Hörbuch-Tipp: "Der Outsider" von Stephen King - Der Meister des Grauens schlägt wieder zu

Stephen King gilt als Meister des Grauens. Keiner versteht es so wie er, uns mit seinen düsteren Geschichten in den Bann zu ziehen. Der Erfolg gibt ihm Recht: Über vierzig Mal führte er bereits die Bestsellerliste der New York Times an. Dass King ein wahrer Meister im Erschaffen von Monstern ist, stellt er auch in seiner neuesten Horrorstory "Der Outsider" unter Beweis. Helke Michael mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche:

Sprecherin: In der beschaulichen, amerikanischen Kleinstadt Flint City ist es mit der Ruhe vorbei: Im Stadtpark wurde die Leiche des 11-jährigen Frankie Peterson gefunden - geschändet und so schlimm zugerichtet, dass es einem den Magen umdreht. Für Jonathan Ritz, der Frankie entdeckt hat, war dieser grauenvolle Anblick jedenfalls zu viel.

O-Ton 1 (Der Outsider, 23 Sek.): "Das werde ich nie aus dem Kopf kriegen. Nie im Leben. Die steinerne Bank in der Mitte war mit Blut bedeckt. Über und über. Und drunter war noch mehr Blut. Daneben auf dem Rasen die Leiche. Der arme Junge. Der Kopf hat in meine Richtung gezeigt, und die Augen standen offen, aber von der Kehle war nichts mehr da. Das muss ein Geisteskranker gewesen sein."

Sprecherin: Schnell ist ein Verdächtiger ausgemacht. Die Spuren und Augenzeugenberichte verweisen auf einen unbescholtenen Bürger der Stadt, selbst Vater zweier Kinder, dem man so eine grausame Tat eigentlich niemals zutrauen würde.

O-Ton 2 (Der Outsider, 14 Sek.): "Gut, dann sprechen wir jetzt über den Mann, den Sie gesehen haben. Ist er Ihnen bekannt, Mrs. Stanhope?" "Aber natürlich. Das war Terry Maitland. Bei uns im Westen kennt ihn jeder als Coach T, weil er die Jungs in der Little League trainiert."

Sprecherin: Sogar ein Fingerabdruck von Coach T wird am Tatort gefunden. Für die Polizei und den ermittelnden Detective Ralph Anderson steht fest, dass Maitland zum Schutz der Kinder der Stadt unschädlich gemacht werden muss. Der Coach wird vor den Augen aller Bewohner von Flint City während eines wichtigen Baseball-Spiels festgenommen.

O-Ton 3 (Der Outsider, 28 Sek.): "Terence Maitland, ich verhafte Sie wegen Mordes an Frank Peterson." Oberflächlich begriff er das Gesagte; er wusste, wer Frankie Peterson war und was man ihm angetan hatte, doch die Bedeutung des Gesagten begriff er nicht. "Was? Soll das ein Witz sein?" Das war alles, was er herausbrachte, und just in dem Augenblick nahm der Sportfotograf von der Lokalzeitung das Bild auf, das am nächsten Tag auf der Titelseite zu sehen sein würde. Sprecherin: Ein Spießrutenlauf beginnt. Denn obwohl Coach T ein Alibi vorweisen kann, hat kaum jemand in Flint City Zweifel an seiner Schuld. Aber ist es wirklich möglich, dass der beliebte Coach und Familienvater ein derartiges Monster ist? Mit der schrecklichen Antwort rechnet am Ende niemand.

Übrigens sprach Stephen King schon bei der Lesetour zu seinem vorhergehenden Buch von einem neuen Roman, der ihm selbst Angst einjage. Dank der prägnanten, dunklen Stimme von David Nathan schlägt der unangefochtene Meister des Horrors auch in der Hörfassung von "Der Outsider" richtig zu. Das Hörbuch gibt es ab sofort ungekürzt als Download bei Audible. Mehr Infos finden Sie unter www.audible.de/tipp.

