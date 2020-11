Hörbuch-Tipp: "Kohlrabenschwarz" von "Bernd-das-Brot"-Erfinder Tommy Krappweis - Audible Original Hörspiel mit Michael Kessler und weiteren prominenten Sprecher*innen

Audible GmbH

Anmoderationsvorschlag: Eine bayerische Kleinstadt, eine mysteriöse Mordserie und längst vergessene Volksmärchen: Darum geht's im Audible Original Hörspiel "Kohlrabenschwarz" von "Bernd-das-Brot"-Erfinder Tommy Krappweis. Jetzt steht allerdings der eher nüchtern und rational denkende Polizei-Psychologe Stefan Schwab im Mittelpunkt. Der aus "Switch Reloaded" bekannte Michael Kessler leiht ihm seine Stimme - außerdem sind Bettina Zimmermann ("Der Lack ist ab"), Jürgen Tonkel ("Die Rosenheim-Cops") und Bettina Lamprecht ("Pastewka") mit an Bord. Jessica Martin verrät Ihnen mehr über diese neue schaurig-charmante Mystery & True Detective-Hörspielserie.

Sprecher: Stefan Schwab ist Polizei-Psychologe, frisch geschieden und sortiert gerade sein Leben neu, als ihn ein befreundeter Rosenheimer Kommissar um Hilfe bei einem mysteriösen Fall bittet.

O-Ton 1 (Kohlrabenschwarz, 21 Sek.): "Es sind Kinder verschwunden. Mehrere." "Okay... und weiß man schon, wer...?" "Nein, nix. Gar nix. Entsprechend beschissen geht's den Eltern natürlich." "Wie viele sind es denn?" "Mit diesem Simon gestern Abend sind es acht." "Acht? In Rosenheim sind acht Kinder verschwunden!?" "Ja, ich sage es dir!" "Und da ist noch kein großer Alarm? Das kann doch nicht wahr sein!"

Sprecher: Schwab beginnt zu ermitteln, redet mit den Eltern und findet heraus, dass die verschwundenen Kinder besonders renitent und aggressiv waren. Solche Kinder hat der Legende nach früher der sogenannte "Kraxelmann" geholt und aufgefressen. Aber ist das nicht nur ein Märchen? Schwabs Ex-Frau Susanne liefert ihm den entscheidenden Hinweis:

O-Ton 2 (Kohlrabenschwarz, 23 Sek.): "Wo ist der heilige Thomas?!" "Hm?" "Ja, auf deinem Diagramm fehlt der heilige Thomas und der Brauch vom bluadigen Damerl." "Ich hab doch den... " "Wenn du Hinterkaifeck und das Märchenbuch als Faktoren extra aufführst, dann brauchst du auch den Heiligen und den Brauch extra und zwar mit beiden Daten - es kann doch sein, dass sich dadurch Verbindungen auftun." "Das... Ja, da hast du recht." "Ich weiß, Schatz." "Schatz mich nicht, wir sind getrennt!"

Sprecher: Tatsächlich findet Schwab über den Einödhof Hinterkaifeck, der 1922 schon mal Tatort eines bislang unaufgeklärten Mehrfachmordes war, eine Verbindung und eine heiße Spur. Und zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Franz, dem neuen Freund von Susanne, spürt er den völlig irren "Kraxelmann" in einem Keller einer abgelegenen Waldhütte auf. Ausgerechnet in dem Moment, als der das erste Kind verschlingen will:

O-Ton 3 (Kohlrabenschwarz, 27 Sek.): "Was soll ich tun!?" "Ja, was! Beten!? SCHIESS!" SFX Schüsse + KRAXELMANN stöhnt auf "Ihr werdet sie mir nicht wegnehmen. Es sind meine. Meine! Und ich werde sie verschlingen... verschlingen...ja!" SFX Klick klick "Leer!?" "Revolver! Sechs Schuss, davon zwei in die Decke!" "Woah!" SFX Kraxelmann lacht irre "Fuckfuckfuck!" SFX

Abmoderationsvorschlag: Ob die beiden den irren Kraxelmann noch stoppen können, hören Sie ab sofort im neuen Audible Original "Kohlrabenschwarz" von Tommy Krappweis. Diese Hörspiel-Serie wird Ihnen exklusiv von Audible präsentiert und ist ausschließlich als Download erhältlich. Weitere Infos gibt's unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.

