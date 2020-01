Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Imperator" (Staffel 1) von Kai Meyer - Exklusiv für Audible entwickelte Urban-Fantasy-Hörspielserie des Bestseller-Autors

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Der preisgekrönte Kai Meyer ist einer der bekanntesten deutschen Fantasy-Autoren. Mehr als 50 Romane hat er bereits geschrieben und weltweit mehrere Millionen Exemplare verkauft. Sein neuester Streich ist die exklusiv für Audible entwickelte Hörspielserie "Imperator". Die ist eine Mischung aus Mystery, Urban Fantasy und Politthriller und spielt in den 1960er-Jahren in der von korrupten Geschäften, ungeklärten Morden und geheimen Verschwörungen geprägten italienischen Hauptstadt Rom. Mario Hattwig mit unserem aktuellen Audible Original Hörbuch-Tipp: "Imperator" von Kai Meyer.

Sprecher: Rom 1965: Die zwanzigjährige Londoner Studentin Anna sucht in der ewigen Stadt nach Antworten auf die Frage, warum ihr Vater ihre Mutter getötet haben soll.

O-Ton 1 (Imperator, 17 Sek): "Sie ist mit zehn Messerstichen getötet worden. Vor Gericht haben sie meinem Vater nicht geglaubt, dass er sich an nichts erinnern könne. Aber ich bin nach Rom gekommen, um die Wahrheit herauszufinden. Was ist in dieser letzten Nacht wirklich passiert?"

Sprecher: Deshalb schließt sie sich einer Gruppe von Paparazzi an, zu der auch ihr Onkel Bruno gehört. Der warnt sie allerdings:

O-Ton 2 (Imperator, 07 Sek): "Bist du sicher, dass du gleich ins kalte Wasser springen willst? Manchmal kann das gefährlich werden." "Ich weiß, Bruno. Genau deshalb bin ich hier."

Sprecher: Mithilfe des geheimnisvollen und für gewagte Fotoaktionen bekannten Einzelgängers Spartaco taucht Anna in das Nachtleben von Rom und in die Kreise der Reichen, Schönen und Mächtigen ein.

O-Ton 3 (Imperator, 26 Sek): Die verhüllten Neuankömmlinge rückten neben Anna auf die Chorbank. Die Gestalt neben ihr war dem Parfüm nach eine Frau, aber unter all dem schwarzen Stoff konnte Anna keine Konturen erkennen. Sie trug eine weiße Maske mit langem Schnabel, gebogen und spitz wie ein Säbel. "Wer sind die alle?" "Die bessere Gesellschaft." "Kennen die sich nicht untereinander?" "Deshalb die Masken."

Sprecher: Anna findet aber bald heraus, wer hinter den Masken steckt: die mit neuen Identitäten wiedergeborenen alten römischen Kaiser. Dekadent, gierig und ohne jede Spur eines Gewissens verfolgen diese Imperatoren nur ein Ziel: Wieder an die Macht zu kommen - und zwar um jeden Preis.

O-Ton 4 (Imperator, 28 Sek): SFX: Ominöse, düstere Atmosphäre. Unheimliches Brummen. INTRO-STIMME: Im Jahr 68 nach Christus stieß sich der römische Kaiser Nero einen Dolch in die Kehle und nahm sich das Leben. Fast 2000 Jahre später, im April 1965, stirbt Nero ein zweites Mal. Dies ist die Geschichte von der neuen Unterwerfung Roms - und von seinem Untergang.

Abmoderationsvorschlag:

Mehr über Anna und ihre ebenso spannende wie gefährliche Suche nach dem Mörder ihrer Mutter im Rom der 1960-Jahre hören Sie ab sofort in der Audible Original Hörspielserie "Imperator" von Kai Meyer. Staffel 1 mit acht Episoden, achteinhalb Stunden Laufzeit und mit über sechzig Top-Synchronsprechern wird Ihnen exklusiv von Audible präsentiert und gibt's auch nur dort zum Download. Mehr Infos finden Sie unter www.audible.de/ep/hoerbuch-tipp.

