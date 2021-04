Energizer Holdings, Inc.

Armor All-Partnerschaft mit Red Bull Racing Honda, Racing-Qualität im Supermarktregal und weitere Produktneuigkeiten

Düsseldorf

Armor All®, eine führende Marke für hochwertige Autopflegeprodukte, geht eine globale, mehrjährige Partnerschaft mit Red Bull Racing Honda, dem viermaligen Formel-1-Weltmeisterteam, ein. Durch die Partnerschaft wird das Armor All® Branding auf den Red Bull Fahrzeugen, in der Garage und auf den Handschuhen der Fahrer Max Verstappen und Sergio Perez zu sehen sein.

"Wir sind begeistert, dass wir Red Bull Racing Honda als offizieller Partner des Teams bei der Fahrzeugreinigung und -pflege unterstützen und damit zwei ikonische Marken zusammenbringen, die Innovation und hochwertige Leistung schätzen", sagte Lori Shambro, Chief Marketing Officer von Energizer Holdings, Inc. "Diese Partnerschaft ist für Armor All® von großer Bedeutung, da wir unsere Marke weltweit mehr Verbrauchern zugänglich machen und uns mit Menschen verbinden und austauschen wollen, die die Liebe zu ihren Autos und zum Rennsport teilen."

Neben Red Bull Racing Honda kann Armor All außerdem auf den ehemaligen Formel-1-Weltmeister Jenson Button als globalen Markenbotschafter setzen.

"Als jemand, der alles liebt, was mit Autos zu tun hat, weiß ich aus erster Hand, wie wichtig hochwertige Autopflegeprodukte für das Aussehen und das Gefühl eines Autos sind", sagte die Formel-1-Rennlegende Jenson Button. "Von dem Moment an, als mein Vater mir im Alter von 8 Jahren ein Go-Kart kaufte, bis hin zum Gewinn der F1-Weltmeisterschaft, war ich besessen von den kleinsten Details der Autos in meinem Leben. Daher freue ich mich, mit Armor All® zusammenzuarbeiten, einer Marke, die dieselbe Besessenheit teilt."

Button gilt nicht ohne Grund als einer der größten Grand-Prix-Fahrer aller Zeiten: Er gewann 2009 die Formel-1-Weltmeisterschaft und sammelte in seinen 17 Jahren in der Formel 1 15 Rennsiege und 50 Podiumsplatzierungen.

Auch private Autoliebhaber können ihre Wagen jetzt auf Profi-Niveau pflegen - mit Pflege- und Desinfektionsprodukten wie Tücher und Sprays, die Coronaviren, Bakterien und diverse andere Viren zu 99.9% abtöten und gleichzeitig eine hervorragende Leistung bei der Reinigung von Fahrzeugoberflächen bieten.

Deutsche Autofans können sich zudem auf die Palms Düfte der Traditionsmarke California Scents freuen, die im wahrsten Sinne des Wortes den Flair Kaliforniens ins eigene Fahrzeug bringen. Denn die kultigen Autolufterfrischer sind nun auch in Deutschland erhältlich und werden in den kommenden Monaten über eine große Sampling-Aktion in den deutschen Markt eingeführt.

Das gesamte Autocare-Sortiment der Energizer Holdings wird von der MTS-Gruppe vertrieben, deutschlandweit und über alle relevanten Kanäle.

