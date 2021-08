PepsiCo

PepsiCo kündigt Maßnahmen zur Portfolio-Optimierung für das Saftgeschäft in Nordamerika und Europa an

Purchase, New York (ots/PRNewswire)

PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) hat heute bekannt gegeben, dass es mit PAI Partners (PAI) eine Vereinbarung über den Verkauf von Tropicana, Naked und anderen ausgewählten Saftmarken in Nordamerika sowie eine unwiderrufliche Option auf den Verkauf bestimmter Saftgeschäfte in Europa getroffen hat. Dies wird zu einem kombinierten Barerlös von rund 3,3 Milliarden US-Dollar vor Steuern führen, wobei eine 39-prozentige Minderheitsbeteiligung an einem neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmen erhalten bleibt. PAI, ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit großer Erfahrung im Lebensmittel- und Getränkesektor, wird Mehrheitsaktionär des übertragenen Unternehmens sein, wobei PepsiCo die exklusiven US-Vertriebsrechte für das Markenportfolio in seinem erstklassigen gekühlten Direct Store Delivery für Kleinformat- und Foodservice-Kanäle behält.

"Dieses Joint Venture mit PAI ermöglicht es uns, einen beträchtlichen Anfangswert zu realisieren und gleichzeitig den Fokus und die Ressourcen bereitzustellen, die notwendig sind, um zusätzliches langfristiges Wachstum für diese beliebten Marken voranzutreiben", sagte PepsiCo Chairman und CEO Ramon Laguarta. "Darüber hinaus können wir uns auf unser derzeitiges Portfolio an verschiedenen Angeboten konzentrieren, einschließlich des Ausbaus unseres Portfolios an gesünderen Snacks, kalorienfreien Getränken und Produkten wie SodaStream, die sich darauf konzentrieren, besser für die Menschen und den Planeten zu sein."

"Wir freuen uns, diese traditionsreichen Getränkemarken durch eine weitere Partnerschaft mit einem weltweit führenden Lebensmittel- und Getränkehersteller in das PAI-Portfolio aufzunehmen. Wir glauben, dass es ein großes Wachstumspotenzial gibt, das durch Investitionen in Produktinnovationen, die Expansion in angrenzende Kategorien und eine verbesserte Skalierung bei Markensaftgetränken und anderen gekühlten Kategorien realisiert werden kann", sagte Frédéric Stévenin, Managing Partner bei PAI. "Wir freuen uns auch, dass PepsiCo als unser Partner im Joint Venture involviert bleiben wird, während wir unsere Pläne umsetzen, um den zukünftigen Erfolg dieser Marken voranzutreiben.

Diese Saftgeschäfte erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Nettoumsatz von etwa 3 Milliarden US-Dollar bei einer operativen Gewinnmarge, die unter der gesamten operativen Marge von PepsiCo im Jahr 2020 lag. PepsiCo beabsichtigt, den Erlös aus dem Verkauf dieser Vermögenswerte in erster Linie zur Stärkung der Bilanz und für organische Investitionen in das Geschäft zu verwenden. Der Abschluss der Transaktion wird für Ende 2021 oder Anfang 2022 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, einschließlich der Konsultation des Betriebsrats und der behördlichen Genehmigungen.

Centerview Partners LLC fungiert als Finanzberater von PepsiCo. Gibson, Dunn & Crutcher LLP fungiert als Hauptrechtsbeistand von PepsiCo und Davis Polk & Wardwell LLP als US-Steuer- und Kartellrechtsbeistand. J.P. Morgan Securities LLC fungiert als Finanzberater von PAI. Willkie Farr & Gallagher LLP fungiert als Rechtsberater von PAI, und Latham & Watkins LLP ist als Finanzierungsberater tätig.

Informationen zu PAI Partners

PAI Partners ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das in marktführende Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Es verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Lebensmittel- und Getränkesektor und ist derzeit an Froneri, dem weltweit zweitgrößten Speiseeishersteller, und Ecotone, einem führenden Unternehmen für gesunde und nachhaltige Lebensmittel, beteiligt. Sie verwaltet rund 15 Milliarden Euro an speziellen Buyout-Fonds und hat seit 1994 84 Investitionen in 11 Ländern mit einem Transaktionswert von über 65 Milliarden Euro abgeschlossen. PAI hat eine herausragende Erfolgsbilanz durch die Zusammenarbeit mit ehrgeizigen Managementteams aufgebaut. Die einzigartige Perspektive, die unvergleichliche Branchenerfahrung und die langfristige Vision von PAI ermöglichen es den Unternehmen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen - und darüber hinauszugehen. Erfahren Sie mehr über die Geschichte von PAI, das Team und seinen Ansatz unter: www.paipartners.com.

Informationen zu PepsiCo

PepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern über eine Milliarde Mal am Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Durch ein umfassendes Portfolio an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielt PepsiCo 2020 einen Nettoumsatz von mehr als 70 Milliarden US-Dollar. Die Produktpalette von PepsiCo bietet ein breites Sortiment an Nahrungsmitteln und Getränken, darunter 23 verschiedene Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz erzielen.

PepsiCo wird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für Convenient Foods and Beverages zu sein - durch "Winning with Purpose". Winning with Purpose steht für unser Ziel, langfristig im Markt zu gewinnen und Nachhaltigkeit in alle Bereiche unseres Geschäfts zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie auf www.pepsico.com.

Absicherungserklärung

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie "anstreben", "antizipieren", "glauben", "vorantreiben", "einschätzen", "erwarten", "Ziel", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren", "Strategie", "anvisieren" und "werden" oder ähnliche Aussagen oder Abwandlungen solcher Begriffe und andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten von Natur aus Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen vorhergesagten abweichen, einschließlich der Auswirkungen von COVID-19; der zukünftigen Nachfrage nach PepsiCo-Produkten; der Schädigung des Rufs oder des Markenimages von PepsiCo; Problemen oder Bedenken in Bezug auf die Produktqualität und -sicherheit; der Fähigkeit von PepsiCo, effektiv zu konkurrieren; der Fähigkeit von PepsiCo, hochqualifizierte und vielfältige Arbeitskräfte anzuwerben, zu entwickeln und zu halten; Wasserknappheit; Veränderungen in der Einzelhandelslandschaft oder im Verkauf an einen Schlüsselkunden; Unterbrechung der Lieferkette von PepsiCo; politische oder soziale Bedingungen in den Märkten, in denen die Produkte von PepsiCo hergestellt, produziert, vertrieben oder verkauft werden; die Fähigkeit von PepsiCo, sein Geschäft in Entwicklungs- und Schwellenländern auszubauen; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen in den Ländern, in denen PepsiCo tätig ist; künftige Cyber-Vorfälle und andere Störungen; das Scheitern des erfolgreichen Abschlusses oder Managements strategischer Transaktionen; PepsiCos Abhängigkeit von Drittanbietern; Klimawandel oder Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels; Streiks oder Arbeitsniederlegungen; Nichtrealisierung von Vorteilen aus den Produktivitätsinitiativen von PepsiCo; Verschlechterung von Schätzungen und zugrundeliegenden Annahmen in Bezug auf künftige Leistungen, die zu einer Wertminderung führen können; Wechselkursschwankungen oder andere Änderungen der Wechselkurse; jede Herabstufung oder potenzielle Herabstufung der Kreditwürdigkeit von PepsiCo; Einführung oder geplante Einführung neuer oder erhöhter Steuern, die auf die Produkte von PepsiCo abzielen; Auferlegung von Beschränkungen für die Vermarktung oder den Verkauf von Produkten von PepsiCo; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften in Bezug auf die Verwendung oder Entsorgung von Kunststoffen oder anderen Verpackungen von PepsiCo-Produkten; Nichteinhaltung von Gesetzen zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsphäre; Erhöhung von Einkommenssteuersätzen, Änderungen von Einkommenssteuergesetzen oder Unstimmigkeiten mit Steuerbehörden; unzureichender Schutz der Rechte am geistigen Eigentum von PepsiCo oder Verletzung der Rechte am geistigen Eigentum anderer; Nichteinhaltung geltender Gesetze und Vorschriften; und potenzielle Verbindlichkeiten und Kosten aus Rechtsstreitigkeiten, Ansprüchen, rechtlichen oder behördlichen Verfahren, Untersuchungen oder Ermittlungen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von PepsiCo wesentlich von den hier dargelegten abweichen, finden Sie in den von PepsiCo bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und der nachfolgenden Berichte auf den Formularen 10-Q und 8-K. Investoren werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie gemacht werden. PepsiCo übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Original-Content von: PepsiCo, übermittelt durch news aktuell