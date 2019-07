Hörbuch-Tipp: "Blind Date" von Joy Fielding - Spannung garantiert

Audible GmbH

Anmoderationsvorschlag: Wenn es um Spannung geht, macht Joy Fielding so schnell niemand etwas vor. Seit fast dreißig Jahren - genauer gesagt, seit ihrem Psycho-Thriller "Lauf, Jane, lauf!" - ist sie aus den Bestseller-Listen nicht mehr wegzudenken. Und auch ihr neuester Thriller "Blind Date" geht unter die Haut. Darin geraten Frauen auf der Suche nach Mister Right an einen Mann, der alles andere ist als der Richtige. Oliver Heinze mit unserem Audible-Hörbuch-Tipp der Woche.

Sprecher: Online-Dating hat so seine Tücken. Hier ein paar Pfund weniger, da ein paar Haare mehr und mit dem wahren Alter nehmen es die meisten auch nicht so genau. Auch die hübsche Paige muss diese leidvolle Erfahrung mit ihren Dates machen.

O-Ton 1 (Blind Date 00 Sek.): Der Mann war mindestens zehn Kilo schwerer und einen Kopf kleiner gewesen, als in seinem Profil auf Match Sticks angegeben. Was war los mit diesen Typen? Glaubten sie, Frauen hätten keine Augen im Kopf und würden die Diskrepanz nicht bemerken?

Sprecher: Trotzdem hofft Paige, auf diesem Weg doch noch ihren Mister Right zu finden. Gleichzeitig berichten die Nachrichten, dass wieder eine junge Frau verschwunden ist.

O-Ton 2 (Blind Date 00 Sek.): "Die achtundzwanzigjährige Tiffany Sleight wird seit fünf Tagen vermisst", sagte der Nachrichtensprecher. "Sie wollte sich nach Angaben ihrer Mutter nach der Arbeit mit Freunden treffen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Wer Informationen über ihren Verbleib hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen ..."

Sprecher: Was Paige zu diesem Zeitpunkt nicht weiß: Obwohl sie Tiffany nicht kannte, haben sich ihre Wege schon einmal gekreuzt - nämlich am Telefon. Als Paige ein Date mit ihrem neuen Internet-Flirt verabredet, der sich bezeichnenderweise Mister Right Now nennt, kann sie Tiffany im Hintergrund hören.

O-Ton 3 (Blind Date, 00 Sek.): "Wie wär's mit Mittwoch?" "Mittwoch ist gut." "Sagen wir um sechs?" "Sechs ist gut." "Nein!", hörte Paige jemanden rufen. "Nicht ..." Es folgten gedämpfte Geräusche, die sie nicht identifizieren konnte, beinahe so, als würde jemand kämpfen. "Was war das?", fragte sie. "Was war was?" Seine Stimme klang locker und sorglos. "Oh. Wahrscheinlich nur der Fernseher. Da kriegt gerade jemand gründlich die Fresse poliert. Entschuldige die Ausdrucksweise."

Sprecher: Während sich Paige nichts dabei denkt, erlebt Tiffany die grausamen letzten Minuten ihres Lebens.

O-Ton 4 (Blind Date, 00 Sek.): "Wenn du schreist, steche ich dir dieses Steakmesser ins Auge", sagt er ruhig und hält ihr die gezackte Klinge vors Gesicht. Die Schlinge um ihren Hals hat sich in ihre Haut eingeschnitten. Er bezweifelt, dass sie genug Luft bekommt, um zu schreien, selbst wenn sie wollte.

Sprecher: Tiffany ist nicht Mister Right Nows erstes Opfer. Wird Paige sein nächstes sein?

Abmoderationsvorschlag: "Blind Date" ist der neueste megaspannende Psycho-Thriller von Spiegel-Bestsellerautorin Joy Fielding. Das ungekürzte Hörbuch gibt es ab sofort bei Audible zum Download. Mehr Infos gibt es unter Audible.de/Tipp.

