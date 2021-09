Mit MARTINI und Greg Williams einzigartige Fotos für Instagram aufnehmen

MARTINI

Instagram verbindet: Besondere Momente werden geteilt und für die Ewigkeit festgehalten. Insbesondere Selfies sind sehr beliebt, wirken jedoch oft gestellt und die Besonderheit eines Moments wird nicht deutlich zum Ausdruck gebracht. Gemeinsam mit dem Star-Fotograf Greg Williams hat die kultige Aperetivo-Marke MARTINI die digitale Fotoserie #MartiniMoments ins Leben gerufen - für mehr natürliche Bilder auf Instagram und Co.

Die weltweit führende Wermutmarke engagiert keinen geringeren als Star-Fotograf Greg Williams für die Erstellung einer einzigartigen digitalen Fotoserie rund um den perfekten Moment der Freundschaft. Unterwegs auf den roten Teppichen dieser Welt, vom Oscar bis zum Filmfestival, von Hollywood bis Cannes oder zu Hause bei den Stars - Greg Williams, der seine Laufbahn mit Reportagen aus Kriegsgebieten begann, hat nicht nur das richtige Händchen für die Kamera, sondern auch ein Gespür für den perfekten Augenblick und die fesselnden Geschichten dahinter. Im Rahmen der Instagram-Aktion #MartiniMoments bietet der weltberühmte Fotograf jetzt Tipps und Hilfestellungen für alle Fans der Fotografie.

Die meisten Instagramer:innen kennen das Problem: Feed und Stories sind voller Selfies - ungestellte Fotos sind eher selten zu sehen. Insbesondere als Laie ist es schwer gute Fotos zu schießen, das Gespür für gutes Licht und den perfekten Winkel fehlen. Wer aber den "echten" Moment festhalten möchte, muss spontan agieren. Damit auch Menschen, die kaum Erfahrung im Bereich der Fotografie haben, das perfekte Foto schießen können, hat Greg Williams seine Tipps zusammengestellt, wie man sich auf ganz natürliche Weise von den typischen Instagram-Selfies abheben kann.

Die Aperetivo-Marke möchte damit Menschen inspirieren, ihre eigenen und besonderen Momente der Freundschaft festzuhalten und diese unter #MartiniMoments zu teilen. Besonders in der kalten Jahreszeit und rund um Weihnachten ergeben sich zahlreiche Gelegenheiten, bei denen Freund:innen wieder enger zusammenrücken und besondere Momente der Freundschaft entstehen.

Victoria Morris, Vizepräsidentin von MARTINI, kommentiert: "Wir bei MARTINI wissen, wie wichtig es ist, Zeit mit Freunden zu verbringen. Das ist das Herzstück unserer Marke, seit sie vor über 150 Jahren von drei Freunden gegründet wurde. Durch unsere Partnerschaft mit Greg Williams möchten wir, dass die Menschen die Freundschaft feiern und diesen außergewöhnlichen Moment festhalten."

Im Rahmen der digitalen Galerie werden MARTINI und Williams vier Personen auswählen, welche die einmalige Gelegenheit erhalten, sich mit ihren Freunden von Williams remote fotografieren zu lassen. Dabei kommt die neue Technologie CLOS zum Einsatz - eine weltweit einzigartige App. Zusätzlich erhalten die Gewinner:innen des Fotowettbewerbs eine Leica Q2 Kamera aus der limitierten Sonderserie Daniel Craig x Greg Williams.

Als jemand, der regelmäßig Weltstars fotografiert, ist Greg Williams bekannt für seine authentischen, ehrlichen und spontanen Porträts. Um Menschen zu helfen, die im Bereich Fotografie wenig Erfahrung haben, hat Williams einen Video-Guide erstellt, der zeigt, wie man die unvergesslichen Momente mit Freunden einfängt - ganz einfach mit dem Smartphone.

Der Leitfaden von Greg Williams ist über seine und die MARTINI Instagram-Seite zugänglich und enthält weitere wertvolle Tipps zur Komposition, zur Beleuchtung, dazu, wie man es schafft, dass sich die Personen wohlfühlen und vieles mehr - alles in Williams typischem Stil.

Greg Williams über das Freundschafts-Projekt: "Ich freue mich, mit einer so bedeutenden Marke wie MARTINI bei diesem Projekt zusammenzuarbeiten. Ich bezeichne mich selbst als Fotografen, der Bilder in dem Moment einfängt, in dem sie entstehen und wenn sich Freunde treffen, gibt es so viele Gelegenheiten, schöne Aufnahmen zu machen. Man ist am entspanntesten, wenn man mit seinen Liebsten zusammen ist. Ich möchte Emotionen in einem Bild zum Ausdruck bringen, die man für immer aufbewahren kann. Ich freue mich darauf, eine digitale Galerie mit den besten Bildern zusammenzustellen und die Freude zu sehen, wenn Menschen zusammenkommen."

MARTINI FIERO (14.9% VOL)

MARTINI Fiero ist ein moderner neuer Ansatz für Wermut, der so entwickelt ist, dass er sich perfekt mit Tonic in einer erfrischend einfachen 50/50-Mischung verbindet. 50% MARTINI Fiero und 50% Tonic, serviert auf Eis mit Orangengarnitur ist alles, was du dafür benötigst. Das Ergebnis ist ein köstlicher Drink, der ein Feuerwerk bittersüßer Orangenaromen und eine leuchtend rote Farbe bietet. MARTINI Fiero wird für eine Generation hergestellt, die bewusst trinkt und Wert auf Authentizität legt. Der MARTINI Fiero hebt sich von der Masse ab, indem er 100 % natürliche Farbe und Geschmack durch sorgfältig ausgewählte Weine und Pflanzen, wie süße spanische Orangenschalen und bittere Artemisia, bietet.

Über MARTINI

Als eine der berühmtesten Marken weltweit ist MARTINI der führende Name der italienischen Weinherstellung und ein Lieferant von qualitativ hochwertigen Aroma- und Schaumweinen. Der preisgekrönte, lebendige und bittersüße Geschmack des MARTINI Sortiments ist das Ergebnis des geheimen Blends, der aus über 40 verschiedenen Botanicals aus aller Welt hergestellt wird. Das MARTINI Portfolio umfasst MARTINI Fiero, MARTINI Bianco, MARTINI Rosso, MARTINI Rosato, MARTINI Extra Dry, MARTINI Alkoholfrei Vibrante, MARTINI Alkoholfrei Floreale, MARTINI Spumante und die MARTINI Riserva Speciale Range mit Bitter, Rubino und Ambrato. Gegründet im Jahr 1863 im italienischen Pessione bei Turin ist MARTINI als Marktführer in seiner Kategorie heute Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited gehört zu der Bacardi Unternehmensgruppe einschließlich der Bacardi International Limited.

