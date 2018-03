Hörbuch-Tipp: "Forderung"- Neues Katz- und Mausspiel vom Meister des Justiz-Thrillers John Grisham

Das Hörbuch "Forderung" ist der neue Thriller über Profitgier, Betrug und Rache von Bestsellerautor John Grisham. Das Hörbuch ist ab 26. März 2018 exklusiv bei Audible zum Download erhältlich. Bildrechte: Audible GmbH/Verlagsgruppe Random House GmbH / Weiterer Text über ots und... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Anmoderationsvorschlag:

Jedes Jahr ein neues Buch: Auf diese Weise hat es Bestseller-Autor John Grisham auf über 30 Thriller und Romane gebracht. Mit "Die Jury" hat 1988 alles angefangen. Schnell wurde auch Hollywood auf den schreibenden Anwalt aufmerksam: Für die Filmrechte an "Die Firma" bekam Grisham nur drei Jahre nach seinem Durchbruch so viel Geld, dass er seinen alten Job an den Nagel hängen konnte. Mit Erfolg! Grisham wurde zum Meister des Justiz-Thrillers. Und seinen neuesten hat er gerade erst veröffentlicht. "Forderung" heißt er. Und es gibt ihn auch zum Anhören auf Audible.de. Helke Michael mit unserem Hörbuch-Tipp der Woche...

Sprecherin: Zola, Todd, Mark und Gordy studieren Jura an einer Privat-Uni in Washington. Die Dozenten und der Lehrplan sind allerdings extrem lausig und die Vier müssen erkennen, dass sie mit einem Abschluss von dieser Hochschule niemals zu Topverdienern werden.

O-Ton 1 (Forderung, 16 Sek.): "Diese Klitschen nehmen jeden, der ein Darlehen von der Zentralbank bekommt, und das bekommt wie gesagt jeder. Die Anwaltskammer würde einen Kindergarten als juristische Hochschule zulassen. Es interessiert niemanden, wie ungeeignet ein Kandidat ist, weder die Kammer noch die Zentralbank."

Sprecherin: Ohne Aussicht auf gute Jobs, lassen die Freunde die Uni sausen. Ihre sechsstelligen Studien-Kredite müssen sie natürlich trotzdem zurückzahlen. Ein Plan muss her! Ihre Idee: Auch ohne Abschluss als Anwälte aufzutreten und sich unter falschen Namen um kleinere Fälle wie Verkehrsdelikte zu kümmern.

O-Ton 2 (Forderung, 27 Sek.): "Er ist mit 135 in einer Sechziger-Zone erwischt worden. Mit welcher Strafe muss er rechnen?" "Alles über hundertdreißig bedeutet Knast", gab Mark Auskunft. "Übernehmen Sie Verfahren wegen Geschwindigkeitsüberschreitung?" Mark bedachte sie mit einem markigen Lächeln, als würde er mit allem fertigwerden. "Das Verkehrsgericht ist mein Revier. Ich kenne alle Richter und alle Tricks."

Sprecherin: Alles läuft blendend und die Freunde übernehmen immer schwergewichtigere Fälle. Es sieht so aus, als könnten sie ihre Schulden bald los sein - bis sie einen großen Fall vermasseln und sich jede Menge Ärger einhandeln.

O-Ton 3 (Forderung, 20 Sek.): "Sie haben die Verjährungsfrist ablaufen lassen, stimmt's?" "Stimmt." "Bis zu welcher Höhe haften Sie?" "Ich habe keine Versicherung." "Sie sind als Anwalt tätig, ohne eine Versicherung gegen Irrtümer und Versäumnisse abgeschlossen zu haben?" "Das ist richtig. Außerdem bin ich ohne Zulassung als Anwalt tätig."

Sprecherin: Ein Katz- und Mausspiel mit Polizei und Behörden beginnt. Gleichzeitig zieht ein Skandal um eine Bank, die Studien-Kredite vergibt, immer größere Kreise. Mark und Todd finden Beweise, dass der Betreiber ihrer alten Uni, Hinds Rackley, in dem Skandal mit drinhängt. Und sie legen sich mit ihm an.

O-Ton 4 (Forderung, 22 Sek.): "Wenn die erst einmal die Finanzen der Privatunis durchgerechnet haben und die Zahlen drucken, die belegen, dass Ihnen jede Ihrer Privatunis netto rund zwanzig Millionen Dollar jährlich einbringt, wird die Story richtig interessant. Und wenn dann noch die Verbindung zu den Bundesmitteln hergestellt wird, stecken Sie in einem Albtraum, den ihre Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr unter Kontrolle bringen wird."

Abmoderationsvorschlag:

In gewohnter Grisham-Manier ist auch "Forderung" ein ebenso spannender wie klug aufgebauter Justiz-Thriller mit sympathischen Figuren, die sich mit charmanten Tricks alleine aus ihrem Schlamassel ziehen. Tatort-Kommissar Bockmüll er, der im richtigen Leben Charles Brauer heißt, erweckt sie im Hörbuch zum Leben. Die ungekürzte Fassung gibt es ab sofort und exklusiv bei Audible als Download. Mehr Infos dazu gibt's unter audible.de/tipp.

