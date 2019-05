Audible GmbH

Stan Lee's Alliances: A Trick of Light erscheint weltweit bei Audible

Max von der Groeben spricht das deutsche Hörbuch

Audible, der Produzent und Anbieter von digital gesprochenen Audio-Inhalten, kündigt heute die weltweite Veröffentlichung des Audible Originals Stan Lee's Alliances: A Trick of Light für den 27. Juni 2019 an. Die Geschichte stammt aus der Feder von Stan Lee und Kat Rosenfield. Stan Lee hat zudem auch mit Luke Lieberman und Ryan Silbert an diesem Projekt gearbeitet. Stan Lee's Alliances: A Trick of Light stellt ein brandneues Superhelden-Universum in einer technisierten, hochvernetzten Welt vor. Die Stimme von Schauspieler Max von der Groeben (Fack ju Göhte) erweckt in der deutschsprachigen Hörbuch-Version die Superhelden zum Leben.

Stan Lee's Alliances: A Trick of Light stellt den Hörern Nia als eine mysteriöse junge Frau vor, deren Schicksal mit dem Teenager Cameron Ackerson aus dem Mittleren Westen der USA verbunden scheint. Er will ein YouTube Star werden und tut alles dafür. In einem Nationalpark wird er von einem Blitz getroffen und erhält eine Superhelden-Fähigkeit. Nia und Cameron kommen sich nicht nur persönlich näher, sondern tun sich auch zusammen, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Sie legen sich aber mit dem geheimen Unternehmen OPTIC an, welches die beiden aus niederen Motiven verfolgt. Gleichzeitig gefährdet eine Bedrohung von galaktischem Ausmaß die Existenz der Menschheit.

Für detaillierte Informationen, die Anmeldung für ein Rezensionsexemplar und bei Interesse an einem Interview mit Max von der Groeben während der Aufnahmen am 22. Mai 2019 wenden Sie sich gerne per Mail an audible@zucker-kommunikation.de. Kat Rosenfield, Ryan Silbert und Luke Lieberman stehen ebenfalls auf Anfrage für Interviews zur Verfügung.

Über Audible

Audible ist führender Produzent und Anbieter von digital gesprochenen Audio-Inhalten (Hörbücher, Hörspiele, Podcasts). 2018 wurden rund 180 Millionen digitale Hörstunden bei audible.de heruntergeladen ? eine Verdoppelung innerhalb von drei Jahren. Das Medienunternehmen investiert jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag in exklusive Inhalte und die Entwicklung seiner Eigenproduktionen, mit einem Schwerpunkt auf Audible Originals, die exklusiv nur für Audio geschrieben werden.

