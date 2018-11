Goodyear präsentiert neue Omnitrac Reifenserie für den gemischten Einsatz

Hanau, Deutschland (ots/PRNewswire) - Erhöhte Verletzungsresistenz und längere Nutzungsdauer1 / Garantie bei Reifenschäden und Karkassenakzeptanz für Runderneuerung

Der internationale Reifenhersteller Goodyear bringt eine brandneue Nutzfahrzeugreifenserie für den gemischten Einsatz auf den Markt. Im Vergleich zu den Vorgängerreifen bieten die neuen Omnitrac Pneus eine besonders hohe Verletzungsresistenz sowie eine längere Nutzungsdauer. Darüber hinaus profitieren Flotten von einer Garantie bei unbeabsichtigten Reifenschäden sowie einer einhundertprozentigen Karkassenakzeptanz für die Runderneuerung. Die Serie zeichnet die neu entwickelte "DuraShield"-Technologie aus, und kombiniert eine hervorragende Verletzungsresistenz im Geländeeinsatz mit einer verbesserten Reifenleistung und Runderneuerungsfähigkeit.

Die Pneus wurden für Nutzfahrzeuge entwickelt, die überwiegend auf Straßen unterwegs sind, aber auch auf unbefestigten Fahrwegen, wie es auf Baustellen der Fall ist. Zu den Fahrzeugen gehören Kipper, Betonmischer, Betonpumpen und Tieflader mit Baustelleneinsatz sowie Lkw in der Abfall-, Recycling- und Holzindustrie und in der Landwirtschaft.

Die neue Omnitrac Familie umfasst zehn Größen, darunter sechs Lenkachsreifen des Typs Omnitrac S und vier Antriebsachsreifen des Typs Omnitrac D. Die Dimension 315/70 R 22.5 ist in der Nutzfahrzeugreifenindustrie für einen gemischten Einsatz komplett neu und trägt dem wachsenden Einsatz von Standardzugmaschinen in diesem Sektor Rechnung.

"DuraShield" ist eine neue Reifentechnologie aus dem Hause Goodyear. Ihr Kernmerkmal ist eine einzigartige Gürtelabdeckung für zusätzliche Verletzungsresistenz der Karkasse, was die Laufleistung des Reifens erhöht und seine Runderneuerungsfähigkeit verbessert. Die neuen Omnitrac Pneus bieten eine längere Nutzungsdauer1 und haben das Schneeflockensymbol (3PMSF), sodass sie auch die strengsten Anforderungen an Winterreifen erfüllen. Sie sind außerdem mit RFID-Chips (Radio Frequency Identification) ausgestattet, was eine einfache Identifikation der Pneus und Vernetzung mit einem Reifenmanagementsystem möglich macht. Die Omnitrac Garantie von Goodyear wiederum sichert Flotten zusätzlich ab. Sie gilt bei unbeabsichtigten Einfahrverletzungen, die einen Reifen, der vorab registriert wurde, irreparabel und unverwendbar machen. Zusätzlich wird eine einhundertprozentige Karkassenakzeptanz für die Runderneuerung geboten.

"Manager von Flotten mit gemischtem Einsatz brauchen Reifen, die beides bieten: vielfältige Verwendbarkeit auf der Straße und mehr Verletzungsresistenz sowohl im Straßen- als auch im Geländeeinsatz", erklärt Benjamin Willot, Director Marketing Commercial Tires Europe bei Goodyear. "Unsere neuen Omnitrac Reifen sind eine konsequente Weiterentwicklung unserer Vorgängerserie. Eine wesentliche Verbesserung ist unsere DuraShield-Technologie, die die Reifen noch robuster macht und eine längere Nutzungsdauer bietet. Wir sind von der Verletzungsresistenz der neuen Omnitrac Reifen sogar so überzeugt, dass wir eine Garantie bei unbeabsichtigten Einfahrverletzungen bieten."

Omnitrac S

Der Lenkachsreifen Omnitrac S wurde für die spezifischen Anforderungen der Bauwirtschaft und ähnliche Industrien entwickelt. Er ist ideal für Fahrzeuge, die mehrheitlich auf der Straße eingesetzt werden und darüber hinaus auch im Gelände fahren, etwa auf Baustellen. Die Vorteile: eine gute Verschleißperformance auf der Straße in Kombination mit einer herausragenden Resistenz gegen Verletzungen der Lauffläche sowie einer exzellenten Runderneuerbarkeit, das Ergebnis der neuen DuraShield-Technologie von Goodyear.

Omnitrac D

Die Lauffläche des neuen Omnitrac D Lenkachsreifens hat drei Reihen mit laufrichtungsgebundenen, lamellierten Blöcken, die die Reifenleistung auf der Straße und im Winter optimieren. Der Pneu bietet ein gutes Verschleißverhalten auf der Straße, exzellente Traktion auf allen Untergründen über das gesamte Reifenleben hinweg, eine längere Nutzungsdauer und eine garantierte Runderneuerbarkeit. Dank der DuraShield-Technologie sind die Karkassenhaltbarkeit und Verletzungsresistenz der Lauffläche signifikant erhöht. Darüber hinaus ist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verletzungen durch eingefahrene Steine und Einschnitte gegeben, auch unter hohen Drehmomenten im Retarderbetrieb.

Die Größen der neuen Omnitrac Serie REIFEN GRÖSSE LAST-INDEX SPEED 3PM KRAFTSTOFF- NASS- GERÄUSCH- INDEX SF EFFIZIENZ HAFTUNG EMISSION (dB) Omnitrac 13 R 156/150 K ja C B (71) S 22.5 Omnitrac 295/80 152/148 K ja D B (71) S R 22.5 Omnitrac 315/80 156/150 K ja D B (73 S R 22.5 Omnitrac 315/70 156/150 K ja in S R 22.5 High Load Entwicklung Omnitrac 385/65 160 (158) K (L) ja in S R Entwicklung 22.52 Omnitrac 325/95 162/160 K ja C B (72) S R 243 Omnitrac 13 R 156/150 K ja D B (75) D 22.5 Omnitrac 295/80 152/148 K ja D B (75) D R 22.5 Omnitrac 315/80 156/150 K ja D B (75) D R 22.5 Omnitrac 315/70 154/150 K (M) ja in D R 22.5 (152/148) Entwicklung

Trailer-Reifen

Die Trailer-Reifen Omnitrac MST II in 385/65 R 22.5 und 445/65 R 22.5 ergänzen die neu entwickelten Lenk- und Antriebsachsreifen Omnitrac S und D. Sie bieten eine hohe Laufleistung und verbesserte Traktion für einen Einsatz auf der Straße und im Gelände. Die Reifen haben eine breite Lauffläche, ein gleichmäßiges Abriebbild und eine hohe Laufleistung in Kombination mit einer besonders hohen Verletzungsresistenz und einer hohen Stabilität.

Verfügbarkeit

Die Omnitrac Reifenfamilie und die Runderneuerungsversionen der Marke TreadMax sind ab Anfang Dezember dieses Jahres verfügbar.

Goodyear Proactive Solutions

Für die bestmögliche Reifenleitung ist insbesondere bei einem gemischten Einsatz die richtige Wartung von höchster Wichtigkeit. Der Reifenhersteller Goodyear empfiehlt die Verwendung von Premium-Reifen in Kombination mit den passenden Serviceleistungen. Bei einem gemischten Einsatz generiert Goodyear Proactive Solutions einen besonders großen Mehrwert.

Goodyear Proactive Solutions ist ein Paket vernetzter Services, das fortschrittliche Telematik mit patentierter, prädiktiver Analysetechnologie kombiniert. Nutzfahrzeugflotten profitieren von einem präzisen Reifen-Monitoring in Echtzeit.

Das Goodyear RDKS (Reifendruckkontrollsystem), ein Modul des Servicepakets, kann die Leistung der Omnitrac Reifen sogar weiter optimieren und Flottenbetreiber entlasten, insbesondere bei einem Einsatz in abgelegenen Gebieten. Mit fortschrittlicher Telematik und Goodyears einzigartigen Algorithmen kann das RDKS Reifen durchgängig überwachen und verschickt sofort eine Warnmeldung, wenn der Reifendruck oder die Temperatur nicht im Normalbereich liegen.

Über Goodyear

Goodyear ist einer der größten Reifenhersteller weltweit. Der Konzern beschäftigt rund 64.000 Mitarbeiter und stellt seine Produkte an 48 Standorten in 22 Ländern her. In den Forschungs- und Entwicklungszentren in Akron (Ohio), in Colmar-Berg (Luxemburg) sowie in Hanau (Deutschland) werden modernste Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die neue Technologie- und Leistungsstandards in der Industrie setzen.

Weitere Informationen über Goodyear und seine Produkte im Bereich Nutzfahrzeuge finden Sie im Internet unter goodyear.eu/de_de/truck/

1 Im Vergleich zu den Goodyear Reifen des Typs MS II.

2 Die DuraShield-Technologie ist für diese Größen nicht verfügbar.

3 Der Lenkachsreifen Omnitrac S 24" ist ein Reifen für alle Achspositionen insbesondere für Märkte im Nahen Osten und in Afrika. Die RFID-Technologie ist für diese Größen nicht verfügbar.

