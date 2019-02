Hörbuch-Tipp: "Nächte, in denen Sturm aufzieht" von Jojo Moyes - Einfühlsam, bewegend und spannend zugleich

Audible GmbH

Berlin (ots)

Anmoderationsvorschlag:

Spätestens seit der Verfilmung ihres Bestsellers "Ein ganzes halbes Jahr" ist die britische Autorin Jojo Moyes für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sowas wie der Inbegriff für gefühlvolle Geschichten. Mit weltweit bisher 30 Millionen verkauften Büchern trifft sie ihre Fans immer wieder mitten ins Herz. An diese Tradition knüpft auch ihr neuer Roman - "Nächte, in denen Sturm aufzieht" - an. Spannend und einfühlsam erzählt Moyes hierin die Geschichte von der starken und eigenwilligen Liza und dem Kampf für ihre Familie und ihre neue Heimat an der australischen Küste. Mario Hattwig mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.

Sprecher: Silver Bay ist heutzutage ein kleines beschauliches Örtchen an der australischen Küste. Das war allerdings nicht immer so. Als in den 50er Jahren die damals 17-jährige Kathleen eigenhändig einen riesigen Ammenhai gefangen hat, wurde der Ort schlagartig berühmt und Hobbyfischer strömten nach Silver Bay.

O-Ton 1 (NidSa, 15 Sek.): Um es mit dem zusätzlichen Bootsverkehr aufzunehmen, wurden rasch zwei neue Molen gebaut. Jeden Tag war die Luft erfüllt vom Klicken der Riemen und dem Brummen der Außenbordmotoren, während die See in und außerhalb der Bucht von Anglern und Sportfischern durchforstet wurde.

Sprecher: Inzwischen zieht Silver Bay keine Touristen mehr an. Und mit der Ruhe kamen auch die Wale und Delfine zurück in die Bucht. Der perfekte Ort für Kathleens Nichte Liza aus England, die zusammen mit ihrer Tochter Hannah nach Silver Bay kam und ihr neues Leben hier mindestens genauso liebt wie die See und ihre Bewohner. Täglich fährt sie mit ihrem Boot zu den Walen hinaus.

O-Ton 2 (NidSa, 12 Sek.): "Ich liebte es, hier draußen zu sein, liebte es zuzuschauen, wie mein Zuhause langsam zu einem winzigen weißen Punkt wurde, der sich von dem schmalen Streifen Strand abhob und schließlich ganz hinter den endlosen Buchten verschwand."

Sprecher: Eines Tages taucht ein schick gekleideter Engländer in Silver Bay auf, der Liza und den anderen Einheimischen verdächtig vorkommt.

O-Ton 3 (NidSa, 23 Sek.): Ich hatte sofort gespürt, dass Mike Dormer dieses Gleichgewicht stören würde. Und ich war in Panik geraten, als ich gehört hatte, wie er Kathleen alle möglichen Fragen darüber gestellt hatte, wer in der Bucht arbeitete, wie lange die Leute hier blieben und wie lange wir selbst schon in Silver Bay lebten. Er sagte, er sei hier, um Ferien zu machen, doch mir war noch nie ein Urlauber begegnet, der so viele Fragen stellte.

Sprecher: Tatsächlich ist Mike kein gewöhnlicher Tourist. Er soll für eine Baufirma die Gegend nach dem perfekten Platz für ein Luxushotel auskundschaften. Doch dann entdeckt er seine Liebe nicht nur für Liza, sondern auch für das Meer und seine majestätischen Bewohner.

O-Ton 4 (NidSa, 20 Sek.): "Ich lauschte angespannt und schaute auf das Meer hinaus. Dann plötzlich kam ein leises, langgezogenes Klagen, fast unheimlich. "Schön, nicht?" "Das ist ein Wal?" "Ein Bulle, ja. Sie singen alle dasselbe Lied. Walforscher haben rausgefunden, dass es achtzehn Minuten dauert."

Sprecher: Mike beginnt, an den Plänen seiner Vorgesetzten zu zweifeln, und versucht, zusammen mit Liza das Bauvorhaben zu verhindern. Doch dabei hat er die Rechnung ohne seine Verlobte in London gemacht. Und auch Liza wird von ihrer Vergangenheit eingeholt.

Abmoderationsvorschlag:

Wenn Sie auch mal wieder etwas fürs Herz brauchen - "Nächte, in denen Sturm aufzieht" von Jojo Moyes können Sie sich ab sofort als Hörbuch bei Audible herunterladen. Mehr Infos finden Sie unter www.audible.de/tipp.

