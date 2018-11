Hör-Tipp: "Gegen die Angst" - Ein Audible Original Podcast von und mit Menschen, die einen Anschlag überlebten

"Gegen die Angst" ist ein Audible Original Podcast von den Journalisten Ronja von Wurmb-Seibel und Niklas Schenk. Ab sofort bei Audible zum Download. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/56459 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Audible GmbH" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag: Mutig ist, sich seinen Ängsten zu stellen, Risiken einzugehen, auch wenn die Angst einen vielleicht begleitet. Mut aufzubringen ist allerdings nicht immer leicht. Insbesondere dann, wenn man Schreckliches erlebt hat. Von besonders mutigen Menschen erzählt der sechs-teilige Audible Original Podcast "Gegen die Angst" von Ronja von Wurmb-Seibel und Niklas Schenck. Ihre Gäste sind Überlebende eines Terror-Anschlags, dem die beiden Journalisten selbst nur knapp entgangen sind. Oliver Heinze mit unserem Hör-Tipp der Woche.

Sprecher: Eine Theaterpremiere im französischen Kulturinstitut in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Mit Spannung verfolgen die Gäste ein Stück über Selbstmordanschläge, zu dem auch die damals hier lebenden, deutschen Journalisten Ronja von Wurmb-Seibel und Niklas Schenck eingeladen sind.

O-Ton 1 (Gegen die Angst, 12 Sek.): "Wir sollten eigentlich auch im Publikum sitzen." "Wir haben zugesagt, aber unser Rückflug lag genau am Tag vor der Premiere - also sind wir schweren Herzens zurück nach Deutschland. Dort haben wir dann am nächsten Tag bei Facebook und Twitter geschaut, wie der Abend gelaufen war."

Sprecher: Zuhause dann der Schock. Ein jugendlicher Selbstmordattentäter hatte sich während der Aufführung in die Luft gesprengt.

O-Ton 2 (Gegen die Angst, 26 Sek.): "Wir haben damals gemerkt, dass wir eigentlich nichts darüber wissen, was es heißt, so einen Angriff zu überleben. Uns selbst ist in Kabul nie etwas passiert. Und in den Nachrichten sind Anschläge ja immer das Ende einer Geschichte - der Moment, in dem die Menschen jede Kontrolle verlieren, ihre Freiheit und, wenn es ganz schlimm läuft, ihr Leben." "Wie es danach weitergeht, das sehen wir nicht. Schafft man es, nach einem Anschlag zurück ins Leben zu finden? Finden die Leute den Mut, noch einmal neu anzufangen?"

Sprecher: Also fingen Ronja und Niklas an zu fragen. Sie sprachen mit Menschen aus dem Publikum und auch mit Künstlern, Musikern und Schauspielern, die an jenem Abend auf der Bühne standen. Natürlich haben sie Angst. Und natürlich hat der Anschlag sie verändert.

O-Ton 3 (Gegen die Angst, 24 Sek.): "(I don't hardly get out...) Ich gehe nie raus, wenn ich nicht wirklich muss. Wenn ich ein Treffen habe, oder einen Dreh oder sogar für Interviews hole ich die Leute fast immer zu mir. (Walking? No, no. No. I don't walk) Laufen? Nein, nein, nein, ich laufe nicht in den Straßen von Kabul." "Alles in meinem Leben ist still geworden. Vor allem mein Leben als Künstler."

Sprecher: Aufgeben ist trotzdem keine Option.

O-Ton 4 (Gegen die Angst, 11 Sek.): "Wenn wir still bleiben, dann sterben wir. Unser Theater, unsere Leidenschaft, unsere Liebe - alles stirbt. Wenn wir es nicht schaffen, wieder zu arbeiten, dann gelingt es ihnen wirklich, uns zu töten."

Sprecher: Und so zeigen sie der Welt, was es heißt, der Angst und damit dem Terror auch ohne Theatersaal die Stirn zu bieten.

O-Ton 5 (Gegen die Angst, 20 Sek.): "All diese Jungs wieder auf die Bühne zu bringen, und dann auch noch auf der Straße, vor ALL diesen Leuten, vor ALLEN Medien der Welt! Wir sind stärker zurückgekommen. Ohne Wände, ohne Schutz, nicht drinnen - draußen! Jetzt bin ich ohne Angst. Ihr werdet mich nicht zerstören. Ihr werdet meine Kunst nicht zerstören! (You are not going to destroy my art!)"

