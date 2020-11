Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Keine Regeln" von Reed Hastings und Erin Meyer - Warum Netflix so erfolgreich ist

Bild-Infos

Download

Ein Audio

201116_BmE_KeineRegeln.mp3

MP3 - 1,7 MB - 01:53 Download

BerlinBerlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: Netflix ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt und wird für seine Innovationskraft, Flexibilität, Geschwindigkeit und seinen unternehmerischen Mut bewundert. Aber welches Geheimnis steckt dahinter? Antworten auf diese Fragen geben Netflix-Gründer und CEO Reed Hastings sowie Erin Meyer, Professorin an der renommierten Managementuniversität INSEAD in Paris, im Hörbuch "Keine Regeln - Warum Netflix so erfolgreich ist". Darin lüften sie zahlreiche Erfolgsgeheimnisse des Streaming-Anbieters und stellen außerdem dessen Führungs- und Organisationsprinzipien vor. Helke Michael mit unserem aktuellen Hörbuch-Tipp der Woche.

Sprecherin: Aufrichtigkeit und exzellente Mitarbeiter sind laut Netflix-Chef Reed Hastings die wesentlichen Schlüssel für überdurchschnittliche Ergebnisse:

O-Ton 1 (Keine Regeln, 24 Sek): "Wir stellten fest, dass ein Unternehmen mit einer hohen Dichte an Talent ein Unternehmen ist, für das alle Welt arbeiten will. Sehr leistungsfähige Personen gedeihen besonders gut in Umgebungen mit einer hohen Talentdichte. Unsere Mitarbeiter lernten mehr voneinander und die Teams leisteten mehr, und zwar schneller. Das erhöhte die Motivation und Zufriedenheit der einzelnen Mitarbeiter und die Leistungen des gesamten Unternehmens."

Sprecherin: Außerdem gibt es außergewöhnliche Unternehmensleitlinien. "Netflix zahlt die besten Gehälter" zum Beispiel und "Jeder Mitarbeiter kann so viele Urlaubstage nehmen, wie er möchte". Letzteres klappte allerdings nicht auf Anhieb:

O-Ton 2 (Keine Regeln, 23 Sek): "Sogar bei Netflix, wo jedermann weiß, dass ich mir sechs Wochen im Jahr freinehme und mein Führungsteam ermutige, dasselbe zu tun, sind ständige Ermahnungen erforderlich, damit sich die Praxis im ganzen Unternehmen durchsetzt. Aber wenn Sie und Ihre gesamte Führungsmannschaft Ihrem Team das Beispiel geben, das es nachahmen soll, müssen Sie nicht befürchten, dass Sie eines Tages Zombies vom Kantinenboden kratzen müssen, die niemals Urlaub gemacht haben."

Sprecherin: Darüber hinaus sollen die Mitarbeiter auch niemals ihren Chefs nach dem Mund reden, sondern immer mutig ihre Meinung offen sagen. Und wenn einer mal was Dummes tut, ...

O-Ton 3 (Keine Regeln, 34 Sek): "...so dürfen Sie ihn nicht verurteilen. Unsere Kultur war darauf ausgerichtet, mit einer hohen Talentdichte Spitzenleistungen zu erzielen und die Mitarbeiter nicht zu kontrollieren und zu lenken, sondern ihnen einen Kontext zu bieten, an dem sie sich orientieren konnten, um eigenständig zu entscheiden. Diese Kultur hat es Netflix ermöglicht, kontinuierlich zu wachsen und sich im Gleichschritt mit einer Welt und mit den Bedürfnissen unserer Abonnenten zu wandeln. Netflix ist anders. Es hat eine Kultur, in der nur eine Regel gilt: keine Regeln."

Abmoderationsvorschlag: Mehr Tipps über diese ungewöhnliche Unternehmensstrategie erfahren Sie von Reed Hastings und Erin Meyer in "Keine Regeln - Warum Netflix so erfolgreich ist". Die ungekürzte Hörbuch-Fassung wird Ihnen exklusiv von Audible präsentiert und ist ausschließlich im Download erhältlich. Weitere Infos dazu gibt's unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.

Pressekontakt:

Audible GmbH

Silvia Jonas

Tel.: 030-310 191 132

Mail: silvia.jonas@audible.de

Original-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell