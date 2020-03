Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Die Gefängnisärztin" von Tanja Kinkel - Hochspannende Hör-Krimi-Serie mit sozialkritischer Note

Anmoderationsvorschlag:

Tanja Kinkel gehört zu den erfolgreichsten deutschen Autorinnen. Seit sie vor 30 Jahren ihre Biografie über den britischen Dichter Lord Byron - "Wahnsinn, der das Herz zerfrisst" - veröffentlichte, steht die Bestsellerautorin für spannende Historienromane. Mit "Die Gefängnisärztin" begibt sich Tanja Kinkel jetzt aber auf für sie ganz neues Terrain. Nicht nur, dass sie sich hier mit einem aktuellen Thema auseinandersetzt. Es ist auch ihre erste Geschichte, die sie von vornherein als Hörbuch-Serie angelegt hat. "Die Gefängnisärztin" ist unser Audible Hörbuch-Tipp der Woche. Mehr von Oliver Heinze ...

Sprecher: Dr. Daniela Peters - auch Dani genannt - ist Landärztin, frisch geschieden und braucht dringend einen besser bezahlten Job. Notgedrungen spricht sie im örtlichen Gefängnis für den Posten der Gefängnisärztin vor.

O-Ton 1 (Die Gefängnisärztin, 23 Sek.): Das Büro des Direktors befand sich im dritten Stock, und selbst zwischen den Treppen hingen Stahlnetze, offenbar, um Selbstmorde zu verhindern. Super. Es sind wohl nicht nur die Gefangenen, die hier eingesperrt sind, dachte Dani. Wir sind es mit ihnen. Sie biss sich auf die Unterlippe, um ein Schaudern zu unterdrücken. Das ungute Gefühl in ihrem Magen wuchs. Sprecher: Zu Recht! Denn hinter den Gefängnismauern weht ein rauer Wind. Drogen, Gewalt und Mafiageschäfte gehören zum Alltag. Als sie eines Tages einen alkoholkranken Obdachlosen behandelt, der ein Kind getötet haben soll, keimt in Dani ein furchtbarer Verdacht.

O-Ton 2 (Die Gefängnisärztin, 31 Sek.): Bis seine Laborwerte kamen, konnte sie nicht sicher sein, aber Dani war mittlerweile äußerst unwohl. Bei Spiegeltrinkern konnte ein kalter Entzug, der plötzliche Totalentzug jeden Alkohols, zu epileptischen Anfällen, Herzversagen und Tod führen. Wahrscheinlicher war: Sie hatten den Alkohol schlicht und einfach als Druckmittel benutzt, um ein Geständnis von ihm zu erhalten. Kein Trinker in Lanzows Zustand wäre in der Lage gewesen, einen solchen Deal abzulehnen.

Sprecher: Der Gedanke, ein Unschuldiger könnte im Gefängnis sitzen, während ein Kindermörder frei herumläuft, lässt Dani nicht los. Wie sich herausstellt, hat ihr Ex-Mann in diesem Fall die Ermittlungen geleitet und sie beschließt, ihn damit zu konfrontieren.

O-Ton 3 (Die Gefängnisärztin, 28 Sek.): "Und wenn du dich irrst? Wenn da draußen noch ein Kindermörder frei herum läuft, nur, weil ihr bei einem angeblich so eindeutigen Fall, nach so vielen Wochen ohne Ergebnis, ein schnelles Geständnis haben wolltet?" "Das ist unmöglich. Er entsprach genau meinem Profil." Sie konnte es an seiner Stimme hören: Er wollte glauben, dass er im Recht war, aber da herrschte bereits ein ordentliches Quäntchen Zweifel, auch wenn man ihn dafür näher kennen musste.

Sprecher: Der neue Job wird für Dani zur Berufung. Gemeinsam mit den Gefängnispsychologen Grit Wiesner und Werner Amsel nimmt sie den Kampf gegen die Ungerechtigkeiten in einem System auf, das Menschen lieber wegsperrt, als ihnen eine Chance zu geben und selbst unschuldig verurteilte Gefangene als unvermeidbar betrachtet.

Abmoderationsvorschlag:

Das Audible Original Hörbuch "Die Gefängnisärztin" von Tanja Kinkel ist so angelegt, dass man ein- und aussteigen kann, wie es einem gerade passt. Denn jedes Kapitel entspricht einer Episode. Das Hörbuch gibt es nur auf Audible.de zum Download. Mehr Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.

