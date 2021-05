PepsiCo

Marshmello als Headliner der Eröffnungszeremonie des UEFA Champions League Finales, präsentiert von Pepsi®

- PLATIN-ZERTIFIZIERTER MUSIKPRODUZENT, KÜNSTLER UND DJ WIRD DIE DIESJÄHRIGE ERÖFFNUNGSZEREMONIE MIT EINER EINZIGARTIGEN PERFORMANCE ZU NEUEN HÖHEN FÜHREN -

#FORTHELOVEOFIT -- Die UEFA und Pepsi® geben heute bekannt, dass der preisgekrönte internationale Superstar Marshmello bei der Eröffnungszeremonie der diesjährigen UEFA Champions League als Headliner auftreten wird. Der mit Platin ausgezeichnete Künstler/Produzent, der für seine Hits "Happier", "Silence" und "Friends" bekannt ist, wird am Samstag, den 29. Mai, vor einem der meistgesehenen Sportereignisse der Welt - dem Finale der UEFA Champions League - einen einzigartigen Auftritt haben. Im fünften Jahr der von Pepsi präsentierten Eröffnungsfeier wird Marshmello ein sechsminütiges virtuelles Spektakel mit der neuesten immersiven Technologie abhalten - eine Premiere für Pepsi und die UEFA.

Marshmello kommentierte: "Wir haben ein Jahr wie kein anderes hinter uns. Ich freue mich darauf, Sport-, Musik- und Entertainment-Fans eine Show zu bieten, wie sie sie noch nie gesehen haben. Dank Pepsi und der UEFA, bringe ich der Welt genau das - eine Performance, die alle mitreißen wird."

Zur Ankündigung seiner Performance zeigt sich Marshmello in einem kreativen Video, wie er seine Optionen für seine nächste Show überdenkt. Vorschläge kommen von einigen bekannten Größen, darunter GOAT Leo Messi, Weltmeister Paul Pogba und Borussia Dortmund Sensation Jadon Sancho, sowie Mitglieder der international bekannten Musikgruppe Now United. Mit der Schlussszene, die den preisgekrönten Künstler neben der ikonischen UEFA Champions League Trophäe zeigt, steigt die Vorfreude auf eine epische Show, die Fans auf der ganzen Welt erleben können.

Natalia Filippociants, Vice President, Marketing, Global Beverages bei PepsiCo sagte: "Pepsi baut seit 2016 neben der UEFA die Plattform für die Eröffnungszeremonie auf, und für die diesjährige Show werden wir noch eins draufsetzen. Pepsi kennt sich mit Unterhaltung aus - und in Zeiten, in denen die Welt sie am meisten braucht, bringt Pepsi Freude und Heiterkeit. Auch wenn dieses Jahr vielleicht weniger Leute im Stadion sind, wird die Energie und Aufregung nicht geringer sein. Marshmello ist der perfekte Künstler, um das diesjährige UEFA-Champions-League-Finale zu eröffnen: Er ist bekannt für überschäumende Freude und eine Setlist voller Party-Hymnen, die genreübergreifend sind und das Fußball- und Musikpublikum auf der ganzen Welt ansprechen werden. Weitere spannende Ankündigungen werden folgen - darunter die Bekanntgabe von Special Guests - also, Fans, bleiben Sie dran."

Das Finale der UEFA Champions League ist eines der am meisten erwarteten alljährlich stattfindenden Sportereignisse der Welt, und das diesjährige Spiel wird in über 200 Länder und Territorien ausgestrahlt. Die Eröffnungszeremonie von Pepsi wird nur wenige Minuten vor dem wichtigsten Spiel im europäischen Vereinsfußball ausgestrahlt. Die Eröffnungsfeier 2021 repräsentiert die gesamte internationale Pepsi-Marke, die Pepsi, Pepsi Black / MAX und Diet Pepsi umfasst.

"Wir freuen uns, ein weiteres Jahr mit Pepsi zusammenzuarbeiten und Musik, Unterhaltung und Sport zusammenzubringen, um Fans auf der ganzen Welt zu begeistern", sagte UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein. "Unsere enge Partnerschaft war sehr erfolgreich dabei, große Namen und epische Auftritte beim UEFA Champions League-Finale zu präsentieren, und wir wissen, dass Marshmello eine unvergessliche Show hinlegen wird."

Aufbauend auf der internationalen UEFA Champions League-Partnerschaft der Marke startete Pepsi 2021 seine internationale Fußballkampagne "Music Keeps Us Fizzing". In einem spritzigen Werbevideo mit dem Titel 'Fizz to Life' sind Leo Messi, Paul Pogba, Shanice van de Sanden und Jadon Sancho zu sehen. Die temporeiche Kombination aus Fußball und Musik zeigt, dass Fußball-Fankultur mehr ist als nur ein 90-minütiges Spiel.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.facebook.com/uefachampionsleague und die offiziellen Pepsi Social Pages auf der ganzen Welt. Beteiligen Sie sich online an der Unterhaltung mit #FORTHELOVEOFIT.

