Der Goodyear reCharge kann sich selbst erneuern und sich je nach Mobilitätsanforderung seines Nutzers anpassen und verändern.

"Reifen sollten aus unserer Sicht zukünftig noch stärker dazu beitragen, die unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, erklärt Mike Rytokoski, Vice President und Chief Marketing Officer von Goodyear Europe. "Unser Ziel bei der Entwicklung des Reifens war es, ein Konzept für die Zukunft der personalisierten und komfortablen Elektromobilität zu schaffen".

Die innovativen Merkmale des Konzeptreifens Goodyear reCharge beruhen auf drei Säulen:

Individuell

Das Herzstück des Goodyear reCharge ist eine biologisch abbaubare Laufflächenmischung, die sich mittels individueller Kapseln wieder selbst aufbauen kann. Dies würde den Reifenwechselprozess radikal vereinfachen. Die Kapseln sind mit einer spezifischen flüssigen Gummimischung gefüllt, mithilfe derer sich die Lauffläche immer wieder regenerieren kann. Zudem kann sich der Reifen damit an sich verändernde Wetterbedingungen, Straßenverhältnisse und die individuellen Mobilitätswünsche des Nutzers anpassen. Mittels künstlicher Intelligenz wird ein Profil jedes Fahrers erstellt anhand dessen die Gummimischung speziell auf den jeweiligen Fahrer zugeschnitten wird.

Nachhaltig

Seine Gummimischung würde aus einem biologischen Material bestehen. Sie wäre mit Fasern verstärkt, die der Spinnenseide nachempfunden sind - eines der widerstandsfähigsten natürlichen Materialien der Welt. So würde die Mischung nicht nur extrem haltbar, sondern auch einhundertprozentig biologisch abbaubar.

Unkompliziert

Durch den Einsatz wiederbefüllbarer Kapseln würde der Reifenwechselprozess deutlich vereinfacht. Zudem hätte der Reifen eine nicht-pneumatische Struktur und würde dem "tall and narrow" Konzept entsprechen. Diese dünne, robuste und wartungsarme Gesamtstruktur würde die Reifendruckkontrolle überflüssig machen und Ausfälle durch Reifenschäden verhindern.

"Der Goodyear reCharge verkörpert das Konzept eines Reifens ohne Kompromisse für personalisierte, nachhaltige und unkomplizierte Elektromobilität," schließt Sebastien Fontaine, leitender Designer beim Goodyear Innovation Centre in Luxembourg.

