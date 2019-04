Audible GmbH

Hörbuch-Tipp: "Der Ernährungskompass - Das Hör-Kochbuch" von Bas Kast - Wissenswertes und Rezepte für gesunden Genuss

Bild-Infos

Download

Ein Audio

190429_BmE_HoerKochbuch.mp3

MP3 - 2,4 MB - 02:36 Download

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Mit seinem "Ernährungskompass" rund um das ewig heiß diskutierte Thema "Essen und Trinken" eroberte der Autor und Wissenschaftsjournalist Bas Kast die Bestsellerlisten. Nun gibt's endlich eine Fortsetzung - und zwar mit Ernährungsregeln für den Alltag und über 30 leicht nachzukochenden Rezepten: "Der Ernährungskompass - Das Hör-Kochbuch" ist ab sofort bei Audible downloadbar. Jessica Martin verrät Ihnen mehr dazu.

Sprecherin: Das Hör-Kochbuch von Bas Kast richtet sich an alle, die schon immer mal wissen wollten, wie sich "Gesundheit" und "Genuss" im Alltag vereinen lassen:

O-Ton 1 (Hör-Kochbuch, 18 Sek.): "Sie fragen sich, was von all den widersprüchlichen Ernährungsbotschaften zu halten ist. Sie wünschen sich einen unvoreingenommenen Überblick über die gesammelten Erkenntnisse, eine 'No-Bullshit-Zusammenfassung' zum Thema Diät und gesunde Ernährung - nicht mehr und nicht weniger."

Sprecherin: Alte Volksweisheiten, wie zum Beispiel "Morgens essen wie ein König, abends wie ein Bettler", werden auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft:

O-Ton 2 (Hör-Kochbuch, 33 Sek.): "Übergewichtige Frauen wurden in zwei Gruppen geteilt. Alle bekamen eine Diät mit gleich vielen Kalorien verordnet. Einziger Unterschied: Die erste Gruppe bekam ein großes Frühstück und ein bescheidenes Abendessen. Bei Gruppe zwei war es genau umgekehrt. Nach zwölf Wochen Diät stand das Resultat eindeutig fest: Die Frauen der Gruppe mit dem großen Frühstück hatten im Schnitt pro Person gute fünf Kilo mehr verloren als jene mit dem großen Abendessen."

Sprecherin: Außerdem gibt Bas Kast in einem persönlichen Interview seine individuellen Faustregeln für eine bewusste und gesunde Ernährung preis:

O-Ton 3 (Hör-Kochbuch, 26 Sek.): "'Esse naturbelassenes Essen', kein Junk-Food der Industrie. Alles, was eine Verpackung hat und was mehr als fünf Zutaten hat, zumal solche, die an ein Chemielexikon erinnern, die sind vermutlich nicht so gesund. Und umgekehrt: Naturbelassenes Essen, wie Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte wie Linsen, Bohnen Kichererbsen, aber auch zum Beispiel Joghurt oder Olivenöl ist eine gute Wahl."

Sprecherin: Zu hören gibt´s aber auch jede Menge leicht nachzukochende Rezepte. Zum Beispiel die nach seiner Schwiegermutter benannte "Forelle á la Tini":

O-Ton 4 (Hör-Kochbuch, 45 Sek.): "Man nimmt, je nachdem, wie viel man braucht, eine Forelle oder zwei. Waschen, dann in eine ofenfeste Schale, Salz und Pfeffer drüber. Dann Tomaten, eine Zitrone, die man in Scheiben schneidet, reinschmeißen. Wenn man Zucchini mag, kann man das dazu tun - und zum Schluss Olivenöl drüber, etwas Balsamico-Essig drüber, ein bisschen Knoblauch kann man reinschnipseln, ein bisschen Rosmarin. Und wer mag, kann jetzt noch so einen kleinen Schuss Weißwein hinzu tun. Und dann geht das rein in den am besten schon vorgeheizten Ofen, so ungefähr auf 180 Grad. Meist ist so eine einzelne Forelle nach einer Viertelstunde fertig."

Abmoderationsvorschlag:

Na, dann mal guten Hunger! "Der Ernährungskompass - Das Hör-Kochbuch" von Bas Kast mit vielen wissenswerten Infos und tollen Rezepten für eine gesunde Ernährung mit Genuss gibt's ab sofort bei Audible zum Download. Weitere Infos dazu finden Sie unter www.audible.de/tipp.

Pressekontakt:

Audible GmbH

Silvia Jonas

Tel.: 030-310 191 132

Mail: silvia.jonas@audible.de

Original-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell