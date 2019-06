Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Der Dieb und der Söldner" - Teil I der "Gaukler Chroniken" von Sam Feuerbach

Berlin

Anmoderationsvorschlag:

Wer Fantasy-Geschichten mag, kommt seit ein paar Jahren an einem Autor nicht mehr vorbei: Sam Feuerbach. Mit durchschnittlich 4,8 von 5 möglichen Punkten bei den Amazon- und Audible-Kundenbewertungen gehört er zu den beliebtesten Fantasy-Autoren im deutschsprachigen Raum. Für den ersten Teil seiner vierbändigen Totengräbersohn-Reihe erhielt er vergangenes Jahr zusammen mit dem Sprecher Robert Frank den Deutschen Phantastik Preis in der Kategorie bestes Deutschsprachiges Hörbuch. Da diese Zusammenarbeit so gut funktioniert, ist Robert Frank auch die Stimme in Sam Feuerbachs neuen "Gaukler Chroniken". Der erste Teil "Der Dieb und der Söldner" ist unser Hörbuch-Tipp der Woche. Helke Michael.

Sprecherin: In einer magischen Welt lange vor unserer Zeit: Konflikte zwischen den Fürstentümern und Grafschaften werden mit dem Schwert ausgetragen. Ohne erfahrene Kämpfer hat man schon verloren. So ist es auch die Zeit der Söldner. Und einem von ihnen - er selbst nennt sich Brocken - eilt sein Ruf weit voraus:

O-Ton 1 (DDUDS, 22 Sek.): "Brocken ist der einzige Söldner, der noch nie einen Kampf verloren hat. Es heißt, er sei unbesiegbar!" "Wenn Brocken mit von der Partie ist, gilt der Krieg als so gut wie gewonnen." "Manche behaupten, er sei kein Mensch. Er taucht an den unmöglichsten Orten auf. Einige halten ihn für den Geist eines Götterkriegers. Und einen Geist kannst du nicht töten."

Sprecherin: Doch sind es nicht Ruhm und Reichtum, die Brocken antreiben. Brocken will Rache - dafür, was man ihm als Kind angetan hat: Die Hexe Aglaja hat den damals Elfjährigen für die Gräueltaten des Gordonenvolkes, das von seinem Vater angeführt wurde, verflucht.

O-Ton 2 (DDUDS, 22 Sek.): "Mein Name ist Aglaja. Dein Volk hat meinen Ur-ur-Enkel getötet!" "Ich verstehe nicht!" "Dein Volk ist zu weit gegangen. Die Ereignisse begründen seinen Untergang. Du wirst als letzter deiner Art für die Taten der Gordonen büßen."

Sprecherin: Für die Gordonen war der Junge nach dem Fluch der Hexe nicht mehr tragbar.

O-Ton 3 (DDUDS, 22 Sek.): Sein eigenes Volk hatte ihn ausgesetzt, ausgestoßen, ausgespuckt. Egal, wie er es nannte: Er musste nun allein zurechtkommen, denn es gab kein zurück. Er fühlte sich von der Welt ungerecht behandelt. Von allen! Von Vater, von Mutter, von seinem ganzen Volk und nicht zuletzt von der Hexe.

Sprecherin: Dafür soll Aglaja büßen. Viele Jahrzehnte sucht Brocken vergebens nach ihr - bis er auf den Söldner Wieland und den Gelegenheitsdieb Raffael trifft, der sich als Quacksalber durchschlägt und völlig unerwartet das fehlende Puzzleteil besitzt, nach dem Brocken schon so lange sucht.

O-Ton 4 (DDUDS, 23 Sek.): "Donnerschlag! Wo, zum Teufel, hast du die Karte her? Siehst du das hier?" Mit der freien Hand zeigte er auf das Symbol mit der undichten Schale. "Der weinende Mond. Das Zeichen der Hexe Aglaja!" Brocken konnte es noch immer kaum glauben: Nach 50 Jahren tauchte völlig unverhofft der erste brauchbare Hinweis auf ihren Aufenthaltsort auf.

Sprecherin: Mehr aus der Not heraus als freiwillig machen sich die Drei gemeinsam auf den Weg, nicht ahnend, wie sehr ihre Geschichten miteinander verwoben sind.

Abmoderationsvorschlag:

"Der Dieb und der Söldner" ist der Auftakt in die "Gaukler Chroniken" Triologie von Sam Feuerbach. Wenn Sie wissen wollen, wie die abenteuerliche Reise der drei sehr ungleichen Figuren weitergeht und welche Geheimnisse sich auf ihrem Weg offenbaren: Den ersten Teil gibt es ab sofort nur bei Audible zum Download. Mehr Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.

