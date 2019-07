Siemens Hausgeräte

Siemens Hausgeräte stellt zur IFA 2019 den komfortabelsten Trockner der Welt vor

Berlin

Morgens Laufklamotten, tagsüber Business Look und dann relaxt angezogen in den Feierabend: Weil moderne Städter mehrmals am Tag die Kleidung wechseln, ist smarte Wäschepflege heute wichtiger denn je. Mit dem iQ800 bringt Siemens Hausgeräte hier ein neues Top-Modell in Sachen Komfort auf den Markt. Denn dank der einzigartigen Kombination aus intelligentDry, intelligentCleaning System und smartFinish Programmen geht das A+++ Gerät ebenso rücksichtsvoll mit der Zeit seiner Besitzer um, wie kein anderer Trockner zuvor.

Mit iQ800 stellt Siemens eine neue Premium-Range in der Wäschepflege vor. Der Clou: Über die intelligentDry Funktion gibt die Waschmaschine ihre Sensorik-Informationen komplett an den Trockner weiter. Der weiß so beispielsweise, wie viel Wäsche gewaschen und mit welcher Umdrehungszahl sie geschleudert wurde. Und er wählt auf Basis dieser Informationen automatisch das perfekt passende Trockenprogramm. Kein Kopfzerbrechen bei der Programmwahl und beste Schonung der Wäsche sind aber nicht alles. Daneben ermöglicht intelligentDry eine viel genauere Anzeige der Trocknungsdauer. Die Verbindung läuft dabei komplett über das neue Home Connect 2.0 - ohne Umweg über eine App, das Internet oder den Anwender.

Weniger Stress, mehr Umweltfreundlichkeit durch intelligentCleaning

Wer möchte, dass sein Trockner astrein funktioniert, muss bei herkömmlichen Modellen viel dafür tun: So ist bisher nach jeder Wäsche das Flusensieb zu leeren. Nahezu ebenso häufig gilt es, die Siebe rund um den Kondensator zu spülen, denn sonst schießt der Stromverbrauch empfindlich nach oben. Mit dem iQ800 hat die Plackerei ein Ende. Denn das Siemens Gerät spült nach jedem Programmdurchlauf sowohl seinen Kondensator als auch sein Flusensieb automatisch durch. So bleibt der Energieverbrauch stets auf niedrigstem Niveau. Die Flusen wandern direkt in ein Depot, das sie zu einem kompakten Pad verdichtet. Nur etwa alle 20 Trocknungsgänge muss es entsorgt werden - ein Handgriff, der zu verschmerzen ist.

smartFinish heißt Entfaltung auf Knopfdruck

Ein drittes Plus des neuen iQ800 sind seine smartFinish Programme. Mit Wasserdampf werden trockene Textilien von Knitterfalten befreit. Das können ein Anzug oder ein Kostüm sein, fünf Blusen auf einmal oder ein Hemd, das schnell wieder einsatzbereit sein soll. Man kennt das vom Dampfbügeleisen: Die Falten legen sich quasi von selbst flach. Und das bedeutet im besten Fall, dass das Bügeleisen im Schrank bleiben darf.

Macht ganz schön viel Stoff

Wie die dazu passende Waschmaschine passt sich der iQ800 Trockner der Wäschemenge an. Bei Bedarf, trocknet er bis zu neun Kilogramm. Aber auch auf geringere Beladungen stellt er sich dank Mengenautomatik stufenlos ein. So bleibt die Energieeffizienz des A+++ Geräts auch bei kleineren Wäscheposten im grünen Bereich.

Siemens ist die Nummer Eins der deutschen Hausgeräte-Marken und setzt weltweit Maßstäbe in punkto Technologie, Innovation und Design. Das Sortiment umfasst sowohl Solo- als auch Einbaugeräte der Produktkategorien Kochen, Wäschepflege, Kühlen und Gefrieren sowie Geschirrspülen. Consumer Products mit den Schwerpunkten Kaffeezubereitung und Bodenpflege komplettieren das Angebot. Seit mehr als 165 Jahren steht der Name Siemens für Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung ressourceneffizienter Hausgeräte. Seit 1967 zählt die Marke zur BSH Hausgeräte GmbH mit Hauptsitz in München. www.siemens-home.bsh-group.com/de/

