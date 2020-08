Hörbuch-Tipp: "Das Versprechen" von Steffen Jacobsen - Der spannende, neue Thriller

Audible GmbH

Anmoderationsvorschlag: Ein gut gemachter Thriller jagt einem ja im besten Fall einen eiskalten Schauer nach dem nächsten über den Rücken und lässt den Leser bis zur letzten Seite nicht mehr los. Besonders beliebt sind hierbei die skandinavischen Krimis, die sich besonders durch brutale Verbrechen vor düsterer Kulisse auszeichnen. So auch das neueste Werk des dänischen Bestseller-Autors Steffen Jacobsen. "Das Versprechen" bietet Spannung bis zum letzten Wort. Helke Michael mit unserem aktuellen Audible Hörbuch-Tipp.

Sprecherin: Ex-Model Nina hat ein Problem und das heißt Carlo. Der skrupellose Gangsterboss ist ihr auf den Fersen, weil er noch eine Rechnung mit ihr offen hat.

O-Ton 1 (Das Versprechen, 24 Sek): Sie wollte nie mehr zurückgeholt werden in die Vergangenheit, ein willenloses Opfer von Carlo, dem Erzverführer, Puppenspieler, der sie überall aufspüren und sie leiden lassen würde, selbst in einem Knast in Dänemark. Carlo war Luzifers Kapitän und Verderber aller unschuldigen und gutgläubigen Seelen, die seinen Weg auf seinem sadistischen Feldzug durch die Welt kreuzten.

Sprecherin: Momentan sitzt sie zwar mit Gabriela, die ebenfalls vor Carlo auf der Flucht ist, in einem Knast in der Nähe von Kopenhagen und fühlt sich sicher. Als sie aber auf Bewährung freikommt, taucht sie sicherheitshalber erst mal in der Villa ihrer wohlhabenden Schwester Klara unter.

O-Ton 2 (Das Versprechen, 26 Sek): Nina gewöhnte sich eine selbst auferlegte Tagesroutine an, die aus drei Blöcken Netflix-Serien, Lesen und intensiven Trainingseinheiten bestand. Sie lebte spartanisch wie eine olympische Athletin, ernährte sich gesund, aber sparsam, trank nicht, rauchte minimal. Sie bereitete sich vor. Auf was genau, wusste sie nicht, aber sie wusste sehr wohl, dass die Wolken sich zusammenballten.

Sprecherin: Und ihr Instinkt trügt sie nicht: Vollkommen aus dem Nichts greift Carlo sie eines Tages an.

O-Ton 3 (Das Versprechen, 20 Sek): Carlo rammte ihr eine Faust in den Magen, aber Ninas Bauchmuskeln waren bretthart, sie merkte den Schlag kaum. Er näherte sich ihr mit der Spritze in der einen Hand, was sehr unklug war. Nina trat mit dem rechten Fuß gegen die Innenseite seines rechten Knies, worauf Sehnen und Gelenkbänder rissen wie spröde Gummibänder.

Sprecherin: Nur knapp entkommt sie dem Angriff. Aber damit ist die Gefahr noch lange nicht gebannt: Denn natürlich ist auch Gabriela im Visier des gnadenlosen Jägers! Nina muss sofort handeln und sie befreien! Doch das geht nach hinten los - denn Carlo hat schon längst den Auftragskiller Lazarus auf die beiden angesetzt...

O-Ton 4 (Das Versprechen, 22 Sek): Gabriela wurde in Embryonalhaltung in den Kofferraum des Audi verfrachtet und die Klappe zugeknallt. Lazarus beugte sich über Nina und schnallte sie an. Dann kniff er ihr mit aller Kraft in die Brustwarzen und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Mit einem satanischen Grinsen leckte er ihr über die Wange und schloss die Tür.

Abmoderationsvorschlag: Ob es Nina gelingt, sich und ihren Schützling aus der misslichen Lage zu befreien, hören Sie in der ungekürzten Hörbuch-Fassung von "Das Versprechen" von Steffen Jacobsen. Das gibt's exklusiv nur bei Audible zum Download - und mehr Infos dazu unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.

