht, glamourös und unglaublich spannend

Audible GmbH

Anmoderationsvorschlag: Der erste Teil des Hörspiels "Die Juten Sitten" von Anna Basener ist vor ziemlich genau einem Jahr eingeschlagen wie eine Bombe: Von null auf eins in den Download-Charts, viel Kritikerlob und zigtausende begeisterte Hörer, so die beeindruckende Bilanz. Kein Wunder, denn die detailverliebte und teilweise echt frivole Erzählung über das Berliner Bordell "Die Ritze" rund um Betreiberin Minna und ihre Damen hat einfach Spaß gemacht. Jetzt gibt es das Prequel "Die Juten Sitten - Kaiserwetter in der Gosse", das die Geschichte vor der Geschichte erzählt, übrigens gesprochen, unter anderem von Jasna Fritzi Bauer und Ursula Werner. Oliver Heinze verrät uns mehr.

Sprecher: Minna, die sich in Berlin mit ihrem Bordell "Die Ritze" einen echten Namen gemacht hat, sitzt im Zug nach Paris und blickt auf ihr Leben zurück. Angefangen hat alles zur Kaiserzeit, als sie in ärmlichen Verhältnissen lebte und in einer Zigarrenfabrik malochen musste...

O-Ton 1 (Die Juten Sitten 2, 11 Sek): Heute steh ich mit meiner ganzen Lohntüte am Bahnhof Friedrichstraße. Normalerweise muss ich die Hälfte zu Haus abgeben, aber ich geh nicht mehr nach Hause.

Sprecher: Lieber sucht Minna Kontakt zu einer der zahlreichen Kupplerinnen, die immer auf der Suche nach Frischfleisch für die Bordelle sind.

O-Ton 2 (Die Juten Sitten 2, 11 Sek.): "Ich bin Paula, und ich hab da was für dich. Es ist wirklich leichte..." "Ja, ja. Ich muss nur nett zu feinen Herren sein. Ich weiß. Ich bin sehr netter Mensch. Also bringst du mich jetzt in das beste Haus der Stadt."

Sprecher: So kommt sie dann auch schnell in einem piekfeinen Nobelpuff unter...

O-Ton 2 (Die Juten Sitten 2, 20 Sek): Hier ist der Himmel ein Zelt aus rotem Samt, das vongedrechselten Bettpfosten aus Mahagoni gehalten wird. Undweil mich hier oben in meinem Zimmer nichts mehr festhält,ziehe ich mich schnell aus und lege mich aufs Bett. Ich denkean eines der Bilder unten im Salon und drapiere mich wie eineHaremsdame.

Sprecher: Minna knüpft Kontakte, die bis ins direkte Umfeld von Kaiser Wilhelm reichen, den gerade private Sorgen quälen: Seine Schwester Prinzessin Charlotte, die nicht ganz den adeligen Erwartungen entspricht, ist zu Besuch.

O-Ton 3 (Die Juten Sitten 2, 13 Sek): "Sie ist mehr als leichtlebig, aber sie gehört zum Hof. Und sie hat beschlossen, nach Weihnachten noch ein paar Wochen in der Stadt zu bleiben."

Sprecher: Deshalb sucht der Kaiser Hilfe bei seinem Berater und Zeremonienmeister Leberecht von Kotze.

O-Ton 4 (Die Juten Sitten 2, 33 Sek.): "Wie dem auch sei, man muss sie bei Laune halten, und das, lieber Kotze, ist nun mal Ihr ganz besonders Talent." "Prinzessinnen bei Laune halten?" "Uns alle bei Laune halten. Geben Sie in ihrem Namen eine kleine Jagdgesellschaft. Irgendwas vor den Toren der Stadt. Bloß nicht zu nah am Hof. Und Kotze: Machen Sie es nicht zu förmlich. Prinzessin Charlotte ist kein förmlicher Mensch."

Sprecher: Aus der kleinen Jagdgesellschaft wird eine ausgelassene Orgie im Grunewald, die natürlich einen handfesten Skandal nach sich zieht - und auch Minnas Leben nachhaltig beeinflussen wird.

Abmoderationsvorschlag:Was genau die Adels-Sause im Jagdschloss Grunewald mit der Edelprostituierten Minna zu tun hat und wie ihr Leben danach weiterging, hören Sie im Prequel "Die Juten Sitten - Kaiserwetter in der Gosse". Das Audible Original Hörspiel gibt es nur bei Audible zum Download. Weitere Infos finden Sie unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.

