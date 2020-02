Hörbuch-Tipp: "Maisie, Mord und Meer: Eine Leiche zu viel" von Fiona Wilder - Erster Fall für die Journalistin Maisie Jacob in der neuen Audible Original Cosy-Crime-Reihe

Audible GmbH

Anmoderationsvorschlag: Cornwall kennen viele ja aus den Rosamunde-Pilcher-Filmen. Die ländliche Region am westlichsten Zipfel der britischen Insel gehört mit zum Schönsten, was das Vereinigte Königreich zu bieten hat. Großer Fan ist auch die Birminghamer Krimiautorin Fiona Wilder, die allerdings wegen ihres Heuschnupfens nur noch selten da hinfährt. Dafür lässt sie in ihrer neuen Cosy-Crime-Reihe "Maisie, Mord und Meer" aber jetzt die Londoner Journalistin Maisie Jacob in Cornwall ermitteln. Folge 1 "Eine Leiche zu viel" gibt's ab sofort als Audible Original. Mario Hattwig hat für Sie schon mal reingehört.

Sprecher: Maisie Jacob, 36 Jahre jung und eine berühmt-berüchtigte investigative Journalistin, macht einen großen Fehler und wird daraufhin in das beschauliche Hafenstädchen Littleport zwangsversetzt.

O-Ton 1 (MMM, 13 Sek): "Für ein paar Tage Urlaub ist Cornwall sicher schön. Aber ich bin nicht freiwillig hier. Ich frage mich immer noch, wie ich diesem windigen Tippgeber auf den Leim gehen konnte. Der war doch nur aufs Geld aus, das hätte ich wissen müssen!"

Sprecher: Statt ihres geliebten quirligen Londons und des berühmten Telegraphs wartet nun ein unbedeutendes Lokalblatt und dessen mürrischer Chef auf sie.

O-Ton 2 (MMM, 23 Sek): "Ich bin Tom. Und ich sag es dir gleich, ich bin nicht gerade begeistert davon, dass London dich mir aufs Auge gedrückt hat. Ich brauche niemanden bei der Cornwall Weekly. Ich kriege das ganz wunderbar alleine hin." Maisie traute ihren Ohren nicht. "Es gibt keine anderen Mitarbeiter?" "Nur eine Praktikantin. Manchmal. Ist nicht besonders zuverlässig."

Sprecher: Maisie ist fassungslos und will ihren Kummer mit Freundin Sunny gerade in einem Pub ertränken, als plötzlich ein Stück der Klippe abbricht und Teile des Friedhofs ins Meer stürzen. Am Strand macht sie dann wenig später in einem der Särge eine sonderbare Entdeckung.

O-Ton 3 (MMM, 21 Sek): "Der liegt doch viel zu hoch!" Sunny verstand nicht, worauf sie hinauswollte. "Wie, zu hoch?" "Na, guck dir doch mal an, wie knapp der unter dem Deckel gelegen hat. Und weißt du, warum das so ist?" Sunny blickte ratlos in Maisies Gesicht. Dann begriff sie offenbar. Reflexhaft schlug sie sich die Hand vor den Mund. "Da liegt noch jemand im Sarg."

Sprecher: Sofort denkt Maisie an einen vertuschten Mord und an ihre nächste große Story. Doch die will natürlich auch ihr Chef Tom schreiben und pfeift sie deshalb gnadenlos zurück. Aber da hat er die Rechnung ohne die entrüstete Maisie gemacht:

O-Ton 4 (MMM, 32 Sek): "Das konnte ja wohl nicht angehen, dass dieser Schmierlappen ihr die Story klaute. Maisie krempelte die Ärmel hoch und legte los. In Windeseile begann sie aus allen Fakten, die sie bislang hatte sammeln können, einen Artikel zusammenzuschustern. Die Headline lautete: EINE LEICHE ZU VIEL - Rätselhafter Fund wirft Fragen auf. Von Maisie Jacob. Sie schrieb einfach runter, ohne zu korrigieren, ohne zu verbessern, denn es ging allein darum, Strecke zu machen. Sie wollte vor Tom fertig sein, koste es, was es wolle."

Abmoderationsvorschlag: Mehr über die in Cornwall mit viel britischem Humor in bester Miss-Marple-Manier ermittelnde Maisie hören Sie ab sofort in der neuen Cosy-Crime-Reihe "Maisie, Mord und Meer" von Fiona Wilder. Folge 1 "Eine Leiche zu viel" gibt's in der ungekürzten Hörbuch-Fassung nur bei Audible zum Download - und mehr Infos dazu unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.

