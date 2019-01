Hörbuch-Tipp: "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert" von Yuval Noah Harari - Wer sind wir und was sollen wir mit unserem Leben anfangen?

Was müssen wir heute lernen, damit wir das Morgen verstehen? Vergangenheit und Zukunft lässt der Universalhistoriker Yuval Noha Harari in "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert" aufeinandertreffen. Das Hörbuch gibt es ab dem 07.01. bei Audible. Bildrechte: Verlagsgruppe Random House GmbH, Der Hörverlag.... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Yuval Noah Harari ist einer der Shootingstars auf der literarischen Bühne. Weltberühmt wurde der israelische Historiker mit seinem Debut "Eine kurze Geschichte der Menschheit". Darin geht er der Frage nach, wie der Mensch als ein eigentlich unbedeutender Affe zum Herrscher über den Planeten Erde werden konnte. Mit "Homo Deus" veröffentlichte er als nächstes einen Ausblick auf die Zukunft unserer Spezies. Und in seinem jüngsten Werk "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert" widmet sich Harari dem Hier und Jetzt und den drängendsten Fragen unserer Zeit. Welche das sind, verrät Ihnen Jessica Martin in unserem aktuellen Hörbuch-Tipp der Woche.

Sprecherin: In "21 Lektionen für das 21. Jahrhundert" beschäftigt sich der israelische Historiker Yuval Noah Harari mit den größten Herausforderungen unserer Gegenwart:

O-Ton 1 (21 Lektionen, 24 Sek.): Was geschieht heute in der Welt und welche tiefere Bedeutung steckt in den Ereignissen? Wofür steht der Aufstieg von Donald Trump? Wie sollen wir mit der seuchenartigen Ausbreitung von Fake News umgehen? (...) Sollte Europa seine Grenzen für Zuwanderer offen halten? Kann der Nationalismus die Probleme von Ungleichheit und Klimawandel lösen?

Sprecherin: Mit solchen Fragen zum Ziel eines tiefgreifenden Verständnisses der Welt setzen sich im Allgemeinen ja nur die wenigsten auseinander. Das war in der Geschichte der Menschheit schon immer so. Allerdings scheinen wir heute noch weniger von unserer Umwelt zu verstehen als unsere Vorfahren:

O-Ton 2 (21 Lektionen, 31 Sek.): Einzelne Menschen wissen erschreckend wenig über die Welt, und je weiter die Geschichte voranschritt, desto weniger wussten sie. Ein Jäger und Sammler der Steinzeit wusste, wie er seine Kleidung fertigte, wie er ein Feuer entfachte, wie er Kaninchen jagte und wie er den Löwen entkam. Wir glauben, wir wüssten heute viel mehr, aber in Wirklichkeit wissen wir als Individuen deutlich weniger. Bei fast all unseren Bedürfnissen vertrauen wir auf die Expertise von anderen.

Sprecherin: Über genau die verfügen in unserer Big-Data-Welt aber inzwischen immer öfter Künstliche Intelligenzen und Algorithmen. Problem dabei ist:

O-Ton 3 (21 Lektionen, 28 Sek.): Schon heute werden wir zu winzigen Chips in einem riesigen Datenverarbeitungssystem, das niemand wirklich versteht. (...) Ich weiß nicht wirklich, wo mein Platz in dem großen Gefüge der Dinge ist und wie sich meine Datenstückchen mit den Bits, die von Milliarden anderen Menschen und Computern produziert werden, verbinden. Ich habe keine Zeit, das herauszufinden, weil ich zu sehr damit beschäftigt bin, all die eingehenden E-Mails zu beantworten.

Sprecherin: Wie aber kann man diesem Kreislauf entkommen und in Zukunft klarer sehen? Mehr Nachdenken und sich an den großen Debatten unserer Zeit beteiligen, empfiehlt Yuval Noah Harari, denn...

O-Ton 4 (21 Lektionen, 34 Sek.): In naher Zukunft könnten die Algorithmen dies zur Perfektion bringen und es den Menschen nahezu unmöglich machen, ihre wirkliche Realität zu erkennen. Es werden dann die Algorithmen sein, die für uns entscheiden, wer wir sind und was wir über uns selbst wissen sollten. Für ein paar Jahre oder sogar Dekaden haben wir noch eine Wahl. Wenn wir uns anstrengen, können wir immer noch erforschen, wer wir wirklich sind. Aber wenn wir diese Chance nutzen wollen, sollten wir das jetzt tun.

