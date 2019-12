Hörbuch-Tipp: "Das Ting" von Artur Dziuk - Hochspannend und am Puls der Zeit

Audible GmbH

Wie oft haben Sie sich schon geärgert, weil Sie eine falsche Entscheidung getroffen haben? Es gibt so viele Momente, in denen man sich hinterher sagt: "Hätte ich doch ...": "Hätte ich doch lieber einen Schirm mitgenommen." "Hätte ich doch besser die andere Route genommen." "Hätte ich doch was anderes gelernt." Jetzt stellen Sie sich mal vor, es gäbe eine App, die einem alle Entscheidungen abnimmt. Eine App, die wie ein Navigationssystem funktioniert und anhand Ihres Persönlichkeitsprofils Empfehlungen gibt, was der richtige, nächste Schritt wäre! "Das Ting" ist so eine App. Um sie geht es auch im gleichnamigen Debütroman des in Hamburg lebenden, polnischen Autors Artur Dziuk, der als neues literarisches Talent heiß gehandelt wird. Helke Michael mit unserem Audible-Hörbuch-Tipp der Woche.

Sprecherin: Die Welt ist voller Menschen, die sich verbessern wollen. Allerdings sind Menschen auch Gewohnheitstiere. Oft scheitern gute Vorsätze einfach daran, dass sie zu lange brauchen, um zur Gewohnheit zu werden. Für die vier Visionäre eines jungen Berliner Start-ups ist das der Ausgangspunkt für die Idee:

O-Ton 1 (Das Ting, 35 Sek.): Stell dir eine Welt vor, in der jeder Mensch unser 'Navigationssystem' fürs Leben nutzt. Die Leute wären gesünder, weil das Ting ihnen sagen würde, wann sie wie viel Sport zu treiben haben und was sie essen sollen. Sie wären erfolgreicher, weil das Ting ihnen helfen würde, nicht den Job zu bekommen, den sie unbedingt möchten, sondern denjenigen, der tatsächlich auch zu ihren Fähigkeiten passt. Sie wären entspannter, ausgeglichener, ohne jede Angst. Verdammt, die Menschen wären tatsächlich so, wie sie sein wollen. Besser in allem.

Sprecherin: Dazu muss dieses "Navigationssystem", eine App namens das Ting, personenbezogene Daten sammeln und speichern. Sorgen, die Menschen könnten Angst bekommen, weil sie sozusagen fremdgesteuert werden, machen sich die Entwickler nicht. Im Gegenteil: Mitgründer Adam ist überzeugt:

O-Ton 2 (Das Ting, 21 Sek.): Das Ting wird vielen Menschen aus der Mittelmäßigkeit helfen. Keine Revolution einleiten, sondern den nächsten Schritt der Evolution. Und in etlichen Biografien wird stehen, dass er der Ausgangspunkt dieser Entwicklung war. Es gibt nur eines, das bewundernswerter ist als der perfekte Mensch. Derjenige, der ihn erschaffen hat.

Sprecherin: Bald schon finden sich Investoren, die dem Start-up das nötige Kleingeld geben sollen. Einziger Haken: Adam und seine Mitstreiter müssen sich verpflichten, ihrer App aufs Wort zu gehorchen und alles umzusetzen, was sie empfiehlt. Sie willigen ein - mit verheerenden Folgen:

O-Ton 3 (Das Ting, 23 Sek.): Deine Beziehung mit Kira erhöht die Ausschüttung von Stresshormonen und damit die Wahrscheinlichkeit zu erkranken. Sie gefährdet deine Ziele, alles, wofür du gearbeitet hast. Du musst die Beziehung so schnell wie möglich beenden. Es fällt mir nicht leicht, das auszusprechen: Aber das Ting tut mir nicht gut. Ganz im Gegenteil, es macht mein Leben kaputt.

Abmoderationsvorschlag:

Mit "Das Ting" trifft Artur Dziuk den Nerv der heutigen Zeit. Das wirklich Erschreckende ist, dass es jederzeit tatsächlich genauso wie in seinem Roman kommen könnte. Hochspannend und ab sofort als Hörbuch bei Audible erhältlich. Mehr dazu gibt's unter www.audible.de/Tipps.

