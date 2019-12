Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Deutschland verdummt" von Michael Winterhoff - Wie das Bildungssystem die Zukunft unserer Kinder verbaut

Anmoderationsvorschlag: Sind Kinder dazu verdammt, kleine Erwachsene zu sein? Was macht es mit ihnen, wenn dies tatsächlich so ist? Und welche Konsequenzen sollten Eltern daraus ziehen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Michael Winterhoff, der auch als Psychotherapeut arbeitet, schon seit Jahren. In seinem aktuellen Buch "Deutschland verdummt" nimmt er sich jetzt das deutsche Bildungssystem zur Brust und beschreibt, was in Kitas und Schulen heute alles falsch läuft und was sich dringend ändern müsste, um eine Bildungsmisere historischen Ausmaßes zu verhindern. Jessica Martin mit unserem aktuellen Audible Hörbuch-Tipp.

Sprecherin: Bildung in Deutschland ist eine Katastrophe, Kinder und Gesellschaft nehmen Schaden, "Deutschland verdummt" sagt der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Michael Winterhoff:

O-Ton 1 (Deutschland verdummt, 21 Sek): Wenn ich sage: Deutschland verdummt, dann meine ich damit nicht nur, dass die Kinder in der Schule immer weniger lernen, sondern immer weniger über die emotionale und soziale Intelligenz verfügen, die sie für ein Miteinander in der Gesellschaft dringend benötigen würden. Dass es so ist, ist ein großes Versagen der Erwachsenen.

Sprecherin: Vor allem die Ideologen, die uns den selbstbestimmten und selbstständigen sogenannten "offenen Unterricht" eingebrockt haben, kritisiert Winterhoff, denn sie ...

O-Ton 2 (Deutschland verdummt, 47 Sek): ...und Ihre Fans glauben ganz aufrichtig, die Kinder zu befreien. Möglich ist dieser Irrtum nur durch eine Beziehungsstörung, die in der Psychoanalyse Projektion genannt wird: Ein Erwachsener projiziert seine eigenen Wünsche und Gefühle auf das Kind. Noch einmal in aller Deutlichkeit: Grundschulkinder können nicht selbstständig lernen, weil sie noch nicht selbstständig sind, und sie können auch nicht aus eigener Kraft selbstständig werden. Ganz im Gegenteil: Wenn ihnen im 'offenen Unterricht' die stete Anleitung durch den Lehrer verwehrt wird, werden sie daran gehindert, als junge Erwachsene einmal selbstständig zu werden. Wissenschaftlich ist dieser Zusammenhang eindeutig belegt.

Sprecherin: Winterhoff analysiert die aktuelle Bildungsmisere aber nicht nur messerscharf, er macht auch konkrete Vorschläge für eine neue, groß angelegte Bildungsoffensive:

O-Ton 3 (Deutschland verdummt, 24 Sek): Der Lehrer muss anleiten, und das Kind muss üben - sonst wird das nichts. Schulen müssen Orte klarer Strukturen, Anforderungen und Regeln sein, die von allen Lehrern jedem Kind abverlangt werden müssen. Nur dann kann sich ein Kind sicher fühlen. Wird nicht umgehend die Bildungspolitik wieder auf die Bedürfnisse des Kindes eingestellt und mit der Irrlehre aufgeräumt, dass ein Kind weder Bindung noch Beziehung braucht, ist das gesamte Gefüge unserer Gesellschaft in Gefahr.

Abmoderationsvorschlag: Mehr über Michael Winterhoffs aufrüttelnden Appell an Politik, Schulen und Eltern, unseren Kindern wieder mehr Orientierung zu geben und sie nicht wie "kleine Erwachsene" zu behandeln, hören sie in "Deutschland verdummt: Wie das Bildungssystem die Zukunft unserer Kinder verbaut". Die von Helge Heynold gelesene ungekürzte Hörbuch-Fassung gibt´s nur bei Audible zum Download. Mehr Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/tipp.

