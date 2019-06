Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Cari Mora" von Thomas Harris - Hannibal Lecter hat einen Nachfolger

Er ist erbarmungslos

Und er kann dich fühlen

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag: Fünf Romane hat der ehemalige Journalist Thomas Harris bereits veröffentlicht, und die sind bereits allesamt verfilmt worden. Am bekanntesten davon ist "Das Schweigen der Lämmer" über den Psychiater, Kannibalen und Massenmörder Dr. Hannibal Lecter. Und der bekommt in Thomas Harris´ neuem Thriller "Cari Mora" nun endlich einen würdigen Nachfolger. Mario Hattwig verrät Ihnen in unserem aktuellen Audible-Hörbuch-Tipp mehr über diesen Killer, der wie sein Vorgänger erneut für viele schlaflose Nächte sorgen wird.

Sprecher: Die frühere kolumbianische Kindersoldatin Cari Mora ist nach Miami geflohen und träumt dort von einer Zukunft als reiche Kinderärztin. In der Realität hütet sie als Haushälterin aber nur eine ehemalige Villa des Drogenbarons Pablo Escobar.

O-Ton 1 (Cari Mora, 34 Sek.): Die Justiz hatte sich seit Escobars Tod immer wieder mit dem Haus beschäftigt. Im Lauf der Jahre hatte es einer ganzen Reihe von Playboys, Schwachköpfen und Immobilienspekulanten gehört - Zockern, die es vom Gericht gekauft und eine Weile behalten hatten, bis sich ihr wechselhaftes Glück endgültig zum Schlechteren wendete. Das Haus war noch voll von ihren Verrücktheiten: Filmausstattung, Monsterfiguren, die zum Sprung ansetzten oder drohend die Arme reckten. Es gab lebensgroße Filmpuppen, Aushangfotos, Jukeboxen, Horrorfilmrequisiten, ein paar Erotikmöbel.

Sprecher: Genau dort bekommt Cari Mora eines Tages Besuch von einem irren Killer. Er ist groß, blass, haarlos, liebt wie ein Reptil die Wärme und die Schreie einer Frau sind Musik in seinen Ohren.

O-Ton 2 (Cari Mora, 26 Sek.): "Hans-Peter räumt auf! Hans-Peter spült die Sorgen fort!", lautete sein Motto. Er überlegte, was er tragen sollte, um im Haus sein Unwesen zu treiben. Irgendetwas Schwarzes, Bequemes, ohne laute Klettverschlüsse, falls er beschloss, sich im Haus auszuziehen, während er Cari Mora beim Schlafen zusah. Es war ein schönes Gefühl, erregt zu sein. Immer noch so pervers zu sein. Sich an Pablo im Höllenschlaf zu rächen ...

Sprecher: Cari Mora allerdings ist aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, als seine bisherigen Opfer und hat sich auf den Besuch des Verrückten vorbereitet.

O-Ton 3 (Cari Mora, 28 Sek.): Zwei Handgriffe, es klickte zweimal - damit hatte Cari den Gasdrucklader auf das AK-47 gesetzt. Als sie den Hammer mit dem Daumen nach unten drückte und mit dem Abzugshebel zurückhielt, ließen sich Schlagbolzen und Schlagbolzenträger leicht einsetzen, dann folgten die gewundene Verschlussfeder und schließlich der Verschlussdeckel. Funktionsprüfung. Sie setzte eines der gebogenen Banana-Clip-Magazine ein und lud eine Patrone in die Kammer. Geladen und entsichert in fünfundvierzig Sekunden.

Sprecher: Aber gelingt es ihr auch, dem irren Killer zu entkommen?

O-Ton 4 (Cari Mora, 17 Sek.): Zitternd saß sie im Wagen und krallte sich mit der Hand in den Stoff des Beifahrersitzes. Er fühlte sich an wie ein Spitzen-Leinenhemd, auf dem das Blut braun trocknet. Sie atmete keuchend die Luft ein, die schwer war vom Jasmin. Sie weinte nicht.

Abmoderationsvorschlag: "Cari Mora" von Thomas Harris ist Nervenkitzel pur. Die von Achim Buch unheimlich spannend gelesene, ungekürzte Hörbuch-Fassung gibt's ab sofort exklusiv bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.

