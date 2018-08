Siemens Hausgeräte macht den Haushalt auf der IFA 2018 zum "Talk of the Town"

Siemens freeInduction Plus Kochfeld Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/56140 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Siemens Hausgeräte" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Schaufenster, Straßenlaternen, Plakatwände und jede Menge angesagter Hotspots: Mit der Siemens Connected City erwacht auf der diesjährigen IFA in Berlin eine faszinierende Welt voller Möglichkeiten zum Leben. Im Mittelpunkt der urbanen Inszenierung stehen in diesem Jahre drei Weltneuheiten sowie ein immer größer werdendes digitales Ökosystem rund um vernetzte Hausgeräte. Daneben erwartet Privat- und Fachbesucher vom 31. August bis zum 5. September ein Entertainmentprogramm, das Live-Cooking ebenso umfasst wie Modeschauen und Live Soul Sessions (Halle 1.1., Stand 101).

Neue Maßstäbe bei Freiheit und User Experience setzt das vernetzte freeInduction Plus Kochfeld von Siemens Hausgeräte. Durch modulare Induktionstechnologie passt es sich automatisch an die Bedürfnisse der Köchin oder des Kochs an, wobei ihm die Bedienung dynamisch folgt. Bis zu sechs Töpfe und Pfannen jeder Größe und Form können auf dem Kochfeld frei platziert und bewegt werden. Gleichzeitig fasziniert die Weltneuheit durch ein 6,2 Zoll großes, farbiges Full-Touch-TFT Display und zwei activeLight Lichtstreifen an den Seiten, die auch der Orientierung dienen. Wie intuitiv und dynamisch sich damit kochen lässt, demonstriert TV-Star Nelson Müller täglich im Food Court der Siemens City. Für den Espresso "danach" geht es dann in den gegenüberliegenden Coffee Corner, der unter anderem auch den neuen vernetzten EQ.9 plus connect Kaffeevollautomaten zeigt.

Ein Monument der Frische

Fast wie eine Skulptur wirkt das neue, vernetzte Frenchdoor Kühlgerät im Zentrum des Fresh Quarter, einer grünen Oase mitten in der Siemens City. Mit seiner schwarzen Glasfront, der klaren, architektonischen Gestaltung und einem visionären Bediensystem interpretiert es die immer beliebter werdende Bauart völlig neu. Überraschend anders ist auch das Bedienerlebnis über zwei Displays, die sich in den abgeschrägten Blenden der grifflosen Türen verbergen. Im ausgeschalteten Zustand unsichtbar erwachen sie nur dann zum Leben, wenn sie aktiviert werden.

Mode-Impulse aus der Wäschewelt

Entertainment vom Feinsten erwartet den IFA-Besucher im Fashion Studio. Von Freitag, den 31. August bis Dienstag, den 4. September findet auf dem dortigen Catwalk täglich die JOOP! Fashionshow statt. Im Rampenlicht steht dabei nicht nur Premium Mode, sondern auch das Siemens Hausgeräte Equipment, dank dessen die Textilien ihre Schönheit und ihren Wert behalten. Zu bestaunen ist unter anderem der neue iQ500 Waschtrockner, mit dem sich bis zu sechs Kilo Wäsche in einem Zug waschen und trocknen lassen - inklusive vollautomatischer Dosierung. Denn als erstes Gerät seiner Art ist der neue Waschtrockner vernetzt und dank Präzisionsdosiersystem i-Dos hochgradig automatisiert. Bei so viel Entlastung bleibt am Abend Zeit für eine gemütliche Soul-Session an der Fashion Studio Bar mit Nelson Müller. Der Sternekoch wird zudem täglich beim Live-Cooking im Food Court des Siemens Standes zu bestaunen sein.

Wirkungsvolle Lösungen für mehr Lebensqualität

Welche Möglichkeiten die Vernetzung der Hausgeräte im Einzelnen eröffnet, führt der Connectivity Bereich eindrucksvoll vor Augen. Diverse Use Cases zeigen Szenarien aus einem "Seamless Life" - einem Leben, das sich dank intelligenter Technologie, Design und digitaler Vernetzung im Flow befindet. Aktuelle Beispiele umfassen nicht nur Sprachsteuerung und Rezeptewelt, sondern auch Lebensmittelerkennung und -bestellung. Demnächst realisiert wird eine intelligente Form der Mobilität, die den Einkaufsbedarf mit dem Navigationssystem des Autos zusammenführt. Ebenfalls in den nächsten ein bis zwei Jahren kommt das smarte Ernährungsmanagement: Küchengeräte und Fitnesstracker unterstützen dann gemeinsam die schlanke Linie und sorgen für mehr Balance im Alltag.

Updates halten Hausgeräte aktuell

Den Gerätekauf aus diesem Grund noch zu vertagen, lohnt indessen nicht. Schließlich, so Roland Hagenbucher, Geschäftsführer Siemens Hausgeräte Deutschland, "bleiben vernetzte Hausgeräte nicht auf dem Stand stehen, den sie bei Markteinführung haben, sondern entwickeln sich dank regelmäßiger Updates der Home Connect App über ihre ganze Lebens- und Gebrauchsdauer weiter."

Siemens ist die Nummer Eins der deutschen Hausgeräte-Marken und setzt weltweit Maßstäbe in punkto Technologie, Innovation und Design. Das Sortiment umfasst sowohl Solo- als auch Einbaugeräte der Produktkategorien Kochen, Wäschepflege, Kühlen und Gefrieren sowie Geschirrspülen. Consumer Products mit den Schwerpunkten Kaffeezubereitung und Bodenpflege komplettieren das Angebot. Seit mehr als 165 Jahren steht der Name Siemens für Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemens ist außerdem weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung ressourceneffizienter Hausgeräte. Seit 1967 zählt die Marke zur BSH Hausgeräte GmbH mit Hauptsitz in München. www.siemens-home.bsh-group.com/de/

Pressekontakt:

Alex Kostner

Carl-Wery-Straße 34 · 81739 München

Telefon +49-89-4590-2579 · Telefax +49-89-4590-2156

presse.siemens@bshg.com



Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Original-Content von: Siemens Hausgeräte, übermittelt durch news aktuell