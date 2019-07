Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Stan Lee's Alliances: A Trick of Light" - Aufbruch in ein brandneues Superhelden-Universum

Anmoderationsvorschlag: Kein anderer Name ist so eng mit der Comic-Welt verbunden wie Stan Lee. Als bekanntester Schöpfer eines riesigen, komplexen Universums mit Superhelden wie Hulk, den Fantastic Four, Iron Man oder Spider-Man wurde er zur Legende. Bis zu seinem Tod letzten November arbeitete er zusammen mit Kat Rosenfield an einem ganz neuen, hochmodernen Superhelden-Universum, das es erst mal nur als Hörbuch geben wird. "Stan Lee's Alliances: A Trick of Light" ist unser Audible-Tipp der Woche. Mehr dazu von Jessica Martin.

Sprecherin: Der 17-jährige Cameron will YouTube-Star werden und tut alles dafür. Sein neuester Coup: Die Live-Übertragung seiner nicht ganz ungefährlichen Segelexpedition auf dem Erie-See.

O-Ton 1 (A Trick of Light, 19 Sek.): Cameron Ackerson, der selbst ernannte Pirat und Cleveland-Abenteurer mit sechzehn Abonnenten auf seinem YouTube-Kanal, wird aus dem Schatten der Namenlosigkeit ins Licht des Erfolgs geschleudert werden, sobald sein Video im Netz ist ... und er selbst wird zu tot sein, um etwas von diesem Ruhm zu haben.

Sprecherin: Während Cameron über seinen eigenen Nachruf sinniert, wird er tatsächlich von einem Blitz getroffen. Sein Video geht viral. Und Cameron selbst ist nicht mehr der Alte.

O-Ton 2 (A Trick of Light, 21 Sek.): Heilige Scheiße. Es gab ein Wort für das, was er geworden war. Cyberkinetisch. Jedes Gerät, von seinem Telefon bis zum digitalen Thermostat, antwortet nun auf seine Gedanken mit der freundlichen, einladenden Frage: Was kann ich für dich tun? Und seine Fähigkeiten verbessern sich mit jedem Tag. Sprecherin: Durch den Blitzeinschlag kann er nicht nur elektronische Geräte steuern. Problemlos surft er auf Quellcodes und kann unbemerkt digitale Programme verändern. Dabei begegnet ihm in einem Online-Game die mysteriöse Nia.

O-Ton 3 (A Trick of Light, 19 Sek.): 'Wer BIST du?' Auf die Frage folgte eine lange Pause ohne Antwort. Eine einzelne Nachricht blinkt mitten auf dem Bildschirm. Nur eine Handvoll Worte, aber so vielversprechend: 'Nia hat dir eine Kontaktanfrage gesendet.'

Sprecherin: Nia ist auch 17, Super-Hackerin und hilft Cameron, mit seinen neuen Kräften umzugehen. Bei ihren gemeinsamen Streifzügen durch die Datenströme macht Nia Cameron auf einen versteckten Algorithmus aufmerksam, der soziale Netzwerke manipuliert und massenweise Daten absaugt.

O-Ton 4 (A Trick of Light, 22 Sek.): Ein hinterhältiger Algorithmus, der als eine Art geheimer Datenstrom durch alle sozialen Netzwerke fließt. In seinem Kopf wird urplötzlich der Code sichtbar, so elegant mit jedem einzelnen Netzwerk verbunden, dass man ihn niemals bemerken würde, es sei denn, man wusste bereits, dass er da ist. Wie hat Nia das nur entdeckt?

Sprecherin: Noch wichtiger ist aber die Frage, wer hinter dem Algorithmus steckt. Cameron und Nia gehen der Sache nach und legen sich mit sehr mächtigen Gegnern an.

"A Trick of Light" ist der erste Teil der Serie "Stan Lee's Alliances". Und "Fack ju Göhte"-Star Max von der Groeben erweckt die Charaktere mit seiner Stimme zum Leben. Das Hörbuch gibt es ab sofort und in voller Länge nur bei Audible. Mehr Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.

