Hörbuch-Tipp: "Alles, was wir sind" von Lara Prescott - Spannende Geschichten über Spione, Liebe und den Bestseller "Doktor Schiwago"

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Lara Prescott hat mit ihrem ersten Roman die Bestsellerlisten in den USA gestürmt. Ihr Buch "Alles, was wir sind" ist von null auf Platz sieben der New-York-Times-Bestsellerliste eingestiegen. Es gilt als "Debüt des Jahres." Die Geschichte kreist um die Entstehung eines anderen Bestsellers: "Doktor Schiwago" von Boris Pasternak. Prescott nimmt uns mit in die 1950er Jahre, in die Zeit des Kalten Krieges. Sie beschreibt geheime Heldinnen, die Kraft der Literatur und die Liebe. Schauspielerin Vera Teltz hat den Roman eingelesen. Unser aktueller Hörbuch-Tipp kommt von Oliver Heinze.

Sprecher: Olga ist Schriftstellerin und Muse des großen Dichters Boris Pasternak. Wie gefährlich diese Liebe ist, merkt Olga, als der Geheimdienst an ihre Moskauer Wohnungstür klopft.

O-Ton 1 (Alles, was wir sind, 8 Sek): "Ehe ich reagieren konnte, nahm mich einer der Männer beim Arm sein Atem war heiß an meinem Nacken, als er sagte, es sei Zeit zu gehen. Ich erstarrte."

Sprecher: Olgas Liebe zu Boris, dem Autor des "Doktor Schiwago", kann auch das Arbeitslager nichts anhaben. Dorthin haben die Sowjets die Frau verschleppt. Sie wollen unbedingt die Veröffentlichung des Romans im eigenen Land verhindern. Anders der US-Geheimdienst. Er weiß, dass im Kalten Krieg auch Bücher zu mächtigen Waffen werden können.

O-Ton 2 (Alles, was wir sind 16 Sek): "Schon seit Monaten waren wir hinter Doktor Schiwago her. Wir hatten uns die erste gedruckte Ausgabe in italienischer Sprache verschafft und befunden, dass der Roman tatsächlich all das war, was von ihm behauptet wurde. Nun hielt man es für unabdingbar, das Manuskript im russischen Original zu bekommen."

Sprecher: Damit die Mission glückt, wird die Russin Irina angeworben.

O-Ton 3 (Alles, was wir sind, 25 Sek): "Man sagte mir, ich solle in meiner Aufmachung alles vermeiden, womit ich zu sehr hervorstechen würde. Ich sollte so aussehen wie eine Frau, die die Town & Country Lounge, die Bar des Mayflower Hotel, frequentierte. Das Knifflige an der Sache war, dass ich eine Frau war, die noch nicht einmal etwas vom Mayflower Hotel gehört hatte, geschweige denn von der Town & Country Lounge. Doch heute Abend war ich nicht mehr Irina, ich war Nancy."

Sprecher: Zurück in die Sowjetunion: Nach Jahren der Haft ist Olga wieder frei. Doch der Kampf ist nicht vorbei. Der Druck auf das Paar wird größer, als Boris für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen wird. Soll er die Auszeichnung annehmen?

O-Ton 4 (Alles, was wir sind, 10 Sek): "Wenn er jetzt einen Rückzieher macht, wird er jedes Mal, wenn seine Geliebte lächelt, die fehlende Ecke an ihrem Zahn sehen, die ihr das Lager beschert hat, und es wird ihn daran erinnern, dass all das vergebens war." Sprecher: Aber Boris weiß, dass der US-Geheimdienst die russische Ausgabe seines "Doktor Schiwago" längst im Ausland druckt.

Abmoderationsvorschlag:

Der Roman "Alles, was wir sind" von Lara Prescott ist ab sofort in der ungekürzten Version bei Audible zum Download erhältlich. Weitere Infos dazu gibt's unter www.audible.de/tipp.

