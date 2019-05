Hörspiel-Tipp: "Die Meisterin 2 - Spiegel und Schatten" - Fortsetzung des Audible Original Bestsellers von Markus Heitz

Audible GmbH

Anmoderationsvorschlag:

Düstere Gestalten, Formwandler, Seelenwanderer, Vampire - dass Markus Heitz ein Faible fürs Übernatürliche hat, hat er in etlichen Büchern unter Beweis gestellt. Für sein erstes, allein fürs Hören geschriebenes Werk "Die Meisterin" zog er alle Register. Und zwar so erfolgreich, dass es nun auch die Fortsetzung gibt - "Die Meisterin 2 - Spiegel & Schatten". Gänsehaut garantiert! Oliver Heinze mit unserem Hörspiel-Tipp der Woche.

Sprecher: Geneve Cornelius ist die letzte Überlebende einer Henker-Dynastie. Anders als der Rest ihrer Familie, hat sie sich dem Heilen verschrieben. Neutralität wahren ist seit Jahrhunderten ihr oberstes Gebot. Allerdings musste sie schon einmal damit brechen. Nun braucht die junge Wicca Willow Geneves Hilfe. Noch während Willow im Hotel wartet, wird sie auf der Toilette von einer Frau aus einem Spiegel angegriffen.

O-Ton 1 (Die Meisterin 2, 30 Sek.): Willow wandte sich um, öffnete die Tür und wollte hinaus, bevor eine weitere Attacke aus dem Spiegel auf sie erfolgte. "Denke an reflektierende Oberflächen. Legion heiße ich. Denn wir sind unser viele. Und ich bin überall. Überall!" Mit einem unterdrückten Angstschrei rannte Willow los, quer durch die Lobby und hinaus ins Freie. Sie brauchte einen Ort, an dem es nichts gab, was Reflexionen erzeugte. Sonst wäre sie verloren.

Sprecher: Zwar kann Willow entkommen. Doch auf der Straße wird sie von einem Auto erfasst - für Willows Freundin Marian alles andere als ein Zufall. Als auch sie ermordet wird, ist klar, dass etwas Böses sein Unwesen treibt. Gemeinsam mit ihrem Freund Alessandro - Sohn der einst verfeindeten Henker-Familie Bugatti - geht Geneve der Sache nach. Der Schlüssel scheint eine Spiegelscherbe mit einer Inschrift zu sein, die Willow bei sich hatte.

O-Ton 2 (Die Meisterin 2, 27 Sek.): "Also lautet das Wort auf der Scherbe Spiegelberg." "Ja." "Dort ist der Spiegel entstanden. Wo ist diese Fabrik?" "In Deutschland. Baden-Württemberg. Die Gebäude gibt es nicht mehr. Aber ein kleines Museum vor Ort und ... eine Ausstellung in Stuttgart! Die Musterkollektion aus der Spiegelmanufaktur ist erhalten geblieben und im Staatsarchiv in Stuttgart ausgestellt. Bis Ende des Monats."

Sprecher: Wie sich herausstellt, stammt die Scherbe von einem Spiegel des venezianischen Meisters Dionysius Specchio. Ihm war es gelungen, die Spiegelbilder aus seinen Spiegeln zu befreien und die Macht über sie zu übernehmen. Nun sind die freien Spiegelbilder hinter der Scherbe her. Gleichzeitig kommen Geneve immer mehr Zweifel an Alessandros Absichten. Und dann ist da noch ihr ermordeter Bruder, der ihr über einen Spiegel aus dem Jenseits Vorwürfe macht.

O-Ton 3 (Die Meisterin 2, 23 Sek.): "Jacob! Das kann ..." "Wieso läuft mein Mörder noch frei herum?" Das Abbild ihres ermordeten Bruders machte einen Schritt näher auf sie zu, die Augen waren auf sie gerichtet und voller Hass. Sein Gesicht zeigte erste Anzeichen von Zersetzung. Geneve machte reflexartig einen Schritt zurück. "Jacob. Ich ..." "Ich werde nicht mehr von dir weichen."

Abmoderationsvorschlag:

"Die Meisterin 2 - Spiegel & Schatten" - die Fortsetzung des Audible Original Bestseller Hörspiels von Markus Heitz mit den eindringlichen Stimmen von Bettina Zimmermann, Stephan Luca und Uve Teschner gibt's ab sofort und exklusiv bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter audible.de/tipp.

