Hörbuch-Tipp: "Lass sie weinen" von Kevin O'Brien - Packender Thriller über die Geheimnisse einer Priestergemeinschaft

Ein spannender Krimi über die Geheimnisse einer Priestergemeinschaft. Audible präsentiert den Roman erstmals auf Deutsch. Das Hörbuch gibt es ab dem 14.01. bei Audible ausschließlich im Download. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/56459 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle... mehr Bild-Infos Download

Ein Audio

190114_BmE_Lasssieweinen.mp3

MP3 - 2,0 MB - 02:11 Download

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Es klingt ein bisschen wie der "Amerikanische Traum": Tagsüber als Gleisinspektor bei der Eisenbahn arbeiten und nachts schreiben - so hat Kevin O'Brien vor gut 30 Jahren angefangen. Inzwischen kann sich der Autor ganz aufs Schreiben konzentrieren, denn seine Thriller landen immer wieder in der Bestsellerliste der New York Times. "Lass sie weinen" ist einer davon, der allerdings nie auf Deutsch erschienen ist - bis jetzt! Jessica Martin mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.

Sprecherin: Ein Priesterseminar in Leroy - gut 100 Kilometer nördlich von Seattle. Ein Ort, der auf den ersten Blick harmloser wirkt, als er ist. Schon einige Tragödien haben sich hier ereignet - vor allem im Zusammenhang mit dem ältesten Wohnheim des Campus', St. Bartholomew Hall.

O-Ton 1 (Lass sie weinen, 5 Sek.): "Die Leute sagen, St. Bart's sei verflucht, und wissen Sie was? Langsam glaube ich's auch."

Sprecherin: Und wieder ist auf dem Seminargelände etwas Fürchterliches passiert.

O-Ton 2 (Lass sie weinen, 22 Sek.): "Pater Murphy! Oh Gott, Pater Murphy! Jemand ist ertrunken... Kommen Sie, kommen Sie schnell..." Der junge Mann deutete voraus auf etwas Blasses, Blauweißes, das an das steinige Ufer gespült worden war. "Ich glaube, es ist, wie heißt er - Costello." "Oh Gott, bitte nicht!", flüsterte Jack und stolperte in das schlammige Wasser.

Sprecherin: Der Tote am Ufer von Lake Leroy ist tatsächlich John Costello, Pater Jack Murphys Lieblingsstudent. Ein Umstand, der Jacks Vorgesetztem sehr gelegen kommt.

O-Ton 3 (Lass sie weinen, 19 Sek.): "John Costello hat eine ältere Schwester, die ziemlichen Ärger machen könnte, wenn sie den Verdacht bekommt, dass wir Einzelheiten des Todes ihres Bruders vertuschen wollten. Ich weiß, dass Sie als Johns Freund und Lehrer diese Untersuchung so besonnen und diskret wie nur möglich durchführen werden. Ich verlasse mich auf Sie."

Sprecherin: Jack beginnt zu ermitteln und mit jeder Antwort, die er erhält, tun sich neue Fragen auf - und Abgründe. Von Greg, einem Studenten, erfährt er, dass John ein Verhältnis mit einem anderen Studenten hatte. Noch beunruhigender ist allerdings, was Greg noch erzählt.

O-Ton 4 (Lass sie weinen, 18 Sek.): "Ich wollte nur, dass irgendjemand davon weiß", sagte Greg. Seine Stimme zitterte jetzt. "Vielleicht, damit ich mich nicht so alleine in dieser Sache fühle und keine Angst mehr haben muss." "Wovor denn?" Greg schaute zu ihm hoch. "Dass ich der Nächste bin."

Sprecherin: Handelt es sich möglicherweise um einen Serienkiller? Warum zieht die Priestergemeinschaft Jack plötzlich von diesem Fall ab? Hat das womöglich mit dem ungeklärten Tod eines anderen Studenten vor drei Jahren zu tun? Jack, Johns Schwester Maggie und Johns bester Freund wollen der Wahrheit weiter auf den Grund gehen und schweben plötzlich selbst in Gefahr.

Abmoderationsvorschlag:

Veröffentlicht hat Kevin O'Brien "Lass Sie weinen" übrigens schon im Jahr 2002. Bis jetzt hat es gedauert, dass es diesen packenden Thriller endlich auch auf Deutsch gibt - und zwar als Hörbuch ganz exklusiv bei Audible. Mehr Infos dazu gibt's unter www.audible.de/tipp.

Pressekontakt:

Audible GmbH

Silvia Jonas

Tel.: 030-310 191 132

Mail: silvia.jonas@audible.de

Original-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell