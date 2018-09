Hörbuch-Tipp: "Die Hungrigen und die Satten" von Timur Vermes - Bitterböse Gesellschaftssatire des Bestsellerautors von "Er ist wieder da"

Timur Vermes ist wieder da. Und er hat mit seinem neuen Roman "Die Hungrigen und die Satten" eine komische, aber auch bitterböse Gesellschaftssatire geschrieben. Das Hörbuch könnt ihr ab dem 10.09. bei Audible hören. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/56459 / Die Verwendung dieses Bildes... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Timur Vermes ist wieder da. Nach seiner überaus erfolgreichen Hitler-Satire "Er ist wieder da" dreht sich in seinem neuesten Roman "Die Hungrigen und die Satten" alles um Migration und Flüchtlinge. Herausgekommen ist dabei eine topaktuelle Gesellschaftssatire, in der vor allem Politik und Medien ihr Fett wegkriegen. So radikal und von so schneidendem Wirtz, dass einem immer wieder das Lachen im Halse steckenbleibt. Jessica Martin mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche.

Sprecherin: Irgendwann in einer sehr nahen Zukunft: Nadeche Hackenbusch feiert im Fernsehen mit ihrer Doku-Serie "Engel im Elend" Quotenrekorde. Darin stattet sie Asylbewerberheime mit Kleidern, Möbeln und anderen Dingen aus. Für eine Spezialausgabe darf das naive TV-Sternchen eines Tages sogar in ein riesiges Flüchtlingslager nach Nordafrika reisen.

O-Ton 1 (DHUDS, 31 Sek.): "Oh, guck mal", sagt Nadeche Hackenbusch aufgeregt, "Treibhäuser, ey!" Deswegen ist es ganz gut, wenn man mit ihr keine Live-Sendung macht. Was da auf den ersten Blick wie Treibhäuser aussieht, sind weiße, halbtonnenförmige Zelte. UNHCR steht ziemlich deutlich auf ihnen, in blauen Großbuchstaben, eigentlich nicht zu übersehen. "Hoppla", sagt sie. "UNICEF. Oah, dann sind wir jetzt vermutlich bald da."

Sprecherin: Im Lager angekommen erkennt Nadeche schnell die ausweglose Lage und das Elend der dort lebenden rund zwei Millionen Flüchtlinge. Doch als sie ihren Produzenten überzeugen will, auch mal reale Bilder zu zeigen, zieht der die Notbremse:

O-Ton 2 (DHUDS, 24 Sek.): "Es geht hier um Menschenleben." "Frau Hackenb..." "Es geht um Schicksale. Die hat keiner geskripted, verstehen Sie. Hier gibt es Hunger und keine Zukunft für Zehntausende, Hunderttausende." "Kommen Sie nach Hause. Mission accomplished!" "Mischen was? Mission a... Sie haben ihren Job getan! (lacht) Das Special ist beendet."

Sprecherin: Abgekanzelt durch ihren Chef und immer noch schwer erschüttert von den Lebensumständen der Menschen im Lager, organisiert die frustrierte Nadeche daraufhin mit dem Ex-Schlepper Lionel einen Flüchtlingszug Richtung Europa:

O-Ton 3 (DHUDS, 19 Sek.): "Ein Himmelfahrtkommando! Piffpaff, schon rennt sie mit hundertfünfzigtausend anderen Irren über die Grenze. Also lässt man die Kameras vor Ort. "Wir sind dabei, jeden Tag, wir begleiten die Aktion von Nadeche Hackenbusch ..." "... die braucht noch einen geilen Namen ..." "Hackenflucht." "Dr. Zoch kütt!"

Sprecherin: Doch als der Flüchtlingszug ungehindert die ersten europäischen Grenzen überquert, beginnen in Deutschland die ersten besorgten Bürger zu murren. Nur Bundesinnenminister Joseph Leubl von der CSU hat anscheinend noch ein Herz für die Flüchtlinge und verkündet in einer Talkshow:

O-Ton 4 (DHUDS, 31 Sek.): "Wir werden das tun, was wir schon lange hätten tun sollen: Wir werden uns und die Bevölkerung auf ihre Ankunft vorbereiten." "Auf ihre Ankunft oder auch auf ihr Bleiben?" "Ganz besonders auf ihr Bleiben. Und wer von den Nörglern hier das Maul am weitesten aufreißt, den packen wir als Ersten bei seiner Ehre und seinem Willen zur Mitarbeit für sein Land. Und dann will ich diese Quengler sehen, wie sie einen solide bezahlten Arbeitsplatz ablehnen, nur um weiter Nazi sein zu dürfen."

Abmoderationsvorschlag:

Topaktuell, brisant, bitterböse und brillant gelesen von Christoph Maria Herbst: "Die Hungrigen und die Satten" von Timur Vermes ist eine Gesellschaftssatire, die niemanden kalt lassen und vielen bestimmt die Zornesröte ins Gesicht treiben wird.

